A Liverpoolt másolva lett Magyar Kupa-győztes a Ferencváros a Zalaegerszeg ellen + videó

A Ferencváros 1-0-s győzelmet aratott a Zalaegerszeg ellen a Magyar Kupa döntőjében, így a zöld-fehérek 2022 után ismét a csúcsra értek a sorozatban. A Ferencváros győztes gólja nagyon hasonlított a Liverpool gyorsan elvégzett szöglet góljára a Barcelona elleni 2019-es Bajnokok Ligája elődöntőben. Mutatjuk a részleteket!

A mérkőzést a Ferencváros kezdte jobban, azonban nagyobb gólhelyzetet sokáig nem sikerült kialakítania a zöld-fehéreknek, a zalaegerszegiek kapusának, Gundel-Takács Bencének több beadást is le kellett húznia. A ZTE pedig szinte alig-alig jutott el az FTC kapujáig. 

A második félidő intenzívebb játékot hozott

A fordulást követően kicsit megélénkült a játék, azonban nagyobb helyzet sokáig egyik oldalon sem alakult ki. 

A 61. percben Cebrail Makreckis beadását a zalaegerszegi Skribek Alen fejelte el, a kipattanóra Kristoffer Zachariassen érkezett, azonban a norvég középpályás 13 méterről a kapu fölé lőtt.

A 80. percben Gundel-Takács Bence találta el a letámadó Lenny Joseph -et, akiről kis hiján a Zalaegerszeg kapujában kötött ki a labda. 

A 86. petrcben Philippe Rommens bal oldali beadására Callum O'Dowda érkezett, azonban Gundel-Takács Bence a kapufa felé tartó lövést ki tudta tornászni. 

Több helyzet már nem alakult ki a rendes játékidőben, így kétszer tizenöt perces hosszabíttással folytatódott a Magyar Kupa-döntője. 

A Ferencváros, ha nehezen is, de megszerezte a vezetést

A 95. percben Yusuf középre helyezett tizenegyesét Gundel-Takács védeni tudta lábbal. Hatalmas bravúr volt!

A 111. percben Abu Fani kiugratása után Bamidele Yusuf lőtte bele a blokkba a labdát. A szögletet gyorsan elvégezte Abu Fani, a legurításra középen Toon Raemaekers érkezett, és a bal felsőbe helyezte a labdát, Gundel-Takács beadásra számított, így a Zalaegerszeg kapusa földbe gyökerezett lábakkal nézte végig, ahogy a labda a felsőben köt ki (1-0).

A Ferencváros vezető gólja a Liverpool 2019-es Barcelona elleni győztes góljára hasonlított, ahol Trent Alexander-Arnold egy gyorsan elvégzett szöglet után Divock Origi lábára varázsolta a labdát, a belga csatár pedig eldöntötte a BL-párharcot a 79. percben.

A 118. percben Yusuf tekerését ütötte szögletre Gundel-Takács. 

Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Ferencváros 1-0-s győzelmet aratott, így történelme 25. Magyar Kupa-győzelmét ünnepelheti. 

Frissítés! (21:17)

A Ferencváros így ünnepelte meg a klub 25. Magyar Kupa-győzelmét.

A döntő tudósítását IDE KATTINTVA tudod visszanézni. 


If you are interested in the passion of football and all its background stories, visit Bunteto.com

