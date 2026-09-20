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Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
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Ke Madrid atau Barcelona? Legenda Inggris: Mourinho Akan Lakukan Seperti Carrick terhadap Permata United

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Terbang ke Spanyol, dan memberitahu Manchester United soal keinginannya untuk pergi!

Stephen Gerrard, mantan bintang Liverpool, bersikeras bahwa Manchester United adalah tempat terbaik bagi pemain muda JJ Gabriel dan meyakini bahwa manajer Manchester United, Michael Carrick, akan memainkan pemain berusia 15 tahun itu jika ia siap tampil bersama tim utama.

Gabriel mengejutkan Manchester United pekan ini dengan meminta hengkang dari klub, dan ia bahkan telah terbang ke Spanyol untuk melakukan pembicaraan dengan Barcelona. Meski demikian, Real Madrid juga bergerak untuk mengalahkan para pesaingnya di La Liga demi memenangkan kesepakatan ini, sebagaimana dilaporkan situs Metro.

Gabriel dianggap sebagai salah satu bakat muda paling menonjol, namun orang-orang dekat pemain berupaya untuk mempromosikannya ke tim utama United, dan mereka kecewa karena pelatih Carrick tidak merespons hal tersebut.

Gabriel belum tampil bersama tim utama Manchester United, meski ia diperkirakan akan masuk ke dalam skuad Carrick melawan Brighton di Piala Carabao, sebelum ia memberi tahu klub tentang keinginannya untuk pergi.

  • Pindah ke Real Madrid? Sebuah peringatan keras

    Mantan kapten Liverpool, Gabriel, memperingatkan bahwa kepindahan ke Madrid akan menimbulkan masalah serupa terkait jalur menuju bermain reguler bersama tim utama.

    Ia menjelaskan kepada jaringan TNT Sport: "Persoalannya tidak terbatas pada kasus ini saja. Secara umum, dalam permainan ini saya merasa khawatir akan kemungkinan terburu-buru dalam mengembangkan pemain muda atau memaksa mereka membangun karier profesional."

    Ia menegaskan: "JJ Gabriel adalah kasus tersendiri yang detailnya tidak saya ketahui, tetapi jika kita melihat gambaran secara keseluruhan, ia bermain di salah satu klub terbesar di dunia. Mereka memiliki sejarah panjang dan tradisi yang kokoh dalam menghasilkan pemain-pemain hebat. Akan ada orang-orang besar di balik layar Manchester United, tetapi hal yang paling penting bagi saya adalah bahwa mereka memiliki pelatih Inggris (Michael Carrick) dan asisten pelatih Inggris (Steve Holland) yang akan ingin melindunginya ketika waktunya tepat, dan ketika mereka merasa ia siap, tetapi ketika mereka merasa ia siap mereka akan memainkannya."

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  • Mourinho akan mengambil keputusan yang sama seperti Carrick

    Gerrard melanjutkan: "Bukan hanya situasi ini saja, tetapi dalam permainan secara keseluruhan, para pemain berbakat memiliki ayah, agen, dan pengaruh dari luar yang memaksa mereka terburu-buru terlalu dini, dan hal ini bisa memengaruhi karier profesional sang anak."

    Ia menegaskan: "Hal itu akan menambah tekanan yang luar biasa, dan jika kamu adalah klub lain yang mencermati situasi ini, kamu akan berpikir bagi dirimu sendiri. Ya, anak muda ini adalah bakat besar, tetapi apakah kamu mau menanggung beban dan keriuhan yang mengelilinginya?"

    Gerrard menjelaskan: "Bahkan jika Gabriel pindah ke Real Madrid sekarang, apakah Mourinho akan langsung memainkannya, atau ia akan berusaha memotivasi dan mendorongnya untuk maju? Seperti yang kalian ketahui, para pelatih besar ini tidak memainkan pemain muda kecuali saat mereka siap untuk berkontribusi bagi tim. Menurut pendapat saya, mereka harus memperhatikan kesehatan sang anak dan merawatnya, dan Manchester United mampu menyediakan hal itu, karena mereka memiliki sejarah di bidang ini."

    Ia berkata: "Saya tidak tahu apa yang dikatakan atau dijanjikan kepadanya secara diam-diam, tetapi dari sudut pandang saya, tampaknya bagi saya ada orang yang menekannya dan mempercepat berbagai hal. Dan saya tidak berpikir bahwa hal ini akan bermanfaat bagi anak ini dalam bentuk apa pun."

    Ia menutup: "Saya adalah pesaing kuat bagi Manchester United, tetapi saya mengikutinya dari jauh, di sana ada pelatih dan orang-orang berkelas tinggi. Saya mengenal Michael Carrick dengan baik, dan seandainya anak muda ini siap, ia pasti sudah mendapatkan kesempatan untuk bermain."

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