Pronostic Manchester City vs Ipswich Town 17/10/2026 : City pour continuer sur sa lancée

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce qu'Ipswich, qui avait encaissé dix buts en deux matches de Premier League face à City en 2024/25, livre une bataille plus équilibrée deux ans plus tard face aux hommes d'Enzo Maresca, dans le cadre de ce pronostic Manchester City vs Ipswich Town.

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Les meilleurs paris pour Manchester City vs Ipswich Town

Plus de 2,5 buts & Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,95 sur Unibet

Buteur à tout moment - Erling Haaland (2+ buts) à la cote de 3,30 sur Unibet

1N2 & Les 2 équipes marquent - Manchester City & oui à la cote de 2,40 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Manchester City 3-1 Ipswich Town

Pronostic des buteurs : Manchester City - Haaland x2, Semenyo ; Ipswich Town - Emersonn

Manchester City reçoit Ipswich Town, tout juste promu, à l'occasion de la septième journée de Premier League 2026/27, samedi après-midi.

Les hommes d'Enzo Maresca ont conservé leur sans-faute en Premier League le week-end dernier avec une victoire 3-0 à Liverpool. City n'a toutefois pas dominé la rencontre comme le score pourrait le laisser penser : les Cityzens n'ont pu inscrire tous leurs buts qu'après l'expulsion de Ryan Gravenberch, qui a réduit les Reds à dix.

Lors de leur dernière sortie en Ligue des Champions, City a été rattrapé par la réalité face au PSG, qui a dominé les Cityzens à domicile. Ils se sont inclinés 4-2 face aux champions en titre parisiens, qui ont fait parler la poudre face à l'équipe de Maresca. City a désormais encaissé sept buts lors de ses deux derniers matches à domicile.

Phil Foden n'est plus suspendu, mais devrait céder sa place à Rayan Cherki dans le onze de départ. Jeremy Doku ne devrait pas débuter après seulement 45 minutes disputées face au PSG, et cédera sa place à Ndiaye, auteur d'une passe décisive en tant que remplaçant.

Gary O'Neil dispose d'un effectif d'Ipswich au complet. Abdul Fatawu retrouve le groupe après avoir purgé un match de suspension et devrait débuter sur l'aile droite.

Les Tractor Boys ont encaissé en premier lors de chacun de leurs cinq derniers matches. Ils ont toutefois fait preuve d'un réel caractère et ont remporté deux de ces rencontres après avoir été menés, une performance remarquable pour une équipe tout juste promue.

Les effectifs probables pour Manchester City vs Ipswich Town

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, O'Reilly, Nunes, Dias, Guehi, Fernandez, Anderson, Semenyo, Ndiaye, Cherki, Haaland

Composition attendue d'Ipswich Town : Walton, Ouattara, Davis, O'Shea, Diop, Palacios, Lukic, Maeda, Enciso, Fatawu, Emersonn

Les buts semblent promis des deux côtés

Les deux équipes continuent d'inscrire des buts et ont régulièrement pris part à des matches riches en buts depuis le début de la saison. Trois buts ou plus ont été marqués dans huit des dix derniers matches d'Ipswich. Quatre des cinq derniers matches de City ont également couvert cette ligne.

Ipswich a tendance à marquer même dans la défaite. Les deux équipes ont marqué lors de sept de leurs neuf derniers matches. Les Tractor Boys ont trouvé le chemin des filets à Crystal Palace et avaient même ouvert le score à Old Trafford avant de s'incliner 5-2.

Le bilan de City à domicile confirme l'autre partie de cette analyse. Les Cityzens ont encaissé quatre buts lors de leurs trois premiers matches de championnat à domicile cette saison 2026/27. Ils en ont ensuite concédé quatre de plus face au PSG mercredi en Ligue des Champions. Avec une probabilité implicite de seulement 50% pour ce pari, le profil de chaque équipe vient appuyer notre raisonnement.

Pronostic 1 Manchester City vs Ipswich Town : Plus de 2,5 buts & Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,95 sur Unibet

Haaland continue de terroriser les défenses de Premier League

Erling Haaland monte encore en puissance, si tant est que cela soit possible. Le Norvégien s'est montré impitoyable devant le but ces dernières semaines. Il a inscrit un doublé face au PSG à l'Etihad mercredi, sa tête à la 53e minute étant son 37e but en Ligue des Champions.

Cette réalisation lui a permis de dépasser le record de Sergio Agüero en Ligue des Champions avec City. Il aurait pu faire encore mieux et s'offrir un triplé sans l'intervention de Safonov en fin de match. Ipswich a déjà encaissé cinq buts à Old Trafford et quatre face à Arsenal, même si ce dernier match comptait pour l'EFL Cup.

En 2024/25, la défense d'Ipswich s'était montrée extrêmement généreuse envers Haaland. Il affiche une moyenne de deux buts par match face aux Tractor Boys. Les bookmakers estiment à 30% la probabilité qu'il réitère cet exploit samedi après-midi.

Sa forme générale est déjà excellente, mais son état de forme électrique à court terme fait de ce pari une option à ne pas négliger. Avec un Ipswich susceptible de se replier en défense, la puissance aérienne de Haaland pourrait s'avérer déterminante.

Pronostic 2 Manchester City vs Ipswich Town : Buteur à tout moment - Erling Haaland (2+ buts) à la cote de 3,30 sur Unibet

Une autre approche sur le marché Les 2 équipes marquent

Bien que ce pari soit similaire à notre premier choix, il nous permet également de couvrir une victoire à domicile très probable. City reste un favori écrasant à l'Etihad. Les Cityzens ont remporté leur match 3-0 à Anfield le week-end dernier et restent la seule équipe avec un sans-faute en championnat.

Ce qui attire l'attention des parieurs, c'est la défense poreuse de City à domicile. Quatre buts encaissés en trois matches de championnat à domicile, c'est inhabituel pour les Cityzens. Même Sunderland était parvenu à leur marquer trois buts lors d'un match à huit buts le mois dernier.

Ipswich présente une menace offensive bien plus importante que lors de la précédente confrontation. Les Tractor Boys ont marqué à deux reprises à Old Trafford et à trois reprises à Crystal Palace. Ipswich a également battu Fulham 2-1 lors de son dernier match. Miser sur une victoire à domicile accompagnée de buts des deux côtés, à une probabilité implicite de 42%, nous semble être le choix offrant la meilleure valeur parmi nos pronostics Manchester City vs Ipswich Town.

Pronostic 3 Manchester City vs Ipswich Town : 1N2 & Les 2 équipes marquent - Manchester City & oui à la cote de 2,40 sur Unibet

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