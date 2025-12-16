FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025が、12月16日(火)から22日(月)にかけて行われる。

本記事では、世界クラブ選手権2025男子の無料中継の有無を紹介する。

世界クラブ選手権2025男子はいつ開催？

ブラジルで行われる世界クラブ選手権2025男子は12月16日(火)に開幕し、19日までグループステージが開催。その後に準決勝・決勝ラウンドへと突入し、21日(日)に準決勝、22日に決勝・3位決定戦が実施予定だ。

グループステージには計8チームが出場。4チームずつがプールAとプールBに分かれて総当たり戦を戦い、上位2チームが準決勝・決勝ラウンドに進出することができる。日本から大阪ブルテオンが出場し、石川祐希が所属するペルージャ(イタリア)と同じプールBに入っている。

世界クラブ選手権2025男子の無料配信はある？中継局一覧

世界クラブ選手権2025男子は、ネット配信『FOD(Amazonあり)』、テレビ放送がCS『フジテレビONE／NEXT』にて生中継される。

中継は、ペルージャ(イタリア)、大阪ブルテオン(日本)の試合を中心に実施。準決勝・決勝ラウンドについては、ペルージャまたは大阪ブルテオンが進出した場合のみ生中継が行われる予定だ。

地上波テレビ放送や無料ネット配信は行われないが、『FOD』およびAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも2026年1月6日(火)まで1カ月間月額200円(税込)キャンペーンを実施中だ。

中継局 形態 月額 内容 FOD(Amazonあり) ネット 1,320円

[1/6まで期間限定で初月200円！] フジテレビ放送全試合をライブ配信 フジテレビONE・TWO・NEXT 3チャンネルセット CS放送 2,310円 フジテレビ放送全試合を生中継

世界クラブ選手権2025男子のおすすめ視聴方法

世界クラブ選手権2025男子は『FOD』でのライブ配信が中心となる。『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品を配信。『FOD』およびAmazon『FODチャンネル』は2026年1月6日(火)まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となるため、お得に世界クラブ選手権2025男子を視聴することが可能だ。

■登録方法

Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。

世界クラブ選手権2025男子の最新情報

