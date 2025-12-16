FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025が、12月16日(火)に開幕を迎える。
本記事では、世界クラブ選手権2025男子のライブ＆見逃し配信情報を紹介する。
世界クラブ選手権2025男子の中継情報
世界クラブ選手権2025男子は、12月16日(火)～22日(月)にかけてブラジルで開催される。大会には8チームが参加し、4チームずつ2組に分かれてのグループステージからスタート。各組上位2チームが準決勝・決勝ラウンドへと進み、一発勝負のトーナメント戦で優勝を争う。
大会の模様は、ネット配信『FOD(Amazonあり)』、テレビ放送がCS『フジテレビONE／NEXT』で生中継を予定している。いずれの放送・配信局でもグループステージから決勝まで、日本人選手が所属するチーム(ペルージャ・大阪ブルテオン)の試合をすべて放送・配信。その他のチームの試合の中継予定はなく、準決勝・決勝ラウンドもペルージャまたは大阪ブルテオンが進出した場合のみ生中継が行われる。
世界クラブ選手権2025男子 FODのライブ＆見逃し配信予定
ネット『FOD(Amazonあり)』ではライブ配信を実施予定だが、見逃し配信の有無は明記されておらず。他大会のスポーツ中継例ではアーカイブ配信が行われる可能性も高いが、見逃し配信を目的とする場合は配信ページが存在することを確認してから加入を決めることをおすすめする。
『FOD』の番組情報は以下の通り。
|日付
|時間(日本時間)
|ラウンド
|対戦カード
|実況・解説
|12月16日(火)
|22:00
|グループステージ
|大阪ブルテオン vs クルゼイロ
|実況：黒瀬翔生／解説：福澤達哉
|12月17日(水)
|1:30
|グループステージ
|ペルージャ vs スウェリー
|実況：倉田大誠／解説：南部正司
|12月18日(木)
|1:30
|グループステージ
|大阪ブルテオン vs ペルージャ
|実況：黒瀬翔生／解説：福澤達哉
|12月18日(木)
|22:30
|グループステージ
|ペルージャ vs クルゼイロ
|実況：黒瀬翔生／解説：福澤達哉
|12月19日(金)
|1:30
|グループステージ
|大阪ブルテオン vs スウェリー
|実況：波多江良一／解説：古賀幸一郎
|12月21日(日)
|3:00
|準決勝 ※
|プールA 1位 vs プールB 2位
|実況：坂井有生／解説：古賀幸一郎
|12月21日(日)
|6:30
|準決勝 ※
|プールB 1位 vs プールA 2位
|実況：波多江良一／解説：福澤達哉
|12月22日(月)
|3:00
|3位決定戦 ※
|準決勝敗者 vs 準決勝敗者
|実況：福田浩大／解説：南部正司
|12月22日(月)
|6:30
|決勝 ※
|準決勝勝者 vs 準決勝勝者
|実況：波多江良一／解説：福澤達哉
※すべて日本時間。
※準決勝・決勝ラウンドはペルージャまたは大阪ブルテオンが進出した場合のみ中継。
※試合開始時間、対戦カードは変更になる可能性があります。最新の状況は大会公式サイトにてご確認ください。
世界クラブ選手権2025男子のおすすめ視聴方法
世界クラブ選手権2025男子は『FOD』でのライブ配信が中心となる。『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品を配信。『FOD』およびAmazon『FODチャンネル』は2026年1月6日まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となるため、お得に世界クラブ選手権2025男子を視聴することが可能だ。
■登録方法
- Amazon「FOD」にアクセス
- 「詳細を見る」を選択
- 「登録を開始する」を選択
- 決済情報を入力して登録完了
Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。
世界クラブ選手権2025男子の最新情報
