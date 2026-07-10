Amazon(アマゾン)のプライム会員限定のビッグセール「Amazonプライムデー2026」は、7月10日(金)0時から本セールの初日が行われている。

本記事では、2026年Amazonプライムデー初日に買うべき商品をジャンル別に紹介する。

【随時更新】Amazonプライムデー初日に買うべき目玉商品

ここでは、Amazonプライムデー初日に買うべきおすすめ目玉商品を一挙紹介している。買い忘れがないかチェックしておこう。

※最新の価格はURLからチェック

【7月10日に買うべきおすすめ目玉商品】

注目の売れ筋セール品を公開！売り切れ必至なので早めのチェックがおすすめ！今回のプライムデーではApple製品やAmazonデバイスなどの人気アイテムが多くセール対象となっている。

【PC・スマート家電】

【食品・飲料・お酒】

【日用品・ベビー・ペット】

【生活家電・大型家電】

【ファッション・ビューティー】

ポイント還元・サブスクのお得なキャンペーンも開催！

今回のAmazonプライムデーでは、ポイントアップキャンペーンをはじめAmazon Music Unlimited、Audibleなどを極めてお得にトライアルできるキャンペーンを実施している。

プライム会員であれば利用できるので、この機会に試してみることをおすすめする。

Amazonプライムデー2026の関連情報

【セール情報】

【キャンペーン情報】

【登録方法・利用手順】

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