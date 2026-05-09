A mérkőzést a Ferencváros kezdte jobban, azonban nagyobb gólhelyzetet sokáig nem sikerült kialakítania a zöld-fehéreknek, a zalaegerszegiek kapusának, Gundel-Takács Bencének több beadást is le kellett húznia. A ZTE pedig szinte alig-alig jutott el az FTC kapujáig.

A második félidő intenzívebb játékot hozott

A fordulást követően kicsit megélénkült a játék, azonban nagyobb helyzet sokáig egyik oldalon sem alakult ki.

A 61. percben Cebrail Makreckis beadását a zalaegerszegi Skribek Alen fejelte el, a kipattanóra Kristoffer Zachariassen érkezett, azonban a norvég középpályás 13 méterről a kapu fölé lőtt.

A 80. percben Gundel-Takács Bence találta el a letámadó Lenny Joseph -et, akiről kis hiján a Zalaegerszeg kapujában kötött ki a labda.

A 86. petrcben Philippe Rommens bal oldali beadására Callum O'Dowda érkezett, azonban Gundel-Takács Bence a kapufa felé tartó lövést ki tudta tornászni.

Több helyzet már nem alakult ki a rendes játékidőben, így kétszer tizenöt perces hosszabíttással folytatódott a Magyar Kupa-döntője.

A Ferencváros, ha nehezen is, de megszerezte a vezetést

A 95. percben Yusuf középre helyezett tizenegyesét Gundel-Takács védeni tudta lábbal. Hatalmas bravúr volt!

A 111. percben Abu Fani kiugratása után Bamidele Yusuf lőtte bele a blokkba a labdát. A szögletet gyorsan elvégezte Abu Fani, a legurításra középen Toon Raemaekers érkezett, és a bal felsőbe helyezte a labdát, Gundel-Takács beadásra számított, így a Zalaegerszeg kapusa földbe gyökerezett lábakkal nézte végig, ahogy a labda a felsőben köt ki (1-0).

A Ferencváros vezető gólja a Liverpool 2019-es Barcelona elleni győztes góljára hasonlított, ahol Trent Alexander-Arnold egy gyorsan elvégzett szöglet után Divock Origi lábára varázsolta a labdát, a belga csatár pedig eldöntötte a BL-párharcot a 79. percben.

A 118. percben Yusuf tekerését ütötte szögletre Gundel-Takács.

Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Ferencváros 1-0-s győzelmet aratott, így történelme 25. Magyar Kupa-győzelmét ünnepelheti.

A Ferencváros így ünnepelte meg a klub 25. Magyar Kupa-győzelmét.

