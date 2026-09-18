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'Inilah yang saya impikan!' - Floyd Samba ungkap percakapan rahasia dengan Enzo Maresca sebelum debut sensasional dua gol bersama Manchester City
Mengambil peran untuk Manchester City
Remaja Manchester City Samba tampil memukau saat timnya membantai Norwich 5-0 di Carabao Cup. Pemain 17 tahun itu dipercaya tampil sebagai starter pada Kamis malam dan mampu mengisi absennya striker bintang Haaland dengan impresif.
Samba mencetak gol senior pertamanya sesaat sebelum laga memasuki menit ke-30, dengan menanduk keras umpan silang Allan menjadi gol. Ia kemudian menambah koleksi golnya lewat sepakan melengkung brilian untuk menutup malam yang berkesan.
Rayan Cherki dan Allan juga mencatatkan nama di papan skor untuk membuat Manchester City berada di atas angin. Ryan McAidoo kemudian melengkapi pesta gol pada akhir laga, tetapi malam itu tanpa diragukan lagi menjadi milik Samba.
- AFP
Kejutan taktis penyerang dari Maresca
Keputusan untuk memainkan pemain muda itu sebagai penyerang tengah bukanlah pilihan yang diambil pada menit-menit terakhir. Samba mengungkapkan bahwa bos City, Maresca, sudah mendekatinya beberapa hari sebelum pertandingan untuk membahas perubahan taktik tersebut. Berbicara kepada media City, Samba menjelaskan kronologi keterlibatan mengejutkannya.
"Saya berharap bisa [mengungkapkannya dengan kata-kata]. Pertandingan yang luar biasa," katanya. "Inilah yang saya impikan dan bisa mewujudkannya, adalah hal terbaik di dunia saat ini.
"Enzo berbicara kepada saya pada hari Selasa untuk menempatkan saya sebagai nomor sembilan sebagai sebuah ide. Lalu ketika pertandingan semakin dekat saya tahu saya akan menjadi starter. Saya hanya harus mempersiapkan diri secara mental untuk pertandingan ini. Saya pikir saya mengatasinya dengan cukup baik."
Belajar dari Haaland
Mengikuti kebiasaan jimat utama City itu jelas membuahkan hasil bagi produk akademi tersebut. Dengan Haaland diistirahatkan untuk laga piala itu, Samba mengakui ia mempelajari dengan saksama pergerakan penyerang internasional Norwegia tersebut di area penalti.
"Saat bola itu melintasi jalur saya ke Allan, saya tahu saya harus tetap waspada," kata Samba. "Melihat pemain seperti Erling, dia selalu siap untuk bola berikutnya. Jadi saya harus siap di situ untuk menyundul bola.
"Saya tahu ketika saya mendapatkan bola [untuk gol kedua] bahwa saya harus bergerak mundur karena dia [Rayan Ait-Nouri] tidak punya opsi. Saya tahu ada ruang di sekitar saya dan bahwa begitu saya masuk ke ruang itu dan melepaskan tembakan, ada peluang besar bola itu masuk."
- AFP
Sunderland dan Brighton menanti
Setelah penampilan dominan mereka melawan Norwich, perhatian Manchester City kini kembali tertuju ke Premier League. Haaland diperkirakan akan kembali ke susunan pemain inti saat mereka menghadapi Sunderland pada Minggu.
Namun, Samba jelas telah memberi manajernya banyak bahan pertimbangan untuk laga-laga piala berikutnya. Ganjaran City setelah membantai Norwich adalah laga kandang melawan Brighton di putaran berikutnya.
Brighton akan mengunjungi Stadion Etihad pada pekan yang dimulai 26 Oktober, setelah menyingkirkan Manchester United pada Rabu. Samba tanpa ragu akan berharap mendapat kesempatan lain untuk bersinar dalam pertandingan itu.
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