Gerrard melanjutkan: "Bukan hanya situasi ini saja, tetapi dalam permainan secara keseluruhan, para pemain berbakat memiliki ayah, agen, dan pengaruh dari luar yang memaksa mereka terburu-buru terlalu dini, dan hal ini bisa memengaruhi karier profesional sang anak."

Ia menegaskan: "Hal itu akan menambah tekanan yang luar biasa, dan jika kamu adalah klub lain yang mencermati situasi ini, kamu akan berpikir bagi dirimu sendiri. Ya, anak muda ini adalah bakat besar, tetapi apakah kamu mau menanggung beban dan keriuhan yang mengelilinginya?"

Gerrard menjelaskan: "Bahkan jika Gabriel pindah ke Real Madrid sekarang, apakah Mourinho akan langsung memainkannya, atau ia akan berusaha memotivasi dan mendorongnya untuk maju? Seperti yang kalian ketahui, para pelatih besar ini tidak memainkan pemain muda kecuali saat mereka siap untuk berkontribusi bagi tim. Menurut pendapat saya, mereka harus memperhatikan kesehatan sang anak dan merawatnya, dan Manchester United mampu menyediakan hal itu, karena mereka memiliki sejarah di bidang ini."

Ia berkata: "Saya tidak tahu apa yang dikatakan atau dijanjikan kepadanya secara diam-diam, tetapi dari sudut pandang saya, tampaknya bagi saya ada orang yang menekannya dan mempercepat berbagai hal. Dan saya tidak berpikir bahwa hal ini akan bermanfaat bagi anak ini dalam bentuk apa pun."

Ia menutup: "Saya adalah pesaing kuat bagi Manchester United, tetapi saya mengikutinya dari jauh, di sana ada pelatih dan orang-orang berkelas tinggi. Saya mengenal Michael Carrick dengan baik, dan seandainya anak muda ini siap, ia pasti sudah mendapatkan kesempatan untuk bermain."

Baca juga: Kesalahan fatal di bursa transfer, Gerrard untuk Tottenham: Waktunya untuk khawatir