Kubatov Gábor tényleg távozhat a Ferencvárostól, már az utódja is megvan!

Kubatov Gábor távozásával egy korszak érhet véget a Ferencvárosnál

Ahogy tegnap a GOAL beszámolt róla, Robbie Keane vezetőedző és Hajnal Tamás sportigazgató után Kubatov Gábor is távozhat a Ferencváros elnöki székéből.

A Blikk pedig már tudni véli, hogy ki lehet a Ferencváros következő elnöke, a lap információi szerint a Fradit szponzoráló Magyar Telekom vezérigazgatója, Rékasi Tibor veszi át a klub irányítását Kubatovtól.

Ugyan a Ferencváros októberben tartja a következő tisztújítását, viszont ha igazak a sajtóhírek, Rékasi még ezt megelőzően átveheti Kubatov Gábortól a stafétát.

Az új elnök nehéz pénzügyi helyzetet örökölhet?

Mint ismert, a Ferencváros nincs könnyű pénzügyi helyzetben, állítólag már a klub eladása is felvetődött, sajtóhírek szerint a zöld-fehérek vezetősége jelenleg külföldi bekefektetőkkel tárgyalhat.

Amint további részleteket tudunk meg a Ferencvárosnál kialakult helyzetről, természetsen frissítjük a cikkünket!

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.