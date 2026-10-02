アジア大会サッカーで優勝するとどうなる？出場権や賞金は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー競技でU-21日本代表は決勝進出を決めた。3大会連続で韓国代表と決勝で対戦する日本代表が勝利して優勝した場合はどうなるのだろうか。

本記事では、アジア大会サッカー競技で優勝した場合の賞金や他大会への出場資格等について解説する。

アジア競技大会サッカー｜優勝したらどうなる？

アジア競技大会サッカー競技で優勝した場合、男女ともに優勝国には金メダルが授与される。

アジア大会では優勝賞金などは設定されていない。ただし、大会全競技を通して最も活躍した選手、MVP（2選手）には、賞金として2万5000ドル（約390万円）の賞金が贈られる。

また、アジア大会で優勝しても、オリンピックなど他の国際大会への出場資格は得られない。オリンピック出場権やオリンピック予選への出場権は、別の大会で争われることとなる。

ロサンゼルス五輪出場資格獲得条件は？

2028年ロサンゼルスオリンピックのサッカー競技のアジア枠は男子2枠、女子2.5枠。

男子の場合、2028年ロサンゼルスオリンピック出場権は、AFC U23アジアカップ2028の上位2カ国に与えられる。

女子の場合は、2026年AFC女子アジアカップの上位8カ国が出場資格を有する2028年AFC女子オリンピック予選で上位2カ国に入れば、ロサンゼルスオリンピックの出場権を獲得。また、3位国は、はアジア南米予選プレーオフに回り、アルゼンチンと対戦してオリンピック出場権を争う。

■ロサンゼルス五輪出場資格

出場権獲得方法 枠数 条件 開催国枠 男子1・女子1 開催国アメリカ アジア予選 男子2・女子2 男子：2028年AFC U23アジアカップ

女子：AFC女子五輪予選 欧州予選 男子3・女子4 男子：2027年UEFA U-21欧州選手権

女子：2027年UEFA女子ネーションズリーグ 北中米カリブ海予選 男子1・女子3 男子：2026年CONCACAF U-20選手権

女子：2026年CONCACAF 女子選手権 南米予選 男子2・女子2 男子：南米予選

女子：2025年コパ・アメリカ・フェメニーナ アフリカ予選 男子2・女子2 男子：2027年U-23アフリカネーションズカップ 女子：アフリカ女子五輪予選 オセアニア予選 男子1・女子1 OFC五輪予選 AFC-CONMEBOLプレーオフ 女子1 アジア南米プレーオフ 合計 男子12・女子16 男子12チーム、女子16チームが出場

サッカー男子日本代表 アジア大会決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

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また、地上波『TBS系列』では19:00から「サッカー男子決勝ほか」を放送予定。『TVer』でも『TBS系列』の番組が同時配信される。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 〇

[ライブ＆見逃し配信] TBS系列 地上波テレビ 〇

[生中継] TVer ネット TBS系列同時配信

サッカー男子日本代表 アジア大会決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。