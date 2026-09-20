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'Saya tidak akan mengisolasi mereka' - Michael Carrick pasang badan untuk duo Manchester United setelah penampilan horor di Carabao Cup melawan Brighton
Kegagalan Manchester United di ajang piala
Manchester United tersingkir dari putaran ketiga Carabao Cup pada Rabu malam setelah menelan kekalahan dramatis 3-2 di kandang dari Brighton. Tuan rumah sempat melaju nyaman ke keunggulan 2-0 dalam 10 menit pertama sebelum mengalami keruntuhan total di lini belakang di Old Trafford.
Laga ini menandai kali pertama Yoro dan Heaven menjadi starter bersama di jantung pertahanan musim ini. Namun, duet muda itu kesulitan meredam ancaman serangan Brighton saat tim tamu menuntaskan comeback bersejarah.
Heaven terlibat langsung dalam gol pembuka Brighton, sementara kedua pemain muda itu sama-sama kehilangan posisi saat gol penyeimbang dan gol ketiga penentu tercipta. Hasil ini membuat Brighton menjadi tim tamu pertama dalam lebih dari 50 tahun yang menang di markas United setelah sempat tertinggal dua gol.
- Getty Images Sport
Carrick melindungi para bek mudanya
Penampilan lini belakang yang tidak padu itu memicu kritik tajam dari pundit Sky Sports Jamie Redknapp, yang menyebut performa dua pemain muda tersebut "tidak becus". Mantan gelandang itu menilai minimnya pengalaman mereka terlihat jelas saat menghadapi lini depan Brighton.
Terlepas dari penilaian keras dari luar, Carrick dengan tegas membela para pemainnya dalam konferensi pers jelang pertandingan. Bos United itu menegaskan bahwa hasil tersebut harus dilihat sebagai kegagalan bersama, bukan sebagai kesempatan untuk mengkambinghitamkan individu tertentu.
"Saya pikir mereka memulai pertandingan dengan sangat baik, saya pikir kami memulai dengan sangat baik," kata Carrick kepada wartawan. "Ini bukan tentang mereka, saya pikir mereka akan belajar dari berbagai pengalaman dan saya pikir mereka tampil sangat baik.
"Mereka berada dalam posisi yang sangat baik sebagai dua pemain muda yang punya masa depan sangat cerah. Sayangnya, dalam sepak bola Anda akan melewati masa-masa ketika Anda memiliki periode yang bagus dan masa-masa ketika Anda belajar banyak saat semuanya tidak berjalan begitu baik, tetapi saya sama sekali tidak akan mengisolasi mereka."
Kesabaran dibutuhkan untuk Yoro senilai £52 juta
Sorotan tertuju sangat kuat kepada Yoro, yang datang dari Lille pada Juli 2024 di tengah gegap gempita besar. United mengalahkan Real Madrid, Paris Saint-Germain, dan Liverpool untuk mengamankan tanda tangan pemain Prancis itu dalam kesepakatan senilai £52,2 juta, yang mencerminkan keyakinan besar klub terhadap potensinya.
Kini berusia 20 tahun, bek itu telah mencatatkan 55 penampilan di Premier League, meski hampir setengahnya datang sebagai pemain pengganti. Satu-satunya starter yang ia jalani pada musim ini adalah saat melawan Sabah FK di Champions League dan bencana piala domestik kontra Brighton. Namun, Carrick tetap bersikeras bahwa investasi besar itu pada akhirnya akan membuahkan hasil.
"Saya sama sekali tidak khawatir dengan Leny," tambah Carrick. "Dia punya masa depan yang fantastis di depannya. Tidak ada batas pastinya. Beberapa pemain menemukan saat mereka berusia 18 tahun bahwa mereka sudah berada di level di mana mereka benar-benar bisa tampil baik. Terkadang pada usia 22, 23, 24 tahun Anda mulai melihat para pemain berkembang.
"Yang harus kami waspadai, dan saya jelas tidak akan melakukannya, adalah membuat keputusan gegabah terhadap pemain tertentu hanya karena satu pertandingan atau satu babak atau satu momen dalam pertandingan. Kami sangat yakin kepada Leny."
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke Fulham
Manchester United harus segera bangkit dari kekecewaan di Piala Carabao saat bersiap menghadapi Fulham di Craven Cottage pada Minggu ini. Mengingat rapuhnya lini belakang pada pertengahan pekan, Carrick diperkirakan luas akan kembali memasang duet bek tengah andalannya, Lisandro Martinez dan Harry Maguire, dalam starting XI.
Hasil positif di London barat sangat penting untuk mengembalikan momentum dan meredakan tekanan yang kian meningkat pada skuad. Sementara Yoro dan Heaven kemungkinan akan dijauhkan dari sorotan langsung untuk sementara waktu, dukungan terbuka sang manajer yang tak tergoyahkan memastikan keduanya akan tetap menjadi opsi penting dalam skuad seiring jadwal pertandingan yang kian padat.
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