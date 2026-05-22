Borbély BalázsKrizsán Csaba / MTI
C. Kovács Attila

Borbély Balázs követi Keane-t a Ferencvárosnál? Az ETO vezetőedzője reagált!

Péntek délelőtt érkezett a hír, hogy Robbie Keane távozik a Ferencváros kispadjáról. Sajtóhírek szerint Borbély Balázs szerepel a Ferencváros kivánságlistájának első helyén, és a zöld-fehér klub már fel is vehette a kapcsolatot az ETO-t bajnoki címre vezető edzővel. Borbély azonban elébe ment a találgatásoknak, és elárulta, hogy otthagyja-e az ETO-t a Ferencváros kedvéért.

Mint ismert, sajtóhírek szerint Robbie Keane távozik a Ferencváros kispadjáról, ugyanis az ír szakember beadta a felmondását és kivásárolta magát a szerződéséből

Ahogy arról korábban beszámoltunk róla, több helyen arról írtak, hogy a Ferencváros már felvehette a kapcsolatot Borbély Balázzsal, azonban ETO vezetőedzője elébe ment a találgatásoknak, és a kisalföld.hu-nak adott exkluzív interjújában elárulta, hogy nem lesz a Fradi vezetőedzője:

– Az országos média szinte naponta lebegteti, hogy a nyártól esetleg a Ferencváros edzője lesz. Mi az igazság?

– Nem szeretnék ezzel foglalkozni és nem is akarom ezt kommentálni. A szerződésem 2027-ig Győrhöz köt, és itt a pont

– zárta rövidre a találgatásokat Borbély Balázs, aki úgy tűnik kitölti szerződését az ETO-nál. 


