Egy korszak vége: Robbie Keane és Hajnal Tamás után Kubatov Gábor is távozhat a Ferencvárostól!

Sajtóhírek szerint Robbie Keane távozása csak a kezdet, több játékos és Hajnal Tamás sportigazgató is elhagyhatják a Ferencvárost a nyáron. Sőt Kubatov Gábor sorsa is erősen kérdéses, könnyen lehet, hogy még 2026-ban új elnöke lesz a Fradinak. Cikkünkben utánajártunk, mekkora káosz is uralkodik a Ferencvárosnál!

Robbie Keane 16 hónap után távozott a Ferencvárostól

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Robbie Keane, miután csütörtökön személyesen egyeztetett Kubatov Gábor elnökkel, beadta a felmondását a Ferencvárosnál. A zöld-fehér klub szombat délután pedig hivatalosan is bejelentette az ír vezetőedző távozását.

Sajtóhírek szerint nem Robbie Keane lehet az egyetlen távozó, Hajnal Tamás sportigazgató is elhagyhatja a Ferencvárost a nyáron. 

Kubatov Gábor is távozhat?

Sőt az Index információi szerint Kubatov Gábor alatt is inoghat az elnöki szék, a magyar lap úgy tudja, hogy az októberben esedékes tisztújításon közel sem biztos, hogy a 2011 óta regnáló elnök meg tudja tartani a posztját. 

„Több forrásunk szerint sem túlzás kijelenteni, kérdés, hogy a zöld-fehéreket több mint 15 éve irányító Kubatov jövője miként alakul addig [a tisztújításig]" 

– számolt be róla az index.hu

A Ferencvárosi Torna Club szabályzata szerint 50 tag szükséges ahhoz, hogy valakit elnöknek jelöljenek a tisztújításon, arról egyelőre nincsenek információink, hogy bárki is elindulna Kubatov Gáborral szemben az októberi gyűlésen. 

Több játékos is távozhat a Ferencvárostól

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Ferencváros bejelentette Alekszandar Pesics távozását.

Rajta kívül Abu Fani is eligazolhat, az izraeli középpályás követheti Dejan Sztankovicsot a szerb Crvena zvezdához, ezt nemrég Hajnal Tamás is megerősítette az M1 csatornának adott interjújában.

Rajtuk kívül több játékos szerződése is lejár június végén. 


