Hajnal Tamás
C. Kovács Attila

Minden a sportvezető távozása felé mutatott, most mégis nagyot fordulhat a helyzet a Ferencvárosnál!

A korábbi hírekkel ellentétben mégis úgy tűnik, hogy Hajnal Tamás marad a Ferencvárosnál. Az ulloi129.hu információi szerint ugyanis fel sem merült, hogy a Ferencváros sportigazgatója távozna pozíciójából, hiszen remek munkát végez, és a klub vezetősége is meg van elégedve a munkájával. Mutatjuk a részleteket!

Az Index korábban arról számolt be, hogy Robbie Keane távozása csak a kezdet lehet, és a klub vezetőségéből is többen elhagyhathák a zöld-fehéreket az ezüstéremmel zárult bajnoki idény után. 

Nem sokkal később felröppent a pletyka a magyar sajtóban, hogy Hajnal Tamás sportigazgató és Kubatov Gábor klubelnök lehet az a két döntéshozó, akik távozhatnak a kilencedik kerületi klubtól. 

Hajnal Tamás mégsem távozik

A ferencvárosi ügyekben mindig jól informált ulloi129.hu szerint azonban szó sincs arról, hogy Hajnal Tamás elhagyná a Magyar Kupa-győztest, fel sem vetődött a sportigazgató távozása.

„Tehát még egyszer: fel sem merült a távozása, és az sem, hogy kirúgnák. Természetesen – éppen az elismert munkája miatt – elméletileg mindig benne van a pakliban, hogy egyszer egy magasabban jegyzett bajnokságból kap egy visszautasíthatatlan ajánlatot. Lehetnek személyes okok is. De most egyikről sincs szó. Szóval, hogy maradjunk a hagyománynál mi úgy tudjuk Hajnal Tamás marad a Fradinál"

– írták. 

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Ferencváros nehéz anyagi helyzete miatt a Kubatov Gábor és az elnökség arra kényszerülhet, hogy eladja a klubot, sajtóhírek szerint könnyen lehet, hogy szaúdi kézbe kerülhet a magyar rekordbajnok. 


