FIFAワールドカップ2026は、アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されるサッカー界最大のイベントだ。日本代表戦はもちろん、世界の強豪国同士による注目カードを大画面で楽しみたいと考えているファンも多いだろう。

そんな中、自宅でもスタジアムさながらの臨場感を味わえる視聴方法として注目されているのがプロジェクター観戦だ。100インチを超える大画面で試合を映し出せば、テレビでは味わえない迫力でワールドカップを楽しむことができる。

本記事では、W杯(ワールドカップ)2026をプロジェクターで見る方法を紹介する。

W杯(ワールドカップ)2026をプロジェクターで見る方法は？

プロジェクターでDAZNを視聴する方法として最も手軽なのは、Google TVやAndroid TVを搭載したスマートプロジェクターを利用する方法だ。DAZNアプリを直接インストールできるため、リモコン操作だけで試合を楽しめる。

一方、既存のプロジェクターを活用したい場合は、Fire TV StickやChromecastなどのストリーミング端末をHDMI端子に接続する方法がおすすめ。比較的低コストでDAZN対応環境を構築できる。

なお、スマートフォンからのミラーリングは著作権保護(HDCP)の影響で映像が表示されないケースもあるため、アプリを直接起動できる環境を用意するのが確実だ。

方法①：Google TV・Android TV搭載プロジェクターを利用

方法②：Fire TV StickやChromecastを接続

ミラーリングは映像が映らない場合があるため非推奨

W杯(ワールドカップ)2026視聴におすすめのプロジェクターの選び方は？

まず重視したいのが明るさだ。遮光カーテンを使用する部屋であれば1000ANSIルーメン前後でも視聴できるが、日中のリビングで観戦する場合は2000〜3000ANSIルーメン以上のモデルが望ましい。明るさが不足すると、芝生や選手の動きが見えづらくなる場合がある。

また、サッカー観戦では映像の滑らかさも重要なポイント。ボールや選手が高速で移動するため、MEMC(フレーム補間)などの残像低減機能を搭載したモデルであれば、より快適に試合を楽しめる。

購入を迷っている場合はレンタルサービスを活用するのも選択肢のひとつ。高性能モデルでも1カ月単位で利用できるため、自宅環境との相性を確認してから購入を検討できる。

ワールドカップ開幕直前は需要が高まる可能性があるため、機器の準備やDAZNへのログイン確認などは余裕を持って済ませておきたい。

チェック項目 おすすめの目安 ポイント 明るさ 1000〜3000ANSIルーメン以上 昼間の観戦なら2000ANSIルーメン以上がおすすめ OS搭載 Google TV・Android TV DAZNアプリを直接利用可能 映像性能 MEMC対応 サッカー観戦時の残像を軽減 接続端子 HDMI搭載 Fire TV StickやChromecastを接続可能 導入方法 購入・レンタル 短期間ならレンタルも有力

W杯(ワールドカップ)2026視聴におすすめのプロジェクターは？

Amazon

FIFAワールドカップ2026をプロジェクターで観戦するなら、動画配信サービスに対応したスマートモデルがおすすめだ。近年はGoogle TVやAndroid TVを搭載したモデルが増えており、DAZNやYouTubeを本体だけで利用できる。

持ち運びやすさを重視するならモバイルタイプ、大画面で迫力ある映像を楽しみたいなら据え置きタイプがおすすめ。オートフォーカスや自動台形補正に対応したモデルであれば、設置の手間も少なく快適に観戦できる。

おすすめのプロジェクター

ワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【視聴方法】

【大会情報・日程】

【日本代表】

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