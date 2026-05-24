Kubatov Gábor is érzelmes búcsút vett Robbie Keane-től

Szombat délután vált hivatalossá, hogy mindössze 16 hónap után egy bajnoki címmel és egy Magyar Kupa-trófeával a zsebében elhagyja a klubot Robbie Keane, a csapat vezetőedzője. Az ír szakember a hírek szerint maga mondott fel az együttesnél, miután nem nyerte el a tetszését a Kubatov Gábor klubelnök által felvázolt jövőkép.

Korábban már beszámoltunk az ír szakember búcsúüzenetéről, most pedig Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke köszönt el az immáron egykori vezetőedzőtől.

”Tipikusan győztes típus. Van néhány öltözői beszéde kint az interneten, azt érdemes megnézni. Van benne sípolás egy párszor, mert használ olyan szavakat, amiket talán nem illik mondani, de ő egy győztes típus” - méltatta Robbie Keane-t az elnök a közösségi oldalaira feltöltött videójában.

Az ebben a szezonban az ETO FC-vel elvesztett bajnoki cím után komoly változások várhatóak a fővárosi zöld-fehéreknél. Keane távozásával új edző után kell néznie a klubnak, és sajtóhírek szerint a korábbi Dinamo Zagreb és Union Berlin-edző, Nenad Bjelica, valamint a győri csapatot bajnoki aranyéremig vezető Borbély Balázs is esélyes a posztra, sőt, a kisalföldiek edzője reagált is a pletykákra.

De a felső vezetésben is átalakulás jöhet, sajtóhírek szerint Hajnal Tamás sportigazgató és Kubatov Gábor klubelnök helyzete is bizonytalan. Az már korábban eldőlt, hogy a szerb támadó, AlekszandarPesics távozik a IX. kerületből, de Naby Keita, Abu Fani és további, lejáró szerződésű játékos is távozhat az Üllői útról.

