Stephen Gerrard, mantan bintang Liverpool, bersikeras bahwa Manchester United adalah tempat terbaik bagi pemain muda JJ Gabriel dan meyakini bahwa manajer Manchester United, Michael Carrick, akan memainkan pemain berusia 15 tahun itu jika ia siap tampil bersama tim utama.
Gabriel mengejutkan Manchester United pekan ini dengan meminta hengkang dari klub, dan ia bahkan telah terbang ke Spanyol untuk melakukan pembicaraan dengan Barcelona. Meski demikian, Real Madrid juga bergerak untuk mengalahkan para pesaingnya di La Liga demi memenangkan kesepakatan ini, sebagaimana dilaporkan situs Metro.
Gabriel dianggap sebagai salah satu bakat muda paling menonjol, namun orang-orang dekat pemain berupaya untuk mempromosikannya ke tim utama United, dan mereka kecewa karena pelatih Carrick tidak merespons hal tersebut.
Gabriel belum tampil bersama tim utama Manchester United, meski ia diperkirakan akan masuk ke dalam skuad Carrick melawan Brighton di Piala Carabao, sebelum ia memberi tahu klub tentang keinginannya untuk pergi.