Robbie Keane érzelmes sorokkal búcsúzott el a Ferencvárostól

Szombat délután vált hivatalossá, hogy a zsinórban hét bajnoki cím után az idén ezüstérmet szerző Ferencváros és Robbie Keane útjai elválnak. Az ír szakember távozását már korábban is megszellőztette a sajtó, és hírek szerint maga Robbie Keane mondott fel, miután a klub elnöke, Kubatov Gábor felvázolta az ír szakember számára nem túl fényes jövőképet.

Keane hivatalos Instagram-oldalán köszönt el a Ferencvárostól:

”16 élvezetes és sikeres hónap után meghoztam azt a nehét döntést, hogy lezárom a klubnál töltött időszakomat. Az elnök, a vezetőség, a stáb és a játékosok a kezdetektől fogva éreztették velem, hogy szívesen látnak, és öröm volt velük együtt dolgozni. Közösen egy fantasztikus együttműködést alakítottunk ki, amely hatalmas sikereket hozott a klub számára, és hihetetlenül büszke vagyok arra, amit elértünk.

A Ferencváros szurkolói Európa legszenvedélyesebb táborai közé tartoznak, és azt a támogatást, amit az érkezésem pillanatától kezdve kaptam tőlük, örökké a szívemben őrzöm majd.

A bajnoki cím megnyerése az első szezonomban, majd a Magyar Kupa múlt heti elhódítása olyan pillanatok, amelyekre mindig is mérhetetlenül büszke leszek. Szintén soha nem fogom elfelejteni azokat a felejthetetlen estéket sem, amelyeket az Európa-ligában bemutatott veretlen menetelésünk során éltünk át. Ezek olyan eredmények és emlékek, amelyek pályafutásom hátralévő részében is végigkísérnek majd.

Hosszas gondolkodás és mérlegelés után úgy hiszem, most jött el a megfelelő pillanat a továbblépésre. Ezt a döntést egyáltalán nem volt könnyű meghozni.

A Ferencváros egy különleges futballklub, és semmi kétségem afelől, hogy az elkövetkezendő években is sikeres marad.

Köszönöm a hihetetlen támogatást és a felejthetetlen közös emlékeket. A klubnak és mindenkinek, aki kötődik hozzá, csakis a legjobbakat kívánom a jövőre nézve.”

