イングランドvsパナマは地上波テレビ放送なし！試合は何時から？

FIFAワールドカップ2026・グループL第3節で、イングランド代表とパナマ代表が対戦する。

本記事では、イングランドvsパナマの試合日程・テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

イングランドvsパナマは日本時間の何時から？

FIFAワールドカップ2026・グループL第3節のイングランド代表vsパナマ代表は、日本時間2026年6月28日(日)午前6時にキックオフを迎える。

試合会場は、アメリカ・ニューヨーク州のニュージャージースタジアムで開催される。

項目 内容 対戦カード イングランド代表vsパナマ代表 開催日 2026年6月28日(日) キックオフ(日本時間) 6:00 会場 ニュージャージー・スタジアム 開催地 アメリカ・ニューヨーク

イングランドvsパナマのテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・グループL第3節のイングランド代表vsパナマ代表は、『DAZN』でライブ配信される。リアルタイムで観戦できるのはネット配信のみとなる。

DAZNでは水沼貴史氏が解説、下田恒幸氏が実況を担当する。試合終了後には見逃し配信も予定されているため、万が一ライブ視聴できない場合でも、後からフルマッチを楽しめる。

テレビでは、『NHK BSプレミアム4K』が同日16時から録画放送を実施する予定。解説は森岡隆三氏、実況は早坂隆信アナウンサーが務める。一方、地上波での生中継は予定されていない。

放送・配信サービス 放送・配信内容 開始時間 実況・解説 DAZN 独占ライブ配信・見逃し配信 6月28日(日)6:00 解説：水沼貴史

実況：下田恒幸 NHK BSプレミアム4K 録画放送 6月28日(日)16:00 解説：森岡隆三

実況：早坂隆信 地上波 放送予定なし － －

イングランドvsパナマを独占ライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【大会情報・日程】

【視聴方法】