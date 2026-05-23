Már nem Robbie Keane a Ferencváros vezetőedzője - hivatalos!

Az ír futball-legenda 16 hónapnyi közös munka után döntött úgy, hogy elhagyja a zöld-fehéreket, miután hazai és nemzetközi szinten is komoly sikereket ért el a csapattal:

"A 146-szoros ír válogatott egykori labdarúgó 2025. január 6-án csatlakozott vezetőedzőként az FTC-hez. Az azóta eltelt több mint 16 hónapban a Fradival bajnokságot nyert, idén pedig elhódította a Magyar Kupát és a legjobb 16 közé jutott az UEFA Európa-ligában. Csapatával többek között legyőzte a Genk, a Salzburg, a Glasgow Rangers, a Ludogorec és a Braga együttesét is. A távozó vezetőedző utódjáról később születik döntés."

Az FTC hivatalos közleményében megköszönte az elvégzett munkát, és sok sikert kívánt Robbie Keane további edzői pályafutásához. Azt egyelőre nem tudni, ki veszi át a stafétát a sikeredzőtől, a távozó tréner utódjáról a klub vezetősége egy későbbi időpontban hoz végleges döntést.

A Ferencváros az alábbi videóval búcsúzott Robbie Keane-től:

Múlt hétvégén dőlt el, hogy zsinórban hét bajnoki cím után letaszították a Ferencvárost a magyar bajnokság trónjáról, és a győri ETO FC ünnepelhetetett aranyérmet kisvárdai győzelmével.

A Robbie Keane távozásával kapcsolatos hírek pénteken kezdtek megjelenni, és már akkor is arról szóltak az információk, hogy maga az ír szakember mondott fel a zöld-fehéreknél egy Kubatov Gábor elnökkel történő beszélgetés után, melyen felvázolták a jövőt, ami nem nyerte el Keane tetszését.

Ráadásul még a bejelentés előtt elkezdtek szivárogni azon edzők nevei, akik átvehetik a stafétát a Ferencvárosnál. Felmerült többek között Borbély Balázs, az ETO FC újdonsült bajnok vezetőedzője, aki reagált is a pletykákra, de a korábbi Dinamo Zagreb- és Union Berlin-edző, Nenad Bjelica is a lehetséges utódok között lehet.

További távozók lehetnek

Jelentős átalakulás várható a fővárosi zöld-fehéreknél, ugyanis az már korábban eldőlt, hogy a csapat szerb csatára, Alekszander Pesics elhagyta a klubot, de Naby Keita jövője is erősen kérdéses, valamint az együttes sportigazgatója, Hajnal Tamás sem biztos, hogy marad a Groupama Arénában.



