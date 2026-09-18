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'Berbahaya bagi Michael Carrick!' - Mantan bintang Man Utd kecam taktik lambat usai kolaps bersejarah
Tekanan meningkat setelah keruntuhan bersejarah di Old Trafford
Carrick menghadapi sorotan yang kian besar sebagai manajer United setelah rangkaian hasil buruk dalam sepekan terakhir. Manchester United menelan kekalahan bersejarah 3-2 di kandang dari Brighton pada Rabu malam, meski sempat unggul cepat 2-0.
Kolaps yang mengejutkan ini menjadi pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun United kalah di Old Trafford setelah memegang keunggulan dua gol. Situasi itu memperparah kekecewaan pahit setelah kekalahan 1-0 dari Manchester City yang bermain dengan 10 orang beberapa hari sebelumnya.
Carrick sukses membawa klub kembali ke Liga Champions, yang membuatnya mendapat peran manajer permanen pada musim panas. Namun, mantan striker United, Saha, meyakini pekerjaan sang manajer kini berada dalam bahaya serius.
- Getty Images Sport
Saha mengkritik pendekatan taktis yang lambat dan berbahaya
Berbicara kepada Betano, Saha menegaskan bahwa penyebab keterpurukan belakangan ini ada di area teknis, bukan di ruang ganti. Ia menyoroti minimnya pola serangan dan mendesak Carrick untuk segera menyesuaikan sistemnya.
"Masalah Manchester United musim ini bukan para pemain," jelas Saha. "Sejujurnya saya tidak merasa bursa transfer musim panas ini berjalan baik untuk Manchester United. Tetapi Michael Carrick harus beradaptasi.
"Saya tidak melihat sebuah tim yang memiliki dinamika yang dibutuhkan. Manchester United membutuhkan sebuah sistem untuk memainkan sepakbola yang bagus, dengan pola permainan. Saya pikir cara mereka bermain sekarang berbahaya bagi Michael Carrick karena ini bukan kesalahan para pemain."
Masalah di lini tengah dan kurangnya akselerasi
Kekhawatiran taktis utama bagi Saha adalah minimnya urgensi di area tengah lapangan. Ia menilai gelandang bertahan Manchester United bermain terlalu aman, yang pada akhirnya menghambat kemampuan tim untuk menyerang secara efisien.
"Dua gelandang bertahan itu terlihat terlalu nyaman mengalirkan bola dengan lambat, dari sisi ke sisi," tambahnya. "Itu tidak menghadirkan jenis umpan ke depan untuk menciptakan momen satu lawan satu. Dalam transisi mereka terlalu lambat. Tidak masalah siapa yang Anda tempatkan dalam situasi seperti ini, entah itu Sesko atau [Matheus] Cunha atau [Bryan] Mbeumo, jika salah satu dari mereka tidak mengambil lebih banyak risiko dan bergerak menekan ke depan, itu tidak akan membantu mengembangkan permainan.
"United memang menciptakan beberapa peluang, tetapi itu bukan peluang matang, dan mereka juga tidak memanfaatkan akselerasi Marcus Rashford untuk menusuk di belakang pertahanan lawan, jadi mereka juga tidak punya dimensi itu. Semuanya terlalu lambat."
- Getty Images Sport
Carrick harus menemukan solusi untuk menyelamatkan musim
Setelah menelan dua kekalahan menyakitkan secara beruntun dari City dan Brighton, tekanan kini sepenuhnya tertuju pada Carrick untuk membalikkan keadaan. Sang manajer akan menuntut respons segera dari para pemainnya pada laga berikutnya saat mereka berusaha bangkit. Kegagalan meraih hasil positif bisa membuat posisinya di Old Trafford berada dalam ancaman serius pada tahap sangat awal musim ini.
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