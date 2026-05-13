Félmilliárd forintot kaphat a Ferencváros Abu Faniért, Sztankovics rabolhatja el a középpályást

A szerb klub állítólag megállapodásközeli helyzetben van a Ferencvárossal, így Abu Fani nagyon közel került hozzá, hogy egykori edzője, Dejan Sztankovics csapatához szerződjön.

Félmilliárd forintot kaphat a Ferencváros Abu Faniért

Az Arutz HaSport információi szerint az átigazolási díj várhatóan 1–1,5 millió euró között alakul (Ami átszámolva 360 millió/540 millió forint) A Crvena zvezda által kínált éves fizetés Abu Fani számára körülbelül 750 ezer euró, ami emelkedést jelent a jelenlegi, Ferencvárosnál kapott mintegy 550 ezer eurós fizetéséhez képest.

De nemcsak Abu Fani hagyhatja el a nyári átigazolási időszakban a Ferencvárost, Ibrahim Cissé és másik négy játékos is távozhatnak, ha megfelelő ajánlat jön értük.

