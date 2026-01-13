全豪オープンテニス2026が、1月12日(月・祝)～2月2日(月)に開催される。

本記事では、全豪オープンテニス2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

全豪オープンテニス2026の大会スケジュール

全豪オープンテニス2026は、1月12日(月・祝)～15日(木)に予選が開催。1月18日(日)に本戦がスタートし、1月31日(土)に女子シングルス、2月1日(日)に男子シングルスの決勝が行われる。

※すべて日本時間。

※日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびWOWOW公式サイトでご確認ください。

全豪オープンテニス2026のテレビ放送・ネット配信予定

全豪オープンテニス2026は、衛星放送『WOWOW』が予選の初日から本戦最終日まで連日生中継を予定。また、すべての中継がネット『WOWOWオンデマンド』で同時ライブ配信される。その他のプラットフォームでの中継は予定されていない。

『WOWOW』の中継スケジュールは以下の通り。

全豪オープンテニス2026のおすすめ視聴方法は？

全豪オープンテニス2026は、全日程が衛星放送『WOWOWライブ』で生中継、ネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信される。同時配信のため中継内容に差はないが、出先での視聴やアーカイブ視聴などができる『WOWOWオンデマンド』がおすすめだ。

『WOWOWオンデマンド』の月額料金は2,530円(税込)となる。また、WOWOWに加入している人は、追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

