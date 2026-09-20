Penampilan lini belakang yang tidak padu itu memicu kritik tajam dari pundit Sky Sports Jamie Redknapp, yang menyebut performa dua pemain muda tersebut "tidak becus". Mantan gelandang itu menilai minimnya pengalaman mereka terlihat jelas saat menghadapi lini depan Brighton.

Terlepas dari penilaian keras dari luar, Carrick dengan tegas membela para pemainnya dalam konferensi pers jelang pertandingan. Bos United itu menegaskan bahwa hasil tersebut harus dilihat sebagai kegagalan bersama, bukan sebagai kesempatan untuk mengkambinghitamkan individu tertentu.

"Saya pikir mereka memulai pertandingan dengan sangat baik, saya pikir kami memulai dengan sangat baik," kata Carrick kepada wartawan. "Ini bukan tentang mereka, saya pikir mereka akan belajar dari berbagai pengalaman dan saya pikir mereka tampil sangat baik.

"Mereka berada dalam posisi yang sangat baik sebagai dua pemain muda yang punya masa depan sangat cerah. Sayangnya, dalam sepak bola Anda akan melewati masa-masa ketika Anda memiliki periode yang bagus dan masa-masa ketika Anda belajar banyak saat semuanya tidak berjalan begitu baik, tetapi saya sama sekali tidak akan mengisolasi mereka."



