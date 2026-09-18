'Inilah yang saya impikan!' - Floyd Samba ungkap percakapan rahasia dengan Enzo Maresca sebelum debut sensasional dua gol bersama Manchester City

Remaja Manchester City Samba tampil memukau saat timnya membantai Norwich 5-0 di Carabao Cup. Pemain 17 tahun itu dipercaya tampil sebagai starter pada Kamis malam dan mampu mengisi absennya striker bintang Haaland dengan impresif.

Samba mencetak gol senior pertamanya sesaat sebelum laga memasuki menit ke-30, dengan menanduk keras umpan silang Allan menjadi gol. Ia kemudian menambah koleksi golnya lewat sepakan melengkung brilian untuk menutup malam yang berkesan.

Rayan Cherki dan Allan juga mencatatkan nama di papan skor untuk membuat Manchester City berada di atas angin. Ryan McAidoo kemudian melengkapi pesta gol pada akhir laga, tetapi malam itu tanpa diragukan lagi menjadi milik Samba.