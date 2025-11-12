2026年に北中米で開催されるFIFAワールドカップ(W杯)に向けた、欧州予選が開催されている。
本記事では、W杯欧州予選のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
W杯欧州予選のテレビ放送・ネット配信予定
W杯欧州予選は、ネット『DAZN』が独占ライブ配信。このため、地上波テレビ中継やその他のプラットフォームでの配信は行われない。
W杯欧州予選の開催スケジュール・対戦カード
W杯欧州予選は、2025年10月の活動までで第8節を消化。残すところは、第9節と第10節のみとなっている。第10節終了時に12カ国がW杯出場権を獲得し、その他のチームのうち条件を満たした16カ国が2次予選で残り4枠を争う。
第9節、第10節の日程や対戦カードは以下の通り。
■第9節 日程・対戦カード
|日時
|節
|対戦カード
|2025/11/14(金)
2:00
|グループD
|アゼルバイジャン vs アイスランド
|2025/11/14(金)
2:00
|グループF
|アルメニア vs ハンガリー
|2025/11/14(金)
2:00
|グループI
|ノルウェー vs エストニア
|2025/11/14(金)
4:45
|グループD
|フランス vs ウクライナ
|2025/11/14(金)
4:45
|グループF
|アイルランド vs ポルトガル
|2025/11/14(金)
4:45
|グループI
|モルドバ vs イタリア
|2025/11/14(金)
4:45
|グループK
|アンドラ vs アルバニア
|2025/11/14(金)
4:45
|グループK
|イングランド vs セルビア
|2025/11/15(土)
2:00
|グループG
|フィンランド vs マルタ
|2025/11/15(土)
4:45
|グループA
|ルクセンブルク vs ドイツ
|2025/11/15(土)
4:45
|グループA
|スロバキア vs 北アイルランド
|2025/11/15(土)
4:45
|グループG
|ポーランド vs オランダ
|2025/11/15(土)
4:45
|グループL
|ジブラルタル vs モンテネグロ
|2025/11/15(土)
4:45
|グループL
|クロアチア vs フェロー諸島
|2025/11/15(土)
23:00
|グループJ
|カザフスタン vs ベルギー
|2025/11/16(日)
2:00
|グループE
|ジョージア vs スペイン
|2025/11/16(日)
2:00
|グループE
|トルコ vs ブルガリア
|2025/11/16(日)
2:00
|グループH
|キプロス vs オーストリア
|2025/11/16(日)
2:00
|グループJ
|リヒテンシュタイン vs ウェールズ
|2025/11/16(日)
4:45
|グループB
|スロベニア vs コソボ
|2025/11/16(日)
4:45
|グループB
|スイス vs スウェーデン
|2025/11/16(日)
4:45
|グループC
|ギリシャ vs スコットランド
|2025/11/16(日)
4:45
|グループC
|デンマーク vs ベラルーシ
|2025/11/16(日)
4:45
|グループH
|ボスニア・ヘルツェゴビナ vs ルーマニア
■第10節 日程・対戦カード
|日時
|節
|対戦カード
|2025/11/16(日)
23:00
|グループF
|ハンガリー vs アイルランド
|2025/11/16(日)
23:00
|グループF
|ポルトガル vs アルメニア
|2025/11/17(月)
2:00
|グループD
|アゼルバイジャン vs フランス
|2025/11/17(月)
2:00
|グループD
|ウクライナ vs アイスランド
|2025/11/17(月)
2:00
|グループK
|アルバニア vs イングランド
|2025/11/17(月)
2:00
|グループK
|セルビア vs ラトビア
|2025/11/17(月)
4:45
|グループI
|イスラエル vs モルドバ
|2025/11/17(月)
4:45
|グループI
|イタリア vs ノルウェー
|2025/11/18(火)
4:45
|グループA
|北アイルランド vs ルクセンブルク
|2025/11/18(火)
4:45
|グループA
|ドイツ vs スロバキア
|2025/11/18(火)
4:45
|グループG
|マルタ vs ポーランド
|2025/11/18(火)
4:45
|グループG
|オランダ vs リトアニア
|2025/11/18(火)
4:45
|グループL
|チェコ vs ジブラルタル
|2025/11/18(火)
4:45
|グループL
|モンテネグロ vs クロアチア
|2025/11/19(水)
4:45
|グループB
|コソボ vs スイス
|2025/11/19(水)
4:45
|グループB
|スウェーデン vs スロベニア
|2025/11/19(水)
4:45
|グループC
|ベラルーシ vs ギリシャ
|2025/11/19(水)
4:45
|グループC
|スコットランド vs デンマーク
|2025/11/19(水)
4:45
|グループE
|ブルガリア vs ジョージア
|2025/11/19(水)
4:45
|グループE
|スペイン vs トルコ
|2025/11/19(水)
4:45
|グループH
|オーストリア vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
|2025/11/19(水)
4:45
|グループH
|ルーマニア vs サンマリノ
|2025/11/19(水)
4:45
|グループJ
|ベルギー vs リヒテンシュタイン
|2025/11/19(水)
4:45
|グループJ
|ウェールズ vs 北マケドニア
※すべて日本時間。
※最新の配信状況はDAZN公式サイトをご確認ください。
W杯欧州予選のおすすめ視聴方法
【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！1,270円お得＆最大1,650ポイント付与
W杯欧州予選は、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴できる。
2つのプランを別々に登録すると通常4,750円(税込)だが、『DMM×DAZNホーダイ』なら月額3,480円で利用可能。DAZNの月額プランでは最安値となる。
さらにDMMポイントが最大1,650pt還元されるほか、いつでも解約が可能。DAZN会員からの切り替えも一部を除いて可能となっている。
W杯関連情報
各大陸予選 関連情報
- 2026年FIFAワールドカップ(W杯)出場決定国一覧
- 2026年ワールドカップ(W杯)欧州予選 試合日程・結果・順位表・組み合わせ
- 2026年ワールドカップ(W杯)アジア最終予選(3次予選) 試合日程・結果・順位表・組み合わせ
- 2026年ワールドカップ(W杯)南米予選 試合日程・放送予定・結果・順位表・出場権情報
- FIFA北中米ワールドカップ(W杯)2026プレーオフ 大陸別の試合日程・結果
- 北中米ワールドカップ2026(W杯)開幕はいつ？日程・開催地・会場