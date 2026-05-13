C. Kovács Attila

Félmilliárd forintot kaphat a Ferencváros Abu Faniért, Sztankovics rabolhatja el a középpályást

Az izraeli Arutz HaSport sportcsatorna információi szerint a Ferencváros középpályása, Mohamed Abu Fani átigazolása a végső fázisba lépett. Az izraeli középpályás nagyon közel van ahhoz, hogy a Dejan Sztankovics által irányított Crvena zvezda játékosa legyen.

A szerb klub állítólag megállapodásközeli helyzetben van a Ferencvárossal, így Abu Fani nagyon közel került hozzá, hogy egykori edzője, Dejan Sztankovics csapatához szerződjön. 

Az Arutz HaSport információi szerint az átigazolási díj várhatóan 1–1,5 millió euró között alakul (Ami átszámolva 360 millió/540 millió forint) A Crvena zvezda által kínált éves fizetés Abu Fani számára körülbelül 750 ezer euró, ami emelkedést jelent a jelenlegi, Ferencvárosnál kapott mintegy 550 ezer eurós fizetéséhez képest.

De nemcsak Abu Fani hagyhatja el a nyári átigazolási időszakban a Ferencvárost, Ibrahim Cissé és másik négy játékos is távozhatnak, ha megfelelő ajánlat jön értük.


