Még nem Robbie Keane: egy távozót már bejelentett a Ferencváros!

Derbispecialista

A Fradi-tábor szívébe azonban leginkább az Újpest elleni mérlegével írta be magát. Pesics valóságos derbispecialistává nőtte ki magát: hat rivális elleni összecsapáson ötször talált be a lilák hálójába. Emlékezetes marad a Groupama Arénában lőtt meccszáró gólja, a Szusza Ferenc Stadionban elért duplája, valamint az a 2025 áprilisi négy nap, amikor a bajnokságban és a Magyar Kupában is bevetette az Újpest kapuját. Bár a mögöttünk hagyott szezonban már kevesebb játéklehetőség jutott neki, négy alkalommal így is eredményes tudott lenni – utolsó gólját a Békéscsaba elleni kupameccsen szerezte.

3 sikeres szezon a zöld-fehéreknél

A 34 éves szerb csatár végül 94 tétmérkőzéssel és 31 góllal zárta ferencvárosi pályafutását, amellyel nagy szerepet játszott bajnoki címben és egy Magyar Kupa-győzelemben.

Nem csak a szerb csatár fog távozni nyáron a Ferencvárostól, hiszen Robbie Keane távozása is biztossá vált. Elképzelhető, hogy a Slovan Bratislava csapatánál fogja folytatni pályafutását az ír edző. Sajtóhírek szerint jelenleg Borbély Balázs a legesélyesebb arra, hogy átvegye a Fradi kispadján Keane helyét.

