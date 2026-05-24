Az Öltözőn Túl úgy értesült, hogy a háttérben a következő időszak pénzügyi kihívásai állhatnak, hiszen több szakosztálynál is szűkebb büdzsével számolhatnak a 2026–2027-es idényre. Emiatt a klub vezetése olyan megoldásokat kereshet, amelyek hosszabb távon is biztosíthatják a Ferencváros stabil működését.

A Ferencváros befektetőket keres?

A Facebook-oldal szerint a Népligetben több forgatókönyv is napirenden lehet, ezek között pedig a befektető bevonása is szerepelhet. Egyelőre nem ismert, hogy pontosan mekkora tulajdonosi hányad kerülhet szóba, ahogy az sem, hogy hazai vagy külföldi érdeklődőkkel zajlanak-e egyeztetések.

A Ferencváros az elmúlt években több szakosztályban is komoly nemzetközi eredményeket ért el, ezért a klub jövőjét érintő döntések kiemelt jelentőségűek lehetnek – zárta bejegyzését az Öltözőn Túl.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Ferencváros szombaton bejelentette, hogy Robbie Keane távozik a klubtól. Az ír edző csütörtökön személyesen egyeztetett Kubatov Gáborral, ezután döntött úgy, hogy beadja a felmondását.

Többen távoztak már, és még többen távozhatnak a Ferencvárostól

Sajtóhírek szerint nem Robbie Keane lehet a Ferencváros egyetlen távozója, Hajnal Tamás sportigazgató és Kubatov Gábor klubelnök is távozhatnak a közeljövőben, de a vezetőségen kívül játékosok is elhagyhatják a klubot.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Ferencváros bejelentette Alekszandar Pesics távozását, és Abu Fani is nagyon közel került hozzá, hogy a szerb Crvena zvezdához szerződjön.

Frissítés! (20:26)

A Blikk információi szerint Kubatov Gábor tényleg tázozhat a Ferencváros éléről, sajtóhírek szerint már a klubelnök utódja is megvan.







