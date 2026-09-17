Manajer Manchester City Enzo Maresca memanfaatkan duel putaran ketiga ini untuk memamerkan kedalaman talenta di jajaran pemain muda klub, dengan melakukan sepuluh perubahan dari tim yang mengalahkan Manchester United. Di antara wajah-wajah baru itu ada Floyd, putra mantan andalan Blackburn Rovers Christopher Samba, yang menjadi satu dari dua bersaudara yang saat ini berada di akademi City.

Dipercaya memimpin lini depan menggantikan Erling Haaland yang diistirahatkan, remaja itu langsung terlihat nyaman, mampu menghubungkan permainan dan menunjukkan kehadiran fisik yang menjadi ciri karier ayahnya, meski dalam peran yang lebih maju.

Momen terobosan itu datang pada menit ke-29 ketika sesama debutan Allan melepaskan umpan silang akurat ke dalam kotak penalti. Samba memperlihatkan insting predator yang luar biasa untuk menyambut bola dengan sundulan flick yang membuat Daniel Grimshaw tak berdaya. Itu menjadi momen penuh emosi bagi pemain muda tersebut, menandai penampilan pertama impian bagi youngster itu hingga membuat publik Etihad meneriakkan namanya.

City tak perlu menunggu lama untuk menggandakan keunggulan, dengan Ryan Cherki mencatatkan namanya di papan skor hanya tiga menit kemudian.