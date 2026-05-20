Mozgalmas nyár elé nézhet a Ferencváros labdarúgócsapata, ugyanis több játékos jövője is bizonytalanná vált a klubnál. A Zöld-Fehér szurkolók Facebook-oldalán megjelent információk szerint számos olyan futballista van a keretben, akinek a szerződése hamarosan lejárhat, így a következő hetekben fontos döntések várhatnak a klubvezetésre.

A névsorban rutinos és meghatározó futballisták egyaránt szerepelnek. Többek között Gróf Dávid, Szécsi Gergő, Ibrahim Cissé, Stefan Gartenmann, Ismael Aaneba és Cebrail Makreckis helyzete is kérdéses lehet, de Botka Endre, Habib Maiga, Aleksandar Pesic és Fortune Bassey neve is felkerült a listára.

A lehetséges távozók közül különösen Botka Endre helyzete foglalkoztatja a szurkolókat. A válogatott védő az elmúlt évek egyik meghatározó FTC-játékosa volt, ugyanakkor az utóbbi időszakban többször is felmerült vele kapcsolatban a klubváltás lehetősége. A Goal korábbi cikke szerint Botka nehéz időszakról beszélt, és a jövőjével kapcsolatban sem adott egyértelmű választ.

Aleksandar Pesic és Habib Maiga esetleges távozása szintén érzékenyen érinthetné a csapatot, hiszen mindketten fontos szerepet töltöttek be az elmúlt idényekben, míg Fortune Bassey, Ibrahim Cissé vagy éppen Aaneba neve kapcsán már korábban is jelentek meg átigazolási hírek.

A Ferencvárosnál az elmúlt években megszokottá vált, hogy a nyári időszakban jelentősen átalakul a keret, különösen a nemzetközi kupaszerepléshez igazodva. Egyelőre azonban hivatalos bejelentés még nem érkezett arról, hogy kik maradhatnak a Groupama Arénában és kik búcsúzhatnak a klubtól.

A keret kialakításának kérdése azért is aktuális, mert az elmúlt évek eredményes nemzetközi szereplése miatt, a Ferencváros előkelő helyen áll azon a listán, amely az Európa Liga főtáblájának helyeiről dönt. Kedvező eredmények esetén akár közvetlen főtáblás szereplés is összejöhet a zöld-fehérek számára.

