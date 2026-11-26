Cotes fournies par Betclic, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que ce match dans la capitale française soit pauvre en buts, avec un Lorient capable de pousser le leader du championnat jusqu'au bout.

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Les meilleurs paris pour Paris Saint-Germain vs Lorient

Mi-temps - Moins de 1,5 but à la cote de 1,70 sur Betclic

Handicap +2 Lorient à la cote de 2,25 sur Betclic

Les 2 équipes marquent - non à la cote de 1,75 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Paris Saint-Germain 1-0 Lorient

Pronostic des buteurs : Paris Saint-Germain - Ousmane Dembélé

Le PSG est en tête de la Ligue 1, et une victoire 3-2 à Nice le week-end dernier a permis au club parisien de conserver son avance sur le Paris FC. Ce succès a toutefois été assombri par une blessure au genou mettant fin à la saison de l'ailier Désiré Doué.

Privé de Doué, le PSG est reparti au combat en milieu de semaine, concédant un match nul 2-2 face à la Roma en Ligue des Champions. Les buts d'Ousmane Dembélé et d'Illia Zabarnyi n'ont pas suffi pour repartir avec les trois points.

Du côté de Lorient, les Merlus abordent cette rencontre après un match nul 1-1 à domicile face au Rennes dimanche dernier. L'équipe d'Alexandre Dujeux occupe une place confortable en milieu de tableau, avec 16 points après 11 journées. Elle s'était imposée 2-0 au Havre lors de son dernier déplacement.

Les effectifs probables pour Paris Saint-Germain vs Lorient

Composition attendue de Paris Saint-Germain : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez, Neves, Vitinha, Zaïre-Emery, Akliouche, Dembélé, Godts

Composition attendue de Lorient : Mvogo, Adjei, Talbi, Obaretin, Sylla, Cadiou, Avom, Kouassi, Bernardeau, Makengo, Aiyegun

Peu d'agitation attendue en première période

Avec Doué qui rejoint Khvicha Kvaratskhelia à l'infirmerie, le Paris Saint-Germain se retrouve privé de deux de ses joueurs offensifs les plus dangereux. Dembélé n'a par ailleurs plus débuté un match depuis plus d'un mois, en raison d'une blessure. De quoi donner à Lorient de bonnes chances de tenir bon dans les premières minutes de cette rencontre.

Les quatre matchs à domicile du PSG en championnat cette saison ont tous produit un but ou moins en première période. L'équipe parisienne n'a toujours pas encaissé avant la pause au Parc des Princes en Ligue 1.

Lorient ne devrait pas se montrer très ambitieux en début de rencontre. Les Merlus affichent la meilleure défense à l'extérieur du championnat et chercheront à préserver cette solidité en restant prudents. La formation de Dujeux n'a encaissé que deux buts lors de ses cinq derniers déplacements.

Sur ces cinq matchs à l'extérieur, seuls deux buts ont été inscrits avant la mi-temps. Miser sur moins de 1,5 but en première période de cette rencontre semble donc judicieux.

Pronostic 1 Paris Saint-Germain vs Lorient : Mi-temps - Moins de 1,5 but à la cote de 1,59 sur Betclic

Lorient prêt à rivaliser lors d'un déplacement périlleux

Avec des clean sheets lors de quatre de leurs six derniers matchs, Lorient ne peut être négligé face à une attaque parisienne diminuée. Les statistiques avancées confirment par ailleurs la solidité défensive des Merlus. L'équipe de Dujeux n'a concédé que 12,4 xG cette saison, soit le deuxième meilleur total de Ligue 1 derrière le Paris FC.

Luis Enrique a l'habitude de faire tourner son effectif lorsque les délais de récupération sont aussi courts. Il devrait laisser quelques joueurs au repos après le choc face à la Roma mercredi soir. Cela pourrait aussi profiter à Lorient au Parc des Princes.

Cette saison, le PSG n'a remporté qu'un seul match de championnat avec plus de deux buts d'écart, à l'extérieur face au Havre, lanterne rouge. Dans ce contexte, miser sur un handicap +2 pour Lorient semble offrir de la valeur.

Pronostic 2 Paris Saint-Germain vs Lorient : Handicap +2 Lorient à la cote de 2,25 sur Betclic

Peu de buts attendus au Parc des Princes

Malgré leurs qualités défensives, Lorient rencontre des difficultés sur le plan offensif. Le milieu de terrain Jean-Victor Makengo est le seul joueur des Merlus à avoir marqué à plus d'une reprise en Ligue 1 cette saison.

Lorient souffre également sur le plan créatif. Sa principale menace vient du couloir gauche avec Arsène Kouassi, auteur de deux passes décisives. Pourtant, son total de 13,4 xG reste le plus faible du championnat.

Difficile donc d'imaginer comment les visiteurs parviendront à trouver le chemin des filets dans cette rencontre. Le PSG, de son côté, connaît peu de soucis défensifs et n'a concédé que 12,9 xG en championnat.

Toutes compétitions confondues, le PSG a remporté trois de ses six derniers matchs sans encaisser. Miser sur le fait qu'au moins une des deux équipes ne marque pas semble pertinent, avec une probabilité implicite de 57 %.

Pronostic 3 Paris Saint-Germain vs Lorient : Les 2 équipes marquent - non à la cote de 1,68 sur Betclic

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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