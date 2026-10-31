Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Brighton peine une nouvelle fois à l'Etihad, où les Seagulls restent sur neuf tentatives sans victoire en Premier League. Peuvent-ils rebondir après leur élimination aux tirs au but en Coupe de la Ligue mercredi ?

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Les meilleurs paris pour Manchester City vs Brighton

Manchester City (1ère mi-temps) à la cote de 2,05 sur Unibet

Plus de 3,5 buts à la cote de 2,00 sur Unibet

Jeremy Doku 3+ tirs à la cote de 2,10 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score: Manchester City 3-1 Brighton

Manchester City 3-1 Brighton Pronostic des buteurs: Manchester City - Haaland x2, Ndiaye ; Brighton - Kostoulas

Manchester City et Brighton & Hove Albion se retrouvent à l'Etihad pour le deuxième choc en quatre jours, cette fois en Premier League. City avait remporté la première confrontation au 4e tour de l'EFL Cup à l'issue d'une séance de tirs au but.

L'équipe d'Enzo Maresca reste en tête de la Premier League grâce à la différence de buts. Les Citizens se sont inclinés le week-end dernier à Aston Villa, un stade devenu compliqué pour eux. City n'a pas un match facile pour renouer avec la victoire samedi face à Brighton, troisième du classement.

Maresca a pu se permettre de faire tourner son effectif mercredi soir, avec Antoine Semenyo et Matheus Nunes comme seuls absents sur blessure actuellement. Jeremy Doku, Enzo Fernandez et Iliman Ndiaye, tous laissés au repos sur le banc en milieu de semaine, devraient être de retour samedi.

Les supporters de Brighton ne pouvaient espérer meilleur début de saison 2026/27. Les Seagulls occupent la troisième place de la Premier League. L'équipe de Fabian Hurzeler est la deuxième mieux notée du championnat selon FotMob, avec une moyenne de 7,09, juste devant les champions en titre d'Arsenal (7,08).

Les hommes de Hurzeler ont inscrit 23 buts depuis le début de la saison, plus que n'importe quelle autre équipe du championnat. Ils ont également signé des victoires marquantes contre Arsenal (3-0) et contre leurs rivaux de Crystal Palace (5-0). La rencontre de samedi constitue le troisième déplacement d'Albion en 12 jours.

Les effectifs probables pour Manchester City vs Brighton

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol, Anderson, Fernandez, Cherki, Ndiaye, Doku, Haaland

Composition attendue de Brighton & Hove Albion : Verbruggen, Kadioglu, Dunk, Vuskovic, De Cuyper, Gross, Boscagli, Gomez, Chema, Ayari, Kostoulas

Manchester City pour prendre l'avantage tôt dans la rencontre

City a mené à la mi-temps lors de six des sept dernières confrontations avec Brighton. C'est une tendance à prendre en compte.

Maresca peut également faire tourner librement après avoir laissé cinq cadres au repos mercredi. Phil Foden et Mateo Kovacic attendent leur tour en réserve.

Brighton ne dispose pas du même luxe. Il s'agit de leur troisième déplacement en 12 jours et de leur deuxième à Manchester en quatre jours. Erling Haaland compte neuf buts en championnat et affiche la meilleure note de City selon FotMob avec 8,01. Haaland a également marqué lors de chacun de ses cinq derniers matchs contre Brighton.

Nous pouvons miser sur le fait que City mène à la pause, à une probabilité implicite de 48,8 %. Et ce, malgré un taux de 85,7 % de matchs menés à la pause sur leurs sept dernières confrontations avec Albion. D'après ces données historiques, ce pronostic Manchester City vs Brighton pourrait être le pari offrant la meilleure valeur.

Manchester City vs Brighton Pronostic 1 : Manchester City (1ère mi-temps) à la cote de 2,05 sur Unibet

Deux des équipes les plus spectaculaires de Premier League se retrouvent

Deux des quatre matchs à domicile de City en championnat ont vu au moins quatre buts être marqués. Sunderland a été battu 5-3 et Ipswich s'est incliné 3-2 dans un match spectaculaire.

Brighton a égalé ce rythme offensif à l'extérieur. Les Seagulls se sont inclinés 4-3 à Chelsea et ont gagné 5-0 à Coventry. Le match de coupe de mercredi a livré quatre buts en seulement 72 minutes. Les deux équipes ont marqué à deux reprises avant qu'une séance de tirs au but ne départage les équipes.

Les matchs de Premier League de City affichent une moyenne de 3,63 buts, et celle de Brighton atteint 3,75 buts par rencontre. Dès lors, voir quatre buts n'a rien d'improbable.

Il convient toutefois d'examiner le bilan défensif de Brighton. Quatre des sept buts encaissés sont tombés lors d'un seul après-midi à Chelsea. Nous restons favorables au marché Plus de 3,5 buts, à une probabilité équivalente à un tirage à pile ou face.

Manchester City vs Brighton Pronostic 2 : Plus de 3,5 buts à la cote de 2,00 sur Unibet

Doku prêt à inquiéter Brighton après sa pause de milieu de semaine

Jeremy Doku n'a disputé que 30 minutes lors du match de coupe de mercredi. Il avait auparavant débuté la défaite en championnat à Aston Villa.

Le Belge affiche une moyenne de 2,9 tirs par 90 minutes cette saison. Seuls Haaland et Cherki en tentent davantage du côté de City. Ses statistiques de dribble sont en revanche particulièrement impressionnantes. Doku est le meilleur de l'effectif avec 6,3 dribbles réussis par 90 minutes et cinq occasions franches créées.

FotMob le note à 7,40 sur ses quatre dernières apparitions. Brighton arrive également sur des jambes fatiguées après mercredi. Nous pouvons miser sur le fait qu'il tente trois frappes ou plus, à une probabilité implicite de 47,6 %. Cela semble séduisant, à condition qu'il soit en état de tenir 75 à 80 minutes ce week-end. S'il joue moins longtemps, la probabilité d'atteindre cet objectif chute rapidement.

Manchester City vs Brighton Pronostic 3 : Jeremy Doku 3+ tirs à la cote de 2,10 sur Unibet

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