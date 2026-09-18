Carrick menghadapi sorotan yang kian besar sebagai manajer United setelah rangkaian hasil buruk dalam sepekan terakhir. Manchester United menelan kekalahan bersejarah 3-2 di kandang dari Brighton pada Rabu malam, meski sempat unggul cepat 2-0.

Kolaps yang mengejutkan ini menjadi pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun United kalah di Old Trafford setelah memegang keunggulan dua gol. Situasi itu memperparah kekecewaan pahit setelah kekalahan 1-0 dari Manchester City yang bermain dengan 10 orang beberapa hari sebelumnya.

Carrick sukses membawa klub kembali ke Liga Champions, yang membuatnya mendapat peran manajer permanen pada musim panas. Namun, mantan striker United, Saha, meyakini pekerjaan sang manajer kini berada dalam bahaya serius.