2026年に北中米で開催されるFIFAワールドカップ(W杯)に向けた、欧州予選が開催されている。

本記事では、W杯欧州予選のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

W杯欧州予選のテレビ放送・ネット配信予定

W杯欧州予選は、ネット『DAZN』が独占ライブ配信。このため、地上波テレビ中継やその他のプラットフォームでの配信は行われない。

W杯欧州予選の開催スケジュール・対戦カード

W杯欧州予選は、2025年10月の活動までで第8節を消化。残すところは、第9節と第10節のみとなっている。第10節終了時に12カ国がW杯出場権を獲得し、その他のチームのうち条件を満たした16カ国が2次予選で残り4枠を争う。

第9節、第10節の日程や対戦カードは以下の通り。

■第9節 日程・対戦カード

日時 節 対戦カード 2025/11/14(金)

2:00 グループD アゼルバイジャン vs アイスランド 2025/11/14(金)

2:00 グループF アルメニア vs ハンガリー 2025/11/14(金)

2:00 グループI ノルウェー vs エストニア 2025/11/14(金)

4:45 グループD フランス vs ウクライナ 2025/11/14(金)

4:45 グループF アイルランド vs ポルトガル 2025/11/14(金)

4:45 グループI モルドバ vs イタリア 2025/11/14(金)

4:45 グループK アンドラ vs アルバニア 2025/11/14(金)

4:45 グループK イングランド vs セルビア 2025/11/15(土)

2:00 グループG フィンランド vs マルタ 2025/11/15(土)

4:45 グループA ルクセンブルク vs ドイツ 2025/11/15(土)

4:45 グループA スロバキア vs 北アイルランド 2025/11/15(土)

4:45 グループG ポーランド vs オランダ 2025/11/15(土)

4:45 グループL ジブラルタル vs モンテネグロ 2025/11/15(土)

4:45 グループL クロアチア vs フェロー諸島 2025/11/15(土)

23:00 グループJ カザフスタン vs ベルギー 2025/11/16(日)

2:00 グループE ジョージア vs スペイン 2025/11/16(日)

2:00 グループE トルコ vs ブルガリア 2025/11/16(日)

2:00 グループH キプロス vs オーストリア 2025/11/16(日)

2:00 グループJ リヒテンシュタイン vs ウェールズ 2025/11/16(日)

4:45 グループB スロベニア vs コソボ 2025/11/16(日)

4:45 グループB スイス vs スウェーデン 2025/11/16(日)

4:45 グループC ギリシャ vs スコットランド 2025/11/16(日)

4:45 グループC デンマーク vs ベラルーシ 2025/11/16(日)

4:45 グループH ボスニア・ヘルツェゴビナ vs ルーマニア

■第10節 日程・対戦カード

日時 節 対戦カード 2025/11/16(日)

23:00 グループF ハンガリー vs アイルランド 2025/11/16(日)

23:00 グループF ポルトガル vs アルメニア 2025/11/17(月)

2:00 グループD アゼルバイジャン vs フランス 2025/11/17(月)

2:00 グループD ウクライナ vs アイスランド 2025/11/17(月)

2:00 グループK アルバニア vs イングランド 2025/11/17(月)

2:00 グループK セルビア vs ラトビア 2025/11/17(月)

4:45 グループI イスラエル vs モルドバ 2025/11/17(月)

4:45 グループI イタリア vs ノルウェー 2025/11/18(火)

4:45 グループA 北アイルランド vs ルクセンブルク 2025/11/18(火)

4:45 グループA ドイツ vs スロバキア 2025/11/18(火)

4:45 グループG マルタ vs ポーランド 2025/11/18(火)

4:45 グループG オランダ vs リトアニア 2025/11/18(火)

4:45 グループL チェコ vs ジブラルタル 2025/11/18(火)

4:45 グループL モンテネグロ vs クロアチア 2025/11/19(水)

4:45 グループB コソボ vs スイス 2025/11/19(水)

4:45 グループB スウェーデン vs スロベニア 2025/11/19(水)

4:45 グループC ベラルーシ vs ギリシャ 2025/11/19(水)

4:45 グループC スコットランド vs デンマーク 2025/11/19(水)

4:45 グループE ブルガリア vs ジョージア 2025/11/19(水)

4:45 グループE スペイン vs トルコ 2025/11/19(水)

4:45 グループH オーストリア vs ボスニア・ヘルツェゴビナ 2025/11/19(水)

4:45 グループH ルーマニア vs サンマリノ 2025/11/19(水)

4:45 グループJ ベルギー vs リヒテンシュタイン 2025/11/19(水)

4:45 グループJ ウェールズ vs 北マケドニア

※すべて日本時間。

※最新の配信状況はDAZN公式サイトをご確認ください。

