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Carabao Cup

Tinjauan Carabao Cup

Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27

Carrick membela duo Manchester United setelah penampilan horor di Carabao Cup melawan Brighton

Bos Manchester United Michael Carrick memberikan dukungannya kepada para bek muda Leny Yoro dan Ayden Heaven setelah tersingkir dari Carabao Cup. Manchester United menyia-nyiakan keunggulan dua gol dalam kekalahan buruk 3-2 dari Brighton, yang memicu kritik keras terhadap duet bek tengah yang minim pengalaman itu. Meski mengalami kemunduran tersebut, Carrick menegaskan kedua pemain tetap krusial dalam rencana jangka panjangnya di Old Trafford.

M. CarrickManchester United
Manchester City v Norwich City - Carabao Cup Third Round

Maresca ungkap eksperimen Samba dalam kemenangan atas City

Manajer Manchester City Enzo Maresca mengungkapkan perjudian taktis yang membuat sensasi remaja Floyd Samba menginspirasi kemenangan dominan di Carabao Cup. Pemain 17 tahun itu menandai debut seniornya dengan dua gol klinis saat juara Premier League itu menyingkirkan Norwich City dengan mudah untuk memastikan tempat di babak 16 besar.

F. SambaManchester City
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Carabao Cup, jadwal & hasil

Selasa, 15 September
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
FT
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
FT
Rabu, 16 September
Manchester City badge
Manchester City
MCI
5
Norwich City badge
Norwich City
NOR
0
FT
Senin, 26 Oktober
Bradford City badge
Bradford City
BRA
Peterborough United badge
Peterborough United
PET
Fleetwood Town badge
Fleetwood Town
FLE
Arsenal badge
Arsenal
ARS
Selasa, 27 Oktober
Manchester City badge
Manchester City
MCI
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
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Klasemen

PosKlubMMSKGK+/-POINPerforma
1ヴィッセル神戸 crestヴィッセル神戸8611125719
M
M
M
M
M
2柏レイソル crest柏レイソル86021712518
M
M
K
K
M
3サンフレッチェ広島 crestサンフレッチェ広島85212061417
M
M
K
M
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4FC町田ゼルビア crestFC町田ゼルビア852121101117
K
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M
S
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