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Les visiteurs de samedi, les Troyens, n'ont plus battu le PSG en dix confrontations en Ligue 1. Leur forme à l'extérieur laisse présager une nouvelle soirée tranquille pour les Parisiens.

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Les meilleurs paris pour PSG vs Troyes

Victoire du PSG et Les 2 équipes marquent - non à la cote de 2,00 sur Betclic

Handicap 3 voies - PSG -2 à la cote de 2,00 sur Betclic

Buteur à tout moment - Mika Godts à la cote de 1,95 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : PSG 3-0 Troyes

Pronostic des buteurs : PSG - Godts, Torres, Doué

Le PSG retrouve le Parc des Princes ce week-end pour recevoir Troyes. Les hommes de Luis Enrique affichent une forme inquiétante après leur large victoire 6-0 contre Villarreal en Ligue des Champions mardi.

Des buts de Joao Neves, Désiré Doué, Fabian Ruiz et Senny Mayulu ont permis au PSG de mener 4-0 après seulement 17 minutes. Cette victoire porte à dix le nombre de succès consécutifs des Parisiens toutes compétitions confondues.

Le PSG occupe la tête de la Ligue 1, avec 20 points en neuf matchs. Il s'agit aussi de la meilleure attaque du championnat. Cette campagne impressionnante se poursuit malgré les blessures de Marquinhos, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia. Ce dernier devrait manquer le reste de la saison.

Troyes arrive dans la capitale française à la 15e place, avec sept buts marqués en neuf journées.

Seul Lorient fait aussi peu dans l'ensemble du championnat. Une victoire 2-0 contre Le Mans le week-end dernier a apporté un soulagement bienvenu.

Cependant, c'est leur forme à l'extérieur qui inquiète réellement. Troyes n'a gagné qu'une seule fois sur ses déplacements cette saison. Stéphane Dumont ne peut même pas invoquer une longue liste de blessés pour expliquer les contre-performances de son équipe loin de ses bases. Seul Anis Ouzenadji (cheville) devrait manquer le rendez-vous de samedi soir.

Les effectifs probables pour PSG vs Troyes

Composition attendue du Paris Saint-Germain : Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz, Doué, Torres, Godts

Composition attendue de Troyes : Konate, Maronnier, Monfray, Diaz, Gozzi, Mille, Dermane, Diop, Ifnaou, Ripart, Nkada

Troyes voué à la défaite et au silence offensif au Parc des Princes

Troyes n'a inscrit que sept buts lors de ses neuf premiers matchs de Ligue 1. L'équipe n'a pas marqué dans plus de la moitié (5) de ses rencontres. Son rendement à l'extérieur est pire encore, avec 75 % de ses déplacements se terminant sans le moindre but marqué.

Le PSG a conservé sa cage inviolée à Villarreal mardi soir malgré une large avance pendant la majeure partie de la rencontre. Avec une avance confortable à El Madrigal, les joueurs de Luis Enrique auraient pu lever le pied après la pause. Pourtant, ils ont assuré un clean sheet solide.

Matvei Safonov ne compte que deux clean sheets en Ligue 1 cette saison. C'est pourquoi la probabilité implicite se situe à 50 %, comme à pile ou face. Néanmoins, Troyes n'a plus battu le PSG en dix confrontations. Fort de sa victoire éclatante contre Villarreal, le PSG ne devrait pas avoir de mal à écarter Troyes.

Pronostic 1 PSG vs Troyes : Victoire du PSG et Les 2 équipes marquent - non à la cote de 1,68 sur Betclic

Les Parisiens en route vers une victoire sans trembler

Nous avons déjà évoqué le succès impressionnant du PSG à El Madrigal mardi soir. Les Parisiens ont pris une avance de quatre buts dans les 17 premières minutes.

Leurs 21 buts inscrits en neuf matchs de championnat en font la meilleure attaque de Ligue 1. Troyes a encaissé 16 buts sur le même nombre de rencontres.

Aucune des victoires à domicile du PSG n'a atteint un écart de trois buts cette saison. Cependant, les marges de victoire se sont creusées ces dernières semaines. Les Parisiens ont infligé un 5-1 au Havre le week-end dernier avant de s'imposer de deux buts face à Lyon et à Strasbourg.

Compte tenu de la forme actuelle du PSG et du niveau de l'adversaire, le pari d'une victoire par au moins trois buts, avec une probabilité implicite de 50 %, semble raisonnable.

Pronostic 2 PSG vs Troyes : Handicap 3 voies - PSG -2 à la cote de 2,00 sur Betclic

Godts prêt à faire parler la poudre face à des Troyens en difficulté

Mika Godts a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives en Ligue 1. Ces quatre contributions sont survenues en seulement 281 minutes de jeu. Ses deux buts sont également venus lors de ses trois dernières apparitions.

Son ratio de 0,64 but par 90 minutes est le meilleur du club. Il se situe dans le 95e percentile pour les occasions créées parmi les ailiers.

Godts figure aussi dans le 85e percentile pour les buts. Le fait qu'il n'ait débuté que deux de ses huit apparitions en Ligue 1 cette saison est préoccupant. Il devrait néanmoins avoir sa chance ce week-end.

La rotation après la victoire 6-0 en Ligue des Champions à Villarreal mardi devrait jouer en sa faveur. Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia restant tous deux indisponibles, Luis Enrique devrait s'appuyer sur le Belge pour faire la différence ce week-end. Troyes a encaissé 16 buts en neuf matchs de Ligue 1, de quoi lui donner des arguments.

Pronostic 3 PSG vs Troyes : Buteur à tout moment - Mika Godts à la cote de 1,95 sur Betclic

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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