Alur produksi talenta City terus menghasilkan dampak luar biasa, dengan Samba menjadi lulusan akademi terbaru yang langsung memberi pengaruh di level senior. Pemain 17 tahun itu mencuri perhatian di Stadion Etihad, mencetak gol di masing-masing babak saat City melaju dengan kemenangan 5-0 atas Norwich. Namun, Maresca kemudian mengungkapkan bahwa penampilan tajam Samba itu datang dari posisi yang nyaris tidak pernah ia mainkan sebelumnya. Juru taktik asal Italia itu memutuskan menempatkan remaja tersebut sebagai titik fokus serangan, menggesernya dari peran-peran tradisionalnya untuk memimpin lini depan sebagai nomor sembilan.

Maresca mengungkapkan kepuasan besarnya atas bagaimana eksperimen itu berjalan di lapangan. "Saya puas bukan hanya karena dua gol itu, tetapi juga karena keseluruhan penampilannya, dia tampil bagus," kata Maresca kepada wartawan. "Dia tidak memainkan banyak pertandingan sebagai No.9, tetapi kami mencobanya di sana dalam beberapa hari terakhir. Saya bertanya kepadanya dalam tiga atau empat hari terakhir ketika saya memutuskan memainkannya sebagai nomor sembilan, saya bertanya apakah dia pernah bermain [di peran itu] dan dia bilang dia belum pernah bermain di sana sebelumnya."