Tsutomu Maeda

全豪オープンテニス2026のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜大坂なおみ＆錦織圭ら出場予定！

【大坂なおみ＆錦織圭出場予定】全豪オープンテニス2026のテレビ放送・ネット配信予定、おすすめ視聴方法を紹介。

全豪オープンテニス2026を中継/配信！

全豪オープンテニス2026が、1月12日(月・祝)～2月2日(月)に開催される。

本記事では、全豪オープンテニス2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

全豪オープンテニス2026の大会スケジュール

全豪オープンテニス2026は、1月12日(月・祝)～15日(木)に予選が開催。1月18日(日)に本戦がスタートし、1月31日(土)に女子シングルス、2月1日(日)に男子シングルスの決勝が行われる。

ラウンド開催期間放送・配信
男女シングルス予選1/12(月・祝)～1/15(木) WOWOW
(オンデマンド同時配信)
男子シングルス1/18(日)～2/1(日) WOWOW
(オンデマンド同時配信)
女子シングルス1/18(日)～1/31(土) WOWOW
(オンデマンド同時配信)
車いすテニス2/2(月)WOWOW
(オンデマンド同時配信)

※すべて日本時間。
※日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびWOWOW公式サイトでご確認ください。

全豪オープンテニス2026のテレビ放送・ネット配信予定

全豪オープンテニス2026は、衛星放送『WOWOW』が予選の初日から本戦最終日まで連日生中継を予定。また、すべての中継がネット『WOWOWオンデマンド』で同時ライブ配信される。その他のプラットフォームでの中継は予定されていない。

『WOWOW』の中継スケジュールは以下の通り。

開催日ラウンド放送・配信
第1日予選：1/12(月・祝)7:50- 男女シングルス予選1回戦
14:00- 男女シングルス予選1回戦		WOWOW
(オンデマンド同時配信)
予選 第2日：1/13(火)7:55- 男女シングルス予選1回戦
14:00- 男女シングルス予選1回戦
※終了時間変更の場合あり		WOWOW
(オンデマンド同時配信)
予選 第3日：1/14(水)7:55- 男女シングルス予選2回戦
14:00- 男女シングルス予選2回戦
※終了時間変更の場合あり		WOWOW
(オンデマンド同時配信)
予選 最終日：1/15(木)8:50- 男女シングルス予選決勝
14:00- 男女シングルス予選決勝
※終了時間変更の場合あり		WOWOW
(オンデマンド同時配信)
第1日：1/18(日)8:30- 男女シングルス1回戦
13:00- 男女シングルス1回戦
16:45- 男女シングルス1回戦
※終了時間変更の場合あり		WOWOW
(オンデマンド同時配信)
第2日：1/19(月)8:50- 男女シングルス1回戦
16:45- 男女シングルス1回戦
※終了時間変更の場合あり		WOWOW
(オンデマンド同時配信)
第3日：1/20(火)8:50- 男女シングルス1回戦
16:45- 男女シングルス1回戦
※終了時間変更の場合あり		WOWOW
(オンデマンド同時配信)
第4日：1/21(水)8:50- 男女シングルス2回戦
16:45- 男女シングルス2回戦
※終了時間変更の場合あり		WOWOW
(オンデマンド同時配信)
第5日：1/22(木)8:50- 男女シングルス2回戦
16:45- 男女シングルス2回戦
※終了時間変更の場合あり		WOWOW
(オンデマンド同時配信)
第6日：1/23(金)8:50- 男女シングルス3回戦
16:45- 男女シングルス3回戦
※終了時間変更の場合あり		WOWOW
(オンデマンド同時配信)
第7日：1/24(土)8:50- 男女シングルス3回戦
16:45- 男女シングルス3回戦
※終了時間変更の場合あり		WOWOW
(オンデマンド同時配信)
第8日：1/25(日)9:20- 男女シングルス4回戦
16:45- 男女シングルス4回戦
※終了時間変更の場合あり		WOWOW
(オンデマンド同時配信)
第9日：1/26(月)9:20- 男女シングルス4回戦
16:45- 男女シングルス4回戦
※終了時間変更の場合あり		WOWOW
(オンデマンド同時配信)
第10日：1/27(火)9:20- 男女シングルス準々決勝
16:45- 男女シングルス準々決勝
※終了時間変更の場合あり		WOWOW
(オンデマンド同時配信)
第11日：1/28(水)9:20- 男女シングルス準々決勝
16:45- 男女シングルス準々決勝
※終了時間変更の場合あり		WOWOW
(オンデマンド同時配信)
第12日：1/29(木)17:15- 女子シングルス準決勝
※終了時間変更の場合あり		WOWOW
(オンデマンド同時配信)
第13日：1/30(金)9:50- ミックスダブルス決勝
12:15- 男子シングルス準決勝
17:15- 男子シングルス準決勝
※終了時間変更の場合あり		WOWOW
(オンデマンド同時配信)
第14日：1/31(土)9:50-
17:15- 女子シングルス決勝
※終了時間変更の場合あり		WOWOW
(オンデマンド同時配信)
最終日：2/1(日)17:15- 男子シングルス決勝
※終了時間変更の場合あり		WOWOW
(オンデマンド同時配信)
2/2(月)15:00- 車いすテニス男女シングルス決勝
※終了時間変更の場合あり		WOWOW
(オンデマンド同時配信)

※日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびWOWOW公式サイトでご確認ください。

全豪オープンテニス2026のおすすめ視聴方法は？

全豪オープンテニス2026は、全日程が衛星放送『WOWOWライブ』で生中継、ネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信される。同時配信のため中継内容に差はないが、出先での視聴やアーカイブ視聴などができる『WOWOWオンデマンド』がおすすめだ。

『WOWOWオンデマンド』の月額料金は2,530円(税込)となる。また、WOWOWに加入している人は、追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

全豪オープンテニス2026の関連情報

0