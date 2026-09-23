Gelandang asal Hungaria itu menambahkan satu lagi gol luar biasa ke dalam koleksi highlight-nya saat kemenangan di Carabao Cup pekan lalu, seiring ia terus menghidupkan kembali seni gol jarak jauh yang mulai terlupakan.
Bos Manchester United Michael Carrick memberikan dukungannya kepada para bek muda Leny Yoro dan Ayden Heaven setelah tersingkir dari Carabao Cup. Manchester United menyia-nyiakan keunggulan dua gol dalam kekalahan buruk 3-2 dari Brighton, yang memicu kritik keras terhadap duet bek tengah yang minim pengalaman itu. Meski mengalami kemunduran tersebut, Carrick menegaskan kedua pemain tetap krusial dalam rencana jangka panjangnya di Old Trafford.
Manajer Manchester City Enzo Maresca mengungkapkan perjudian taktis yang membuat sensasi remaja Floyd Samba menginspirasi kemenangan dominan di Carabao Cup. Pemain 17 tahun itu menandai debut seniornya dengan dua gol klinis saat juara Premier League itu menyingkirkan Norwich City dengan mudah untuk memastikan tempat di babak 16 besar.
Mantan striker Manchester United Louis Saha telah memperingatkan Michael Carrick bahwa pendekatan taktisnya saat ini membahayakan pekerjaannya. Kritik tajam itu menyusul kolaps bersejarah melawan Brighton di Old Trafford, yang memunculkan pertanyaan serius tentang permainan tim yang lambat dan mudah ditebak.