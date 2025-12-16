このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
nishida ishikawa(C)Getty images
石川祐希・西田有志ら出場！Amazon「FOD」は1/6まで期間限定200円で視聴可能！
Tsutomu Maeda

石川祐希・西田有志ら出場！男子バレー世界クラブ選手権2025のFODライブ＆見逃し配信予定

西田有志が所属する大阪ブルテオンや石川祐希が所属するペルージャなどが出場するFIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025はFODで視聴可能！ライブ・アーカイブ配信予定を紹介。

初月200円でFIVB男子バレーボール世界クラブ選手権を視聴

FOD

1FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権が開幕。

石川祐希の所属のペルージャ戦、大阪ブルテオン戦をFODで全試合ライブ配信。

初月200円キャンペーン実施中！

Amazon「FODチャンネル」

視聴料割引キャンペーン実施中

今すぐ視聴

FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025が、12月16日(火)に開幕を迎える。

大阪ブルテオン出場！Amazon「FOD」期間限定200円でお得に視聴今すぐ加入

本記事では、世界クラブ選手権2025男子のライブ＆見逃し配信情報を紹介する。

世界クラブ選手権2025男子の中継情報

世界クラブ選手権2025男子は、12月16日(火)～22日(月)にかけてブラジルで開催される。大会には8チームが参加し、4チームずつ2組に分かれてのグループステージからスタート。各組上位2チームが準決勝・決勝ラウンドへと進み、一発勝負のトーナメント戦で優勝を争う。

大会の模様は、ネット配信『FOD(Amazonあり)』、テレビ放送がCS『フジテレビONE／NEXT』で生中継を予定している。いずれの放送・配信局でもグループステージから決勝まで、日本人選手が所属するチーム(ペルージャ・大阪ブルテオン)の試合をすべて放送・配信。その他のチームの試合の中継予定はなく、準決勝・決勝ラウンドもペルージャまたは大阪ブルテオンが進出した場合のみ生中継が行われる。

大阪ブルテオン出場！Amazon「FOD」期間限定200円でお得に視聴今すぐ加入

世界クラブ選手権2025男子 FODのライブ＆見逃し配信予定

ネット『FOD(Amazonあり)』ではライブ配信を実施予定だが、見逃し配信の有無は明記されておらず。他大会のスポーツ中継例ではアーカイブ配信が行われる可能性も高いが、見逃し配信を目的とする場合は配信ページが存在することを確認してから加入を決めることをおすすめする。

『FOD』の番組情報は以下の通り。

日付時間(日本時間)ラウンド対戦カード実況・解説
12月16日(火)22:00グループステージ大阪ブルテオン vs クルゼイロ実況：黒瀬翔生／解説：福澤達哉
12月17日(水)1:30グループステージペルージャ vs スウェリー実況：倉田大誠／解説：南部正司
12月18日(木)1:30グループステージ大阪ブルテオン vs ペルージャ実況：黒瀬翔生／解説：福澤達哉
12月18日(木)22:30グループステージペルージャ vs クルゼイロ実況：黒瀬翔生／解説：福澤達哉
12月19日(金)1:30グループステージ大阪ブルテオン vs スウェリー実況：波多江良一／解説：古賀幸一郎
12月21日(日)3:00準決勝 ※プールA 1位 vs プールB 2位実況：坂井有生／解説：古賀幸一郎
12月21日(日)6:30準決勝 ※プールB 1位 vs プールA 2位実況：波多江良一／解説：福澤達哉
12月22日(月)3:003位決定戦 ※準決勝敗者 vs 準決勝敗者実況：福田浩大／解説：南部正司
12月22日(月)6:30決勝 ※準決勝勝者 vs 準決勝勝者実況：波多江良一／解説：福澤達哉

※すべて日本時間。
※準決勝・決勝ラウンドはペルージャまたは大阪ブルテオンが進出した場合のみ中継。
※試合開始時間、対戦カードは変更になる可能性があります。最新の状況は大会公式サイトにてご確認ください。

大阪ブルテオン出場！Amazon「FOD」期間限定200円でお得に視聴今すぐ加入

世界クラブ選手権2025男子のおすすめ視聴方法

世界クラブ選手権2025男子は『FOD』でのライブ配信が中心となる。『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品を配信。『FOD』およびAmazon『FODチャンネル』は2026年1月6日まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となるため、お得に世界クラブ選手権2025男子を視聴することが可能だ。

■登録方法

  1. Amazon「FOD」にアクセス
  2. 「詳細を見る」を選択
  3. 「登録を開始する」を選択
  4. 決済情報を入力して登録完了

Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。

大阪ブルテオン出場！Amazon「FOD」期間限定200円でお得に視聴今すぐ加入

世界クラブ選手権2025男子の最新情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0