バレーボールアジア大会で優勝するとどうなる？五輪への出場権は得られる？

バレーボール日本代表が現在出場している第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)。女子代表は銀メダルを獲得し、男子代表は決勝トーナメント進出を決めた。男子代表がこのまま勝ち進み、優勝するとどうなのだろうか。

本記事では、アジア競技大会のバレーボール競技で優勝した場合の他大会への出場資格等について解説する。

アジア競技大会バレーボール競技で優勝するとどうなる？

アジア競技大会のバレーボール競技で優勝すると、アジア競技大会の金メダルを獲得する。

しかし、優勝によって他大会への出場資格を獲得できるわけではない。2028年ロサンゼルスオリンピックのアジア枠は、アジア競技大会ではなく、2026年アジア選手権の優勝国に与えられており、男子は日本、女子はタイが優勝して再来年の五輪出場権をすでに獲得している。

また、2027年FIVBワールドカップの出場権についてもアジア選手権の成績によって決まっており、男子は日本、イラン、韓国、女子はタイ、中国、日本の上位3カ国が出場資格を獲得した。

ロサンゼルス五輪出場資格獲得条件は？

前述したように、男子日本代表はアジア選手権を制したため、2028年ロサンゼルスオリンピック出場権をすでに獲得している。

一方、女子日本代表はアジア選手権で3位だったため、2027年FIVB女子バレーボールワールドカップ出場権を獲得したものの、オリンピック出場は現段階で決定していない。そのため、五輪出場権を獲得するためには、2027年FIVB女子バレーボールワールドカップで五輪出場権を有していない国の中で上位3カ国、2028年ネーションズリーグ予選終了後のFIVB世界ランキングで五輪出場権を獲得していない国の中で上位3カ国に入る必要がある。

■ロサンゼルス五輪出場資格

出場権獲得方法 枠数（男女各） 条件 開催国枠 1 開催国アメリカが自動出場 2026年大陸選手権 5 アジア、欧州、北中米、南米、アフリカの各大陸選手権優勝国 2027年FIVBワールドカップ 3 五輪出場権未獲得国のうち上位3チーム FIVB世界ランキング 3 2028年VNL予選ラウンド終了後の世界ランキング五輪出場権未獲得国のうち上位3チーム 合計 12



アジア競技大会バレーボール男子日本代表の試合日程

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は9月27日(日)の予選ラウンド初戦でウズベキスタン代表と対戦する。

その後はプールAでカザフスタン代表、パキスタン代表との試合を予定。予選ラウンド終了時点で上位2カ国に入れば決勝トーナメントへ進出し、下位2カ国となった場合は9～16位決定戦に回る。

試合日時 ラウンド 対戦カード 9月27日(日)

19:20 予選ラウンド第1戦 日本 vs ウズベキスタン 9月28日(月)

19:20 予選ラウンド第2戦 カザフスタン vs 日本 9月29日(火)

19:20 予選ラウンド第3戦 日本 vs パキスタン 10月1日(木)

19:20 準々決勝 日本 vs カタール 10月2日(金)

19:20 準決勝 日本 vs 中国 10月3日(土)

19:20 決勝 日本 vs イラン

会場は岡崎中央総合公園総合体育館、小牧市スポーツ公園総合体育館(パークアリーナ小牧)が使用される。

アジア競技大会バレーボール男子日本戦の中継局

第20回アジア競技大会のバレーボール男子日本代表戦は、地上波『TBS系列』、無料ネット配信の『TVer』、動画配信サービスの『U-NEXT』で中継・配信される。

U-NEXTでは、日本代表の予選ラウンド第1戦からノックアウトステージまでライブ配信および見逃し配信を実施する。

日程 対戦・ラウンド TBS系列 TVer U-NEXT 9月27日(日)19:20～ 日本 vs ウズベキスタン 録画放送 ディレイ配信 ライブ配信 9月28日(月)19:20～ 日本 vs カザフスタン 録画放送 ディレイ配信 ライブ配信 9月29日(火)19:20～ 日本 vs パキスタン 生中継 ライブ配信 ライブ配信 10月1日(木)19:20～ 準々決勝

日本 vs カタール 録画放送 ディレイ配信 ライブ配信 10月2日(金)19:20～ 準決勝

日本 vs 中国 中継予定 ライブ配信予定 ライブ配信 10月3日(土)

16:00 or 19:20 決勝

日本 vs イラン 録画放送 ディレイ配信 ライブ配信

アジア競技大会バレーボール男子のおすすめ視聴方法

U-NEXT

第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)のバレーボール男子日本代表戦は、『U-NEXT』でライブ配信される。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【バレーボール】

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。