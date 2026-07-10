Amazon(アマゾン)のプライム会員限定のビッグセール「Amazonプライムデー2026」は、7月10日(金)0時から本セールの初日が行われている。
本記事では、2026年Amazonプライムデー初日に買うべき商品をジャンル別に紹介する。
【随時更新】Amazonプライムデー初日に買うべき目玉商品
ここでは、Amazonプライムデー初日に買うべきおすすめ目玉商品を一挙紹介している。買い忘れがないかチェックしておこう。
※最新の価格はURLからチェック
【7月10日に買うべきおすすめ目玉商品】
注目の売れ筋セール品を公開！売り切れ必至なので早めのチェックがおすすめ！今回のプライムデーではApple製品やAmazonデバイスなどの人気アイテムが多くセール対象となっている。
【PC・スマート家電】
【食品・飲料・お酒】
【日用品・ベビー・ペット】
【生活家電・大型家電】
【ファッション・ビューティー】
ポイント還元・サブスクのお得なキャンペーンも開催！
今回のAmazonプライムデーでは、ポイントアップキャンペーンをはじめAmazon Music Unlimited、Audibleなどを極めてお得にトライアルできるキャンペーンを実施している。
プライム会員であれば利用できるので、この機会に試してみることをおすすめする。
|一覧
|内容
|期間
|ポイントアップキャンペーン
合計10,000円(税込)以上注文でAmazonポイントを最大17%(最大10,000ポイント)還元
合計20,000円(税込)以上注文でAmazonポイントを最大17.5%(最大10,000ポイント)還元
合計30,000円(税込)以上注文でAmazonポイントを最大18%(最大10,000ポイント)還元
|7/7(火)0時～7/13(月)23:59
|大抽選会
|ポイントアップキャンペーン中に合計10,000円(税込)の対象品の購入で最大100,000ポイントが当たる
|7/7(火)0時～7/13(月)23:59
|最大70％OFF Kindle本(電子書籍)夏の超大セール第1弾
|Kindle本(電子書籍)が最大70％OFFのセール販売
|7/13(月)23:59まで
|Amazon Music Unlimited 3ヶ月無料
|今だけ最初の3ヶ月無料！
3,540円→0円に
|7/13(月)まで
|Audible(オーディブル) プレミアムプランが最初の3ヶ月・月額199円
|今だけ最初の3ヶ月が月額199円！
4,500円→597円に
|7/31(木)まで
Amazonプライムデー2026の関連情報
【セール情報】
- Apple製品はAmazonプライムデーで安くなる？対象商品・割引情報まとめ
- Amazonプライムデー2026はいつからいつまで？日程・攻略法・ポイントキャンペーン情報まとめ
- Amazonプライムデーとブラックフライデーはどっちが安い？対象商品・セール期間を比較
- Amazonプライムデー2026は何が安くなる？セール対象商品・注目ジャンル
【キャンペーン情報】
- Amazonプライムデー2026で各種サブスクがお得！Music・Kindle・Audibleのキャンペーン情報まとめ
- Amazon Music Unlimitedが最大4か月無料！プライム会員対象者・期間・登録方法まとめ
- Amazon Kindle Unlimitedがプライム会員限定で3か月無料！対象者・期間・登録方法まとめ
- 【7月15日まで】Audible(オーディブル) プライム会員限定3か月無料聴き放題キャンペーンを開催中！
【登録方法・利用手順】
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。