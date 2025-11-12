このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Europe worldcup qualify(C)Getty images
W杯欧州予選を独占配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
GOAL

2026年ワールドカップ(W杯)欧州予選のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法

2026年FIFAワールドカップ(W杯)欧州予選のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。対戦カードや試合日程は？

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

2026年W杯欧州予選はいよいよ佳境！11月に第9節・最終節が開催

DAZNで独占配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値、ポイント付与でお得

さらにいつでも解約可能！

DMMプレミアムとDAZNコンテンツが見放題

W杯欧州予選を独占ライブ配信

最安値で視聴

2026年に北中米で開催されるFIFAワールドカップ(W杯)に向けた、欧州予選が開催されている。

欧州予選はDAZNで独占配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元最安値で視聴開始

本記事では、W杯欧州予選のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

W杯欧州予選のテレビ放送・ネット配信予定

W杯欧州予選は、ネット『DAZN』が独占ライブ配信。このため、地上波テレビ中継やその他のプラットフォームでの配信は行われない。

欧州予選はDAZNで独占配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元最安値で視聴開始

W杯欧州予選の開催スケジュール・対戦カード

W杯欧州予選は、2025年10月の活動までで第8節を消化。残すところは、第9節と第10節のみとなっている。第10節終了時に12カ国がW杯出場権を獲得し、その他のチームのうち条件を満たした16カ国が2次予選で残り4枠を争う。

第9節、第10節の日程や対戦カードは以下の通り。

欧州予選はDAZNで独占配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元最安値で視聴開始

■第9節 日程・対戦カード

日時対戦カード
2025/11/14(金)
2:00		グループDアゼルバイジャン vs アイスランド
2025/11/14(金)
2:00		グループFアルメニア vs ハンガリー
2025/11/14(金)
2:00		グループIノルウェー vs エストニア
2025/11/14(金)
4:45		グループDフランス vs ウクライナ
2025/11/14(金)
4:45		グループFアイルランド vs ポルトガル
2025/11/14(金)
4:45		グループIモルドバ vs イタリア
2025/11/14(金)
4:45		グループKアンドラ vs アルバニア
2025/11/14(金)
4:45		グループKイングランド vs セルビア
2025/11/15(土)
2:00		グループGフィンランド vs マルタ
2025/11/15(土)
4:45		グループAルクセンブルク vs ドイツ
2025/11/15(土)
4:45		グループAスロバキア vs 北アイルランド
2025/11/15(土)
4:45		グループGポーランド vs オランダ
2025/11/15(土)
4:45		グループLジブラルタル vs モンテネグロ
2025/11/15(土)
4:45		グループLクロアチア vs フェロー諸島
2025/11/15(土)
23:00		グループJカザフスタン vs ベルギー
2025/11/16(日)
2:00		グループEジョージア vs スペイン
2025/11/16(日)
2:00		グループEトルコ vs ブルガリア
2025/11/16(日)
2:00		グループHキプロス vs オーストリア
2025/11/16(日)
2:00		グループJリヒテンシュタイン vs ウェールズ
2025/11/16(日)
4:45		グループBスロベニア vs コソボ
2025/11/16(日)
4:45		グループBスイス vs スウェーデン
2025/11/16(日)
4:45		グループCギリシャ vs スコットランド
2025/11/16(日)
4:45		グループCデンマーク vs ベラルーシ
2025/11/16(日)
4:45		グループHボスニア・ヘルツェゴビナ vs ルーマニア

欧州予選はDAZNで独占配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元最安値で視聴開始

■第10節 日程・対戦カード

日時対戦カード
2025/11/16(日)
23:00		グループFハンガリー vs アイルランド
2025/11/16(日)
23:00		グループFポルトガル vs アルメニア
2025/11/17(月)
2:00		グループDアゼルバイジャン vs フランス
2025/11/17(月)
2:00		グループDウクライナ vs アイスランド
2025/11/17(月)
2:00		グループKアルバニア vs イングランド
2025/11/17(月)
2:00		グループKセルビア vs ラトビア
2025/11/17(月)
4:45		グループIイスラエル vs モルドバ
2025/11/17(月)
4:45		グループIイタリア vs ノルウェー
2025/11/18(火)
4:45		グループA北アイルランド vs ルクセンブルク
2025/11/18(火)
4:45		グループAドイツ vs スロバキア
2025/11/18(火)
4:45		グループGマルタ vs ポーランド
2025/11/18(火)
4:45		グループGオランダ vs リトアニア
2025/11/18(火)
4:45		グループLチェコ vs ジブラルタル
2025/11/18(火)
4:45		グループLモンテネグロ vs クロアチア
2025/11/19(水)
4:45		グループBコソボ vs スイス
2025/11/19(水)
4:45		グループBスウェーデン vs スロベニア
2025/11/19(水)
4:45		グループCベラルーシ vs ギリシャ
2025/11/19(水)
4:45		グループCスコットランド vs デンマーク
2025/11/19(水)
4:45		グループEブルガリア vs ジョージア
2025/11/19(水)
4:45		グループEスペイン vs トルコ
2025/11/19(水)
4:45		グループHオーストリア vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
2025/11/19(水)
4:45		グループHルーマニア vs サンマリノ
2025/11/19(水)
4:45		グループJベルギー vs リヒテンシュタイン
2025/11/19(水)
4:45		グループJウェールズ vs 北マケドニア

※すべて日本時間。
※最新の配信状況はDAZN公式サイトをご確認ください。

欧州予選はDAZNで独占配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元最安値で視聴開始

W杯欧州予選のおすすめ視聴方法

【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！1,270円お得＆最大1,650ポイント付与

W杯欧州予選は、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴できる。

2つのプランを別々に登録すると通常4,750円(税込)だが、『DMM×DAZNホーダイ』なら月額3,480円で利用可能。DAZNの月額プランでは最安値となる。

さらにDMMポイントが最大1,650pt還元されるほか、いつでも解約が可能。DAZN会員からの切り替えも一部を除いて可能となっている。

欧州予選はDAZNで独占配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元最安値で視聴開始

W杯関連情報

各大陸予選 関連情報

欧州予選はDAZNで独占配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元最安値で視聴開始

日本代表 関連情報

サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で販売開始！今すぐチェック

0