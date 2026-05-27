Az Index korábban arról számolt be, hogy Robbie Keane távozása csak a kezdet lehet, és a klub vezetőségéből is többen elhagyhathák a zöld-fehéreket az ezüstéremmel zárult bajnoki idény után.

Nem sokkal később felröppent a pletyka a magyar sajtóban, hogy Hajnal Tamás sportigazgató és Kubatov Gábor klubelnök lehet az a két döntéshozó, akik távozhatnak a kilencedik kerületi klubtól.

Hajnal Tamás mégsem távozik

A ferencvárosi ügyekben mindig jól informált ulloi129.hu szerint azonban szó sincs arról, hogy Hajnal Tamás elhagyná a Magyar Kupa-győztest, fel sem vetődött a sportigazgató távozása.

„Tehát még egyszer: fel sem merült a távozása, és az sem, hogy kirúgnák. Természetesen – éppen az elismert munkája miatt – elméletileg mindig benne van a pakliban, hogy egyszer egy magasabban jegyzett bajnokságból kap egy visszautasíthatatlan ajánlatot. Lehetnek személyes okok is. De most egyikről sincs szó. Szóval, hogy maradjunk a hagyománynál mi úgy tudjuk Hajnal Tamás marad a Fradinál"

– írták.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Ferencváros nehéz anyagi helyzete miatt a Kubatov Gábor és az elnökség arra kényszerülhet, hogy eladja a klubot, sajtóhírek szerint könnyen lehet, hogy szaúdi kézbe kerülhet a magyar rekordbajnok.

