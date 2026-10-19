Pronostic Tottenham Hotspur vs Coventry City 19/10/2026 : les visiteurs peuvent retarder la première victoire des Spurs

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les Spurs s'imposent de justesse pour décrocher leur première victoire de la saison.

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Les meilleurs paris pour Tottenham Hotspur vs Coventry City

Buteur à tout moment - Dominic Solanke à la cote de 2,30 sur Unibet

1N2 & Les 2 équipes marquent - Tottenham & oui à la cote de 2,70 sur Unibet

Premier à marquer - Coventry City à la cote de 3,00 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Tottenham Hotspur 2-1 Coventry City

Pronostic des buteurs : Tottenham Hotspur - Dominic Solanke, Savio ; Coventry City - Sidiki Cherif

Le fait que nous en soyons à la sixième journée de la nouvelle saison de Premier League et que Tottenham n'ait toujours pas gagné un match tient de l'irréel. Avec l'argent dépensé par le club l'été dernier, tout le monde s'attendait à ce qu'il se batte pour une place dans le top quatre. Néanmoins, une lueur d'optimisme apparaît autour de l'équipe, notamment après un match nul 1-1 contre Manchester United le week-end dernier.

Grâce à la mauvaise série de Fulham, les Spurs ont terminé la journée à la 19e place, et non à la dernière place du championnat. Les hommes de Roberto De Zerbi cherchent toujours leur première victoire en championnat devant leur public. Sur le papier, affronter une équipe de Coventry fraîchement promue tombe à point nommé pour eux, vu leur situation actuelle.

Coventry a connu des difficultés lors des premières semaines de Premier League, ce qui était prévisible compte tenu du saut de niveau par rapport au Championship. Étonnamment, Frank Lampard a désormais enchaîné deux victoires consécutives en championnat. Ces résultats ont légèrement fait remonter son équipe au classement, qui aborde la septième journée à la 14e place.

Mais avec seulement trois points séparant les deux équipes, Coventry doit rester prudent, car une défaite ici pourrait le faire basculer dans la zone de relégation. Les visiteurs doivent avancer avec précaution, puisque leur dernier déplacement dans le nord de Londres s'était soldé par une défaite 3-0 face aux champions d'Angleterre.

Les effectifs probables pour Tottenham Hotspur vs Coventry City

Composition attendue de Tottenham Hotspur : Kinsky, Gray, van Hecke, van de Ven, Udogie, Fernandes, Tonali, Marmoush, Maddison, Savio, Solanke

Composition attendue de Coventry City : Rushworth, van Ewijk, Thomas, Pinnock, Dasilva, Yirenkyi, Grimes, Thomas-Asante, Rudoni, Mason-Clark, Cherif

Solanke retrouve enfin le sens du but

La ligne d'attaque de Tottenham devrait se montrer bien plus tranchante qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. Le quatuor offensif potentiel pour cette rencontre devrait suffire à percer n'importe quelle défense de Premier League. Pourtant, les Spurs ont peiné à marquer cette saison, avec seulement trois buts en six matchs, soit une moyenne de 0,5 but par 90 minutes.

Dominic Solanke espère retrouver les sommets qu'il avait atteints à Bournemouth, des performances qui avaient initialement poussé les Spurs à s'attacher ses services. Lors de sa dernière saison en championnat avec les Cherries, il avait inscrit 19 buts en 38 apparitions. Il n'a marqué que 13 buts en Premier League depuis son arrivée chez les Spurs, les blessures l'ayant toutefois beaucoup perturbé.

Son but égalisateur à la 92e minute à Old Trafford la semaine dernière était son premier de la saison. Les supporters des Spurs espèrent que ce but va l'embraser et le ramener à ses jours prolifiques à Bournemouth. Il convient de noter qu'il a marqué deux buts lors de ses quatre derniers matchs comme titulaire avec les Spurs toutes compétitions confondues, ce qui justifie de miser sur son nom en tant que buteur.

Pronostic 1 Tottenham Hotspur vs Coventry City : Buteur à tout moment - Dominic Solanke à la cote de 2,30 sur Unibet

Faire confiance aux statistiques avancées

Affronter une équipe tout juste promue dans l'élite représente sans doute la meilleure occasion pour les Spurs de décrocher leur première victoire en championnat. Les hommes de De Zerbi ont été quelque peu malchanceux, d'autant que leurs statistiques avancées suggèrent qu'ils ont été meilleurs que ce que le classement indique. Selon le tableau des points attendus d'Opta, le club du nord de Londres devrait occuper la 12e place, soit sept rangs plus haut qu'actuellement.

Ces données suggèrent que leur total de points attendus devrait être de 7,9, alors qu'ils n'en ont obtenu que trois. Cet écart de 4,9 points s'explique par plusieurs raisons, dont la malchance fait certainement partie. Une autre est l'incapacité de leurs attaquants à conclure leurs occasions : ils ont tenté 83 tirs, neuvième total du championnat, mais leur taux de conversion n'est que de 3,61 %.

Sur cette base, nous estimons qu'ils peuvent inverser la tendance face à Coventry. De l'autre côté de ce tableau des points attendus, les Sky Blues devraient en réalité être derniers au vu de leurs performances, alors qu'ils pointent six places plus haut. Les Spurs ont remporté chacune de leurs cinq dernières confrontations directes, la plus récente s'étant soldée par un succès 2-1 pour le club londonien. Un scénario que nous nous attendons à voir se reproduire ici.

Pronostic 2 Tottenham Hotspur vs Coventry City : 1N2 & Les 2 équipes marquent - Tottenham & oui à la cote de 2,70 sur Unibet

Des Spurs habitués à encaisser les premiers

Même si l'équipe locale pourrait enregistrer sa première victoire en championnat cette saison, Coventry ne va pas simplement se contenter de subir. Il est évident qu'il n'existe aucun match facile en Premier League. Les visiteurs restent sur deux victoires consécutives, la confiance doit donc régner dans leur camp.

Cependant, ils n'ont marqué qu'un seul but à l'extérieur cette saison, soit une moyenne de 0,33 but par 90 minutes. Après avoir inscrit quatre buts lors de leur dernière sortie, les attaquants des Sky Blues auront confiance face à une équipe qui n'a gardé que deux clean sheets la saison dernière. Il vaut donc la peine d'envisager l'ouverture du score par les visiteurs lundi soir.

Les hommes de Lampard ont ouvert le score dans 33 % de leurs matchs jusqu'ici, tandis que les Spurs n'ont encore jamais marqué les premiers. Les hôtes ont vu leurs adversaires ouvrir le score dans 67 % de leurs matchs, quel que soit le lieu de la rencontre. Compte tenu de la valeur offerte par Coventry et de la fragilité défensive des Spurs, cette sélection mérite d'être retenue.

Pronostic 3 Tottenham Hotspur vs Coventry City : Premier à marquer - Coventry City à la cote de 3,00 sur Unibet

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