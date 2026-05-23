Külföldi edző válthatja Robbie Keane-t a Ferencvárosnál

A Ferencvárosnál továbbra is zajlik az edzőkérdés körüli szakmai háttérmunka, és egyre több nemzetközi név kerül szóba a lehetséges jelöltek között. A legfrissebb információk szerint Nenad Bjelica is a klub látókörébe került, és már kapcsolatfelvétel is történt a felek között – számolt be róla a Fradiverzum.

Bjelica neve nem ismeretlen a közép-európai futballban. A horvát szakember korábban több élvonalbeli klubnál dolgozott, többek között a Dinamo Zagrebnél, a Lech Poznańnál, a Trabzonspornál, valamint az Union Berlinnél is, így jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkezik.

A szakember profilja alapján egyértelműen az a kategória, aki azonnali eredménykényszer alatt is képes stabil csapatot építeni, ami a Ferencvárosnál rendre kulcskritérium az edzőválasztásnál.

A sajtóban korábban is felmerült már Bjelica neve a Fradi kispadjával kapcsolatban, de most először érkezett olyan információ, amely szerint a klub és az edző között konkrét kapcsolatfelvétel is történt.

Robbie Keane távozásának híre tegnap bombaként robbant. Rögtön megindultak a találgatások az ír edző pótlására: Borbély Balázs neve is felmerült a lehetséges jelöltek között.

A Ferencvárosnál ugyanakkor egyelőre nincs hivatalos megerősítés az edzőkérdés végső alakulásáról, így a horvát tréner szerepeltetése jelenleg is az érdeklődési és egyeztetési fázisba sorolható.

