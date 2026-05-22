Mint ismert, sajtóhírek szerint Robbie Keane felmondott a Ferencvárosnál, az ír edző saját magát vásárolta ki a szerződéséből.

A Ferencváros már tárgyal Borbély Balázzsal?

Az Öltözőn Túl Facebook-oldal információi szerint a Fradi számíthatott Keane lépésére, ugyanis már korábban felvette a kapcsolatot az ETO sikeredzőjével, Borbély Balázzsal, aki 2019 és 2021 között dolgozott a kilencedik kerületi klub utánpótlás csapatainál, és egy évet a Ferencváros II-nél is eltöltött, 2022 nyarán távozott a zöld-fehérek kötelékéből.

Borbély nemrég az M4 Sport kérdésére elmondta, hogy megtisztelő lenne számára, ha leülhetne a Ferencváros kispadjára:

„Komoly elismerés, fantasztikus érzés, ha az ember nevét egy ilyen patinás klubbal hozzák szóba, ez nem csak azért történt, mert barátok vagyunk Hajnal Tamással, biztos volt ennek szakmai alapjai is, ez megtisztelő számomra. Nyilván, hogy mennyi annak a realitása, hogy ez valaha bekövetkezzen? Lehet… De hogy mikor, azt nem tudom”

Amint további információnk lesznek az ügyben, természetesen frissítjük a cikkünket.

Frissítés! (13:22)

Értesüléseink szerint Borbély Balázs a Ferencváros első számú kiszemeltje a megüresedett kispadra.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.