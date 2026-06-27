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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
【6月28日6時～】イングランドvsパナマはDAZNで独占ライブ配信！7/20まで月額プランが半額以下に
Yuta Tokuma

イングランドvsパナマは地上波テレビ放送なし！試合は何時から？

ワールドカップ
パナマ 対 イングランド
パナマ
イングランド

イングランド対パナマはいつ？地上波テレビ放送なしのワールドカップ2026グループL・第3節、試合日程・ネット配信予定を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・グループL第3節で、イングランド代表とパナマ代表が対戦する。

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本記事では、イングランドvsパナマの試合日程・テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

イングランドvsパナマは日本時間の何時から？

FIFAワールドカップ2026・グループL第3節のイングランド代表vsパナマ代表は、日本時間2026年6月28日(日)午前6時にキックオフを迎える。

試合会場は、アメリカ・ニューヨーク州のニュージャージースタジアムで開催される。

項目内容
対戦カードイングランド代表vsパナマ代表
開催日2026年6月28日(日)
キックオフ(日本時間)6:00
会場ニュージャージー・スタジアム
開催地アメリカ・ニューヨーク

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イングランドvsパナマのテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・グループL第3節のイングランド代表vsパナマ代表は、『DAZN』でライブ配信される。リアルタイムで観戦できるのはネット配信のみとなる。

DAZNでは水沼貴史氏が解説、下田恒幸氏が実況を担当する。試合終了後には見逃し配信も予定されているため、万が一ライブ視聴できない場合でも、後からフルマッチを楽しめる。

テレビでは、『NHK BSプレミアム4K』が同日16時から録画放送を実施する予定。解説は森岡隆三氏、実況は早坂隆信アナウンサーが務める。一方、地上波での生中継は予定されていない。

放送・配信サービス放送・配信内容開始時間実況・解説
DAZN独占ライブ配信・見逃し配信6月28日(日)6:00解説：水沼貴史
実況：下田恒幸
NHK BSプレミアム4K録画放送6月28日(日)16:00解説：森岡隆三
実況：早坂隆信
地上波放送予定なし

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イングランドvsパナマを独占ライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法

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