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Manchester City v Norwich City - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Seperti ayah, seperti anak! Putra Christopher Samba yang berusia 17 tahun, Floyd, mencetak dua gol pada debut profesionalnya untuk Manchester City dalam kemenangan 5-0 atas Norwich City di Carabao Cup

F. Samba
Manchester City
Manchester City vs Norwich City
Norwich City
Carabao Cup

Manchester City memulai upaya mempertahankan gelar Carabao Cup mereka dengan cara meyakinkan lewat kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Stadion Etihad. Malam itu menjadi milik debutan berusia 17 tahun, Floyd Samba, yang membuktikan bahwa buah jatuh tak jauh dari pohonnya dengan mencetak dua gol pada penampilan senior pertamanya.

  • Samba memimpin kiprah akademi

    Manajer Manchester City Enzo Maresca memanfaatkan duel putaran ketiga ini untuk memamerkan kedalaman talenta di jajaran pemain muda klub, dengan melakukan sepuluh perubahan dari tim yang mengalahkan Manchester United. Di antara wajah-wajah baru itu ada Floyd, putra mantan andalan Blackburn Rovers Christopher Samba, yang menjadi satu dari dua bersaudara yang saat ini berada di akademi City.

    Dipercaya memimpin lini depan menggantikan Erling Haaland yang diistirahatkan, remaja itu langsung terlihat nyaman, mampu menghubungkan permainan dan menunjukkan kehadiran fisik yang menjadi ciri karier ayahnya, meski dalam peran yang lebih maju.

    Momen terobosan itu datang pada menit ke-29 ketika sesama debutan Allan melepaskan umpan silang akurat ke dalam kotak penalti. Samba memperlihatkan insting predator yang luar biasa untuk menyambut bola dengan sundulan flick yang membuat Daniel Grimshaw tak berdaya. Itu menjadi momen penuh emosi bagi pemain muda tersebut, menandai penampilan pertama impian bagi youngster itu hingga membuat publik Etihad meneriakkan namanya.

    City tak perlu menunggu lama untuk menggandakan keunggulan, dengan Ryan Cherki mencatatkan namanya di papan skor hanya tiga menit kemudian.

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  • Manchester City v Norwich City - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Dominasi total di Etihad

    Segala harapan Norwich untuk bangkit padam hanya tiga menit setelah babak kedua dimulai. Allan, yang terus menjadi ancaman di sisi sayap, menggeser bola ke kaki kirinya lalu melepaskan tembakan rendah melewati Grimshaw untuk mencetak gol pada debutnya.

    Gol pemain Brasil itu menggambarkan dengan jelas jurang kualitas antara juara Premier League dan lawan mereka dari Championship. City terus menekan, dengan Nico O'Reilly dan Rico Lewis mengendalikan tempo permainan di lini tengah, membuat tim tamu hanya bisa mengejar bayangan di tengah hujan Manchester.


  • Irama Samba terus berlanjut

    Judul utama dipastikan pada menit ke-54 ketika Samba mencetak gol untuk kedua kalinya. Menerima bola dari Rayan Ait-Nouri di sisi kanan kotak penalti, pemain 17 tahun itu menunjukkan ketenangan yang melampaui usianya untuk melepaskan penyelesaian indah melengkung ke sudut jauh. Itu adalah gol yang memadukan kekuatan dan kematangan, memberi isyarat bahwa lulusan akademi tersebut memiliki masa depan yang sangat besar di bawah bimbingan Maresca.

    Sang manajer memilih untuk membiarkan Samba tetap berada di lapangan sepanjang pertandingan, jelas berharap sang striker bisa menuntaskan hat-trick bersejarah pada debutnya. Samba bukan satu-satunya pemain muda yang meninggalkan kesan mendalam pada malam itu. Ryan McAidoo, yang masuk sebagai pemain pengganti, melengkapi pesta gol pada menit ke-89 setelah pergerakan tim yang mulus.

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  • FBL-ENG-LCUP-MAN CITY-NORWICH CITYAFP

    Brighton menanti di putaran keempat

    Pembawa acara stadion di Etihad tampak sangat menikmati momen ketika memberi tahu penonton bahwa City akan menjamu Brighton di putaran keempat, menyusul kemenangan Brighton atas Manchester United. Dengan jeda internasional yang semakin dekat, Maresca tentu akan senang melihat bagaimana para pemain pelapis dan prospek akademi menjawab tantangan. Pelatih asal Italia itu berhasil melewati pertandingan yang berpotensi menyulitkan sambil mengistirahatkan para bintang utamanya untuk laga Premier League mendatang melawan Sunderland.

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