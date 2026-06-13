FIFAワールドカップ2026で、優勝候補のブラジル代表とアフリカの強豪モロッコ代表が対戦する。

本記事では、ブラジル代表とモロッコ代表の通算対戦成績について紹介する。

サッカー ブラジル対モロッコの通算対戦は？

ブラジル代表とモロッコ代表は、これまでに国際Aマッチで3度対戦しており、通算成績はブラジルの2勝、モロッコの1勝となっている。引き分けはない。

初対戦は1997年10月の国際親善試合で、デニウソンの2得点によりブラジルが2-0で勝利。翌1998年にはフランス・ワールドカップのグループステージで再戦し、ロナウド、リバウド、ベベットのゴールでブラジルが3-0の完勝を収めた。

しかし、直近の対戦となった2023年3月の国際親善試合では、モロッコが2-1で勝利。ソフィアン・ブファルとアブデルハミド・サビリが得点を記録し、ブラジルから歴史的な初白星を挙げた。

通算成績ではブラジルがリードしているものの、最後の直接対決を制したのはモロッコだ。

開催日 大会 対戦結果 1997年10月9日 国際親善試合 ブラジル 2-0 モロッコ 1998年6月16日 フランスW杯・グループステージ ブラジル 3-0 モロッコ 2023年3月25日 国際親善試合 モロッコ 2-1 ブラジル 通算成績 3試合 ブラジル2勝、モロッコ1勝

サッカーワールドカップ2026 ブラジル対モロッコの試合概要

FIFAワールドカップ2026・グループC第1節のブラジル代表vsモロッコ代表は、日本時間2026年6月14日(日)7:00にキックオフを迎える。

試合会場は、アメリカ・ニュージャージー州に位置するニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム。NFLのニューヨーク・ジャイアンツとニューヨーク・ジェッツが本拠地として使用するメットライフ・スタジアムで開催される。

ワールドカップ最多5度の優勝を誇るブラジルと、2022年大会でアフリカ勢史上初のベスト4進出を果たしたモロッコによる注目カードだ。グループ突破を目指す両国にとって、大会初戦から勝点3を懸けた重要な一戦となる。

項目 内容 試合 グループC第1節 対戦カード ブラジル代表vsモロッコ代表 キックオフ(日本時間) 2026年6月14日(日)7:00 会場 ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム(メットライフ・スタジアム) 開催地 アメリカ・ニュージャージー

サッカーワールドカップ2026 ブラジル対モロッコの放送・配信予定は？

ブラジル代表vsモロッコ代表の一戦は、スポーツ配信サービスのDAZNが独占ライブ配信する。

試合終了後には見逃し配信も行われる予定で、キックオフからリアルタイムで視聴できるのはDAZNのみとなる。

テレビでは、NHK BSプレミアム4Kが試合当日の19:30から録画放送を実施する予定。一方、NHK総合や民放各局など、地上波テレビでの生中継は予定されていない。

放送・配信 放送・配信時間(日本時間) 内容 DAZN 2026年6月14日(日)7:00 独占ライブ配信・見逃し配信 NHK BSプレミアム4K 2026年6月14日(日)19:30 録画放送 地上波テレビ 放送なし NHK総合・民放各局での生中継予定なし

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