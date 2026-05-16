Győzött az ETO FC Kisvárdán, és megszerezte az NB I bajnoki címét!

Kisvárda - ETO FC

Ráijesztett az ETO FC-re a hazai csapat a meccs elején, öt perc leforgása alatt kétszer is nagyot kellett védenie Petrásnak Soltész és Mesanovic lövésénél. A győriek viszont kihasználták az első lehetőségüket, a 10. percben Schön gurított középre, az üres kapuba pedig Benbouali gurított, 0-1. Negyed óra elteltével növelhette volna előnyét a vendégcsapat, ám Schön ziccerét Popovics hárította. A félidő végéig még két nagy helyzetet jegyezhettünk fel, de Melnyik lövését védte Petrás, a győri Benbouali fejesét pedig Popovics szedte ki a léc alól.

A második játékrész is kisvárdai helyzettel indult, Soltész szabadrúgását kellett védenie Petrásnak. Egy óra elteltével aztán eldönthette volna a meccset az ETO FC, de Benbouali fölé, Njié a felsőlécre, Schön pedig Popovicsba lőtte nagy helyzetét. A 73. percben egy szöglet után Piscsur fejelhetett volna gólt, ám leért a kísérletre Popovics. A mérkőzés hátralévő részében inkább a küzdelem dominált, nagy helyzet már nem alakult ki egyik oldalon sem, így az ETO FC győzött, és megszerezte története ötödik bajnoki címét.

Ferencváros - Zalaegerszeg

Álmoskásan kezdte az FTC a mérkőzést, az első negyed órában a vendégek veszélyeztettek, de Maxsuell és Joao Victor sem talált kaput nagy helyzetben. Az első valamire való hazai lehetőség a 24. percben érkezett, de Gruber perdítésénél tisztáztak a vendégek. A legnagyobb vendég helyzetet Joao Vicotr hagyta ki, Dibusznak kellett védenie, majd az egetlen kaput eltaláló hazai lövés az utolsó percben érkezett, Raemaekers szabadrúgását azonban könnyedén megfogta Gundel-Takács.

A fordulás után már sokkal kezdeményezőbben játszott a Fradi, az 51. percben Zachariassen zicceét védte Gundel-Takács. Az 58. percben aztán megtört a jég, Zachariassen beadása Akpén kapott gellert a labda, és Gundel-Takács fölött a hálóba vágódott a Ferencváros vezető találata, 1-0. Zachariassen nem akart gól nélkül maradni, de húsz méterről leadott lövését Gundel-Takács szedte ki a léc alól. A 83. percben aztán eldöntötte a meccset a hazai csapat, O’Dowda belőtt labdájára Yusuf érkezett, és duplázta meg a Ferencváros előnyét. Az utolsó percben még egy szabadrúgás után Yusuf tette vissza Zachariassennek, aki kilőtte a bal felső sarkot, 3-0. A Fradi tehát megtette a magáét, ám az ETO FC győzelmével a győriek lettek az NB I bajnokai.

