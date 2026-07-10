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Amazonプライムデーが7月10日スタート！売り切れ必至の注目セール品はこちら
Tsutomu Maeda

Amazonプライムデー2026｜7月10日に買うべき目玉商品は？Apple製品、Amazonデバイスなどがセール価格！

【7月10日 売れ筋】2026年Amazonプライムデーで買うべき目玉商品をジャンル別一覧で紹介。注目の割引アイテムはどれ？Apple Watchは11％、AmazonデバイスのKindle端末は20％オフのモデルも！

先行セールは7/7(火)0:00～開催！
amazon prime day 2026 kv

Amazonプライムデー

「Amazonプライムデー」先行セールが7月7日(火)0:00から開催！

本セールは7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59まで！

注目アイテムが大幅値下げ

Amazon(アマゾン)のプライム会員限定のビッグセール「Amazonプライムデー2026」は、7月10日(金)0時から本セールの初日が行われている。

【7/10(金)本セール開始】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

本記事では、2026年Amazonプライムデー初日に買うべき商品をジャンル別に紹介する。

【随時更新】Amazonプライムデー初日に買うべき目玉商品

ここでは、Amazonプライムデー初日に買うべきおすすめ目玉商品を一挙紹介している。買い忘れがないかチェックしておこう。

※最新の価格はURLからチェック

【7月10日に買うべきおすすめ目玉商品】

注目の売れ筋セール品を公開！売り切れ必至なので早めのチェックがおすすめ！今回のプライムデーではApple製品やAmazonデバイスなどの人気アイテムが多くセール対象となっている。

【PC・スマート家電】

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20260710_Amazon_Medama_pc_3_1iPhone 16e 512GB: Apple Intelligence のために設計、A18 チップ、パワフルに進 化したバッテリー、48MP Fusion カメラ、6.1 インチの Super Retina XDR ディスプレイ、SIMフリー 5G対応; ブラック20260710_Amazon_Medama_pc_3_2iPhone 16e 512GB: Apple Intelligence のために設計、A18 チップ、パワフルに進 化したバッテリー、48MP Fusion カメラ、6.1 インチの Super Retina XDR ディスプレイ、SIMフリー 5G対応; ホワイト20260710_Amazon_Medama_pc_3_3Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スペースブラック
20260710_Amazon_Medama_pc_4_1Apple iPhone Air 512GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；クラウドホワイト20260710_Amazon_Medama_pc_4_2Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電20260710_Amazon_Medama_pc_4_3Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電 + 2年延長 AppleCare+ for AIRPODS PRO 3
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【食品・飲料・お酒】

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【日用品・ベビー・ペット】

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【生活家電・大型家電】

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【ファッション・ビューティー】

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ポイント還元・サブスクのお得なキャンペーンも開催！

今回のAmazonプライムデーでは、ポイントアップキャンペーンをはじめAmazon Music Unlimited、Audibleなどを極めてお得にトライアルできるキャンペーンを実施している。

プライム会員であれば利用できるので、この機会に試してみることをおすすめする。

一覧内容期間
ポイントアップキャンペーン

合計10,000円(税込)以上注文でAmazonポイントを最大17%(最大10,000ポイント)還元

合計20,000円(税込)以上注文でAmazonポイントを最大17.5%(最大10,000ポイント)還元

合計30,000円(税込)以上注文でAmazonポイントを最大18%(最大10,000ポイント)還元

7/7(火)0時～7/13(月)23:59
大抽選会ポイントアップキャンペーン中に合計10,000円(税込)の対象品の購入で最大100,000ポイントが当たる7/7(火)0時～7/13(月)23:59
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3,540円→0円に		7/13(月)まで
Audible(オーディブル) プレミアムプランが最初の3ヶ月・月額199円今だけ最初の3ヶ月が月額199円！
4,500円→597円に		7/31(木)まで

【7/10(金)本セール開始】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

Amazonプライムデー2026の関連情報

【セール情報】

【キャンペーン情報】

【登録方法・利用手順】

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