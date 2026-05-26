Földrengés a Ferencvárosnál: Kubatov Gábor is távozhat a klub éléről!

Hatalmas változások a Ferencvárosnál

Könnyen lehet, hogy Robbie Keane távozása csak a kezdet volt, nagy átalakulás várhat a Ferencvárosra a nyáron. Sajtóhírek szereint ugyanis Hajnal Tamás sportigazgató és Kubatov Gábor kluelnök is elhagyhatják a klubot.

Korábban a Blikk és az Infostart is arról számoltak be, hogy Kubatov Gábor lemondására reális esély mutatkozik. Sőt, mindkét portál arról írt, hogy Magyar Telekom vezérigazgatója, Rékasi Tibor veheti át a klub irányítását Kubatov esetleges távozása után.

Rékasi Tibor jelenleg is elnökségi tag

Rékasi jelenleg is benne van a Ferencváros kilenc tagú elnökségébe, így még új tisztújítást sem kellene kiírni ahhoz, hogy a zöld-fehér klub pótolni tudja Kubatovot, ha a klubelnök végül a lemondás mellett döntene.

Mint ismert, a klub tagsága nem közvetlenül választja a klubelnököt, hanem a 9 tagú elnökséget szavazza meg, akik végül saját maguk döntenek az elnök személyéről.

Újabb helyről erősítették meg Kubatov Gábor lemondását

A ferencvárosi átigazolási ügyekben mindig jól informált FradiGlobal információi szerint is könnyen lehet, hogy Kubatov Gábor a napokban távozik a klub éléről. Az Instagram-oldal úgy tudja, a Ferencváros anyagi problémái és a megváltozott politikai környezet miatt benne van, hogy a klubelnök a lemondás mellett dönt.

Két forgatókönyv lehetséges Kubatov Gábor lemondása esetén

A Ferencváros május 28-án tartja éves rendes közgyűlését a Népligetben, ahol a klub vezetősége beszámolót tart az elmúlt idényről. Itt azonban nem várható érdemi döntés arról, ki vezeti tovább a klubot.

Két forgatókönyv valószínű. Amennyiben Kubatov a közeljövőben mond le, az elnökség saját tagjai közül nevezhet ki új vezetőt, – aki nagy valószínűséggel Rékasi Tibor lehet –, ha viszont csak nyár végén vagy ősszel távozik, akkor várhatóan az októberi tisztújításon dönthetnek az utódjáról.

Kubatov alatt a Ferencváros az egyik legsikeresebb korszakát élhette át

A 60 éves sportvezető 2011-ben vette át a Ferencváros vezetését, irányítása alatt nyolc bajnoki címet és öt Magyar Kupát nyert a kilencedik kerüli gárda, valamint bejutott a Bajnokok Ligája az Európa-liga és a Konferencialiga főtáblájára, az El-ben ráadásul 2026-ban egészen a nyolcaddöntőig menetelt.

Frissítés! (05.26. - 14:32)

Sajtóhírek szerint szaúdi tulajdonosa lehet a Ferencvárosnak.





