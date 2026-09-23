Carrick membela duo Manchester United setelah penampilan horor di Carabao Cup melawan Brighton

Bos Manchester United Michael Carrick memberikan dukungannya kepada para bek muda Leny Yoro dan Ayden Heaven setelah tersingkir dari Carabao Cup. Manchester United menyia-nyiakan keunggulan dua gol dalam kekalahan buruk 3-2 dari Brighton, yang memicu kritik keras terhadap duet bek tengah yang minim pengalaman itu. Meski mengalami kemunduran tersebut, Carrick menegaskan kedua pemain tetap krusial dalam rencana jangka panjangnya di Old Trafford.