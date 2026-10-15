Pronostic Lyon vs Crystal Palace 15/10/2026 : Lyon pour s'imposer dans un match spectaculaire

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Lyon s'impose de justesse grâce à l'avantage du terrain lors de ce choc de Ligue Europa.

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Les meilleurs paris pour Lyon vs Crystal Palace

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1N2 - Lyon à la cote de 2,19 sur Unibet

Buteur à tout moment - Yeremy Pino à la cote de 4,50 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Olympique Lyon 2-1 Crystal Palace

Pronostic des buteurs : Olympique Lyon - Ernest Nuamah, Lois Openda ; Crystal Palace - Yeremy Pino

Le retour de Lyon à la compétition après la longue trêve internationale a mis fin à une belle série. Les Gones se sont inclinés 2-1 à Lens vendredi soir. Ce résultat les laisse quatrièmes de Ligue 1 après six journées. Après deux saisons consécutives terminées à la quatrième place du championnat, l'entraîneur Paulo Fonseca voudra maintenir cette forme sur le plan national.

La Ligue Europa leur offre l'occasion de tourner la page de ce revers national après un bon début dans la compétition. Les Français ont devancé Anderlecht lors de la première journée, ce qui les place confortablement dans les places qualificatives pour les barrages pour l'instant. Avec sept matchs restants, leur position est loin d'être assurée, ce qui rend crucial le fait de prendre au moins trois points lors de leurs matchs à domicile.

Crystal Palace a également connu des difficultés sur le plan national. Les Eagles n'avaient remporté qu'un seul de leurs cinq premiers matchs de Premier League. Les hommes de Pierre Sage ont renoué avec la victoire en championnat en battant Nottingham Forest 3-1, équipe entraînée par leur ancien technicien Oliver Glasner. Ils voudront également confirmer leur bon début en Ligue Europa.

Les champions de la Ligue Conférence ont balayé Lech Poznan 4-0 lors de leur tout premier match dans cette compétition. Les Eagles se déplacent en France à la deuxième place du classement, avec la ferme intention de la conserver. Sage retrouve un club qu'il a entraîné pendant 14 mois, et connaît donc bien Lyon, ce qui pourrait lui donner de précieuses indications sur la manière de les battre.

Les effectifs probables pour Lyon vs Crystal Palace

Composition attendue de Lyon : Descamps, Kluivert, Mata, Niakhate, Quedraogo, Tessmann, Morton, Nartey, Nuamah, Nakamura, Openda

Composition attendue de Crystal Palace : Benitez, Lerma, Richards, Canvot, Khalaili, Timber, Wharton, Mitchell, Kamada, Pino, Strand-Larsen

Des buts attendus dans les deux surfaces

Lyon a inscrit 10 buts lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, soit une moyenne de deux par rencontre. L'avantage du terrain pourrait leur donner un coup de pouce supplémentaire jeudi. Leurs cinq derniers matchs à domicile ont produit 12 buts pour Les Gones.

Palace a également été prolifique, avec 12 buts marqués lors de ses cinq derniers matchs officiels. Avoir inscrit trois buts face à Forest le week-end dernier devrait aussi leur donner confiance avant leur déplacement en France. Cependant, Palace pourrait avoir du mal à contenir Lyon, qui a marqué au moins deux fois lors de six de ses sept derniers matchs à domicile dans cette compétition.

Les quatre derniers matchs européens de Palace à l'extérieur ont vu les deux équipes marquer. De plus, six de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues ont produit plus de deux buts. Lyon a également vu les deux équipes marquer lors de quatre de ses cinq derniers matchs européens, ce qui laisse penser qu'il pourrait en être de même cette semaine.

Pronostic 1 Lyon vs Crystal Palace : Total de buts & Les 2 équipes marquent - plus de 2,5 buts & oui à la cote de 1,77 sur Unibet

Profiter de la mauvaise forme de Palace à l'extérieur

Ce match est difficile à pronostiquer, compte tenu de la forme nationale des deux équipes et de leurs débuts respectifs en Ligue Europa. Cependant, il serait imprudent d'écarter l'avantage du terrain pour Lyon. La victoire des hôtes lors de la première journée porte à huit leurs triomphes lors des neuf dernières rencontres de phase de ligue de la Ligue Europa.

Les hommes de Fonseca ont enchaîné un cinquième succès de suite lors de leur dernière sortie face à Anderlecht, et ils devraient en ajouter un sixième jeudi. Les Gones ont remporté six de leurs neuf derniers matchs à domicile, n'en perdant que deux durant cette période. Palace reste invaincu lors de ses trois derniers matchs, mais affronter une équipe du calibre de Lyon représentera un test autrement plus relevé.

Les Eagles avaient remporté l'unique précédente confrontation entre les deux clubs, un match amical disputé en 2023. Leur bilan face aux équipes françaises est cependant moins flatteur. Palace s'était incliné face à Strasbourg la saison dernière, et ils voudront éviter de devenir la première équipe anglaise battue par Lyon. Les hommes de Sage n'ont remporté qu'un seul de leurs huit derniers matchs à l'extérieur, en perdant cinq. Ce bilan plaide pour une victoire à domicile.

Pronostic 2 Lyon vs Crystal Palace : 1N2 - Lyon à la cote de 2,19 sur Unibet

Pino pour transpercer la défense des hôtes

Avec Jean-Philippe Mateta probablement absent sur blessure, les buts devront venir d'ailleurs. Palace dispose d'un joueur en forme capable de faire des dégâts en attaque. Yeremy Pino sera une menace clé que Lyon devra surveiller s'ils veulent limiter le danger offensif de Palace.

L'attaquant espagnol a inscrit son nom au tableau d'affichage ce week-end, ouvrant son compteur en Premier League pour la saison. Pino avait également trouvé le chemin des filets lors de la victoire de Palace face à Lech Poznan lors de la première journée. Il a ainsi marqué deux buts lors de ses trois derniers matchs sous ses nouvelles couleurs.

Pino jouera un rôle clé dans le sillage de Jørgen Strand Larsen, cherchant à profiter des secondes balles gagnées par le Norvégien. Cela en fait une option intéressante pour le marché du buteur à tout moment jeudi. Il a cependant également été averti lors de chacune de ses deux dernières apparitions avec Palace.

Pronostic 3 Lyon vs Crystal Palace : Buteur à tout moment - Yeremy Pino à la cote de 4,50 sur Unibet

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