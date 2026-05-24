Robbie Keane 16 hónap után távozott a Ferencvárostól

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Robbie Keane, miután csütörtökön személyesen egyeztetett Kubatov Gábor elnökkel, beadta a felmondását a Ferencvárosnál. A zöld-fehér klub szombat délután pedig hivatalosan is bejelentette az ír vezetőedző távozását.

Sajtóhírek szerint nem Robbie Keane lehet az egyetlen távozó, Hajnal Tamás sportigazgató is elhagyhatja a Ferencvárost a nyáron.

Kubatov Gábor is távozhat?

Sőt az Index információi szerint Kubatov Gábor alatt is inoghat az elnöki szék, a magyar lap úgy tudja, hogy az októberben esedékes tisztújításon közel sem biztos, hogy a 2011 óta regnáló elnök meg tudja tartani a posztját.

„Több forrásunk szerint sem túlzás kijelenteni, kérdés, hogy a zöld-fehéreket több mint 15 éve irányító Kubatov jövője miként alakul addig [a tisztújításig]"

– számolt be róla az index.hu.

A Ferencvárosi Torna Club szabályzata szerint 50 tag szükséges ahhoz, hogy valakit elnöknek jelöljenek a tisztújításon, arról egyelőre nincsenek információink, hogy bárki is elindulna Kubatov Gáborral szemben az októberi gyűlésen.

Több játékos is távozhat a Ferencvárostól

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Ferencváros bejelentette Alekszandar Pesics távozását.

Rajta kívül Abu Fani is eligazolhat, az izraeli középpályás követheti Dejan Sztankovicsot a szerb Crvena zvezdához, ezt nemrég Hajnal Tamás is megerősítette az M1 csatornának adott interjújában.

Rajtuk kívül több játékos szerződése is lejár június végén.

