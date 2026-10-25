Pronostic Liverpool vs Brighton 25/10/2026 : les Reds veulent stopper l'envolée des Seagulls

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Liverpool poursuive sa série de victoires et mette un coup d'arrêt à la dynamique de Brighton.

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Les meilleurs paris pour Liverpool vs Brighton

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Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 3-2 Brighton

Pronostic des buteurs : Liverpool - Alexander Isak, Cody Gakpo, Florian Wirtz ; Brighton - Charalampos Kostoulas, Pascal Gross

La défaite face à Manchester City lors du premier match de Premier League qui a suivi la longue trêve internationale semble avoir galvanisé Liverpool. Les Reds ont été impeccables depuis, malgré un effectif miné par les blessures. Andoni Iraola peut être fier de ce qu'ont accompli les 20 fois champions d'Angleterre ces dernières semaines.

La semaine dernière, ils sont revenus d'un but de retard pour battre Brentford, sixième de Premier League. En milieu de semaine, ils étaient menés 2-0 à domicile après seulement 30 minutes face à Villarreal, avant de renverser la situation pour l'emporter 4-3. Cette résilience est typique des champions, et Iraola espère que son équipe pourra s'appuyer sur ces résultats récents pour remonter au classement.

Les visiteurs sont probablement la révélation de la saison. Les hommes de Fabian Hurzeler ont surpris tout le monde en Angleterre et à travers le monde. Ils se présentent à Anfield troisièmes du championnat, à deux points d'Arsenal et à cinq de Manchester City. On peut dire que Brighton survole cette saison. Les Seagulls n'ont perdu qu'un seul match de Premier League sur les sept derniers.

En Ligue Europa Conférence, ils ont démarré la campagne par une impressionnante correction 4-0 infligée au Kauno Zalgiris. Ce résultat a été suivi d'un match nul vierge jeudi lors du déplacement à Jablonec. Les supporters de Brighton doivent être ravis du meilleur début de championnat du club depuis 10 saisons, et une victoire ici rendrait ce début encore plus spécial.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Brighton

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak

Composition attendue de Brighton : Verbruggen, Kadıoğlu, Vuškovic, Dunk, Boscagli, Groß, Andres, Gomez, Ayari, De Cuyper, Kostoulas

Les Seagulls pour ouvrir le score

Le jeu offensif de Brighton a été un spectacle cette saison. Après sept matchs, les Seagulls dominent le classement des buts marqués avec 23 réalisations. Cette moyenne de 3,29 buts par rencontre s'explique par le fait qu'ils ont marqué lors de chacune de leurs sorties en championnat jusqu'ici.

Le xG (buts attendus) de Brighton, de 14,91 sur sept matchs, est le deuxième plus élevé de la division, juste derrière les 15,12 de Manchester City. Les hommes de Hurzeler ont tenté 125 tirs, seul Manchester United en comptant davantage avec 138. Cependant, l'équipe de Hurzeler est en tête du championnat pour les tirs cadrés, avec 42.

Ce qui est intéressant avec les Seagulls, c'est qu'ils ont ouvert le score dans 71 % de leurs matchs de championnat cette saison. À l'extérieur, ils ont pris l'avantage dans deux de leurs trois déplacements. De son côté, Liverpool a encaissé le premier but à domicile dans 67 % de ses matchs, et n'a toujours pas ouvert le score à Anfield en championnat.

Pronostic 1 Liverpool vs Brighton : Premier buteur - Brighton à la cote de 2,10 sur Betclic

L'avantage d'Anfield

Bien que Brighton soit susceptible de porter le premier coup et de mener face à Liverpool, les Reds ont les ressources pour réagir. Le même scénario s'est produit la semaine dernière au Gtech Community Stadium, où Brentford avait ouvert le score. Les joueurs d'Iraola sont néanmoins revenus plus forts en seconde période pour rafler les trois points.

Une situation similaire s'est déroulée à Anfield en milieu de semaine, lorsque Villarreal a pris l'avantage. Cette fois-ci, la réaction de Liverpool a été bien plus rapide, menant à une victoire palpitante 4-3. Brighton, de son côté, n'est pas invincible, puisque son unique défaite de la saison est survenue à l'extérieur, à Stamford Bridge face à Chelsea.

Anfield est un terrain difficile à aborder pour n'importe quelle équipe. Avec Liverpool qui s'approprie peu à peu les consignes tactiques d'Iraola, les Reds devraient s'imposer. Liverpool reste invaincu lors de ses six dernières confrontations directes à domicile dans ce championnat, la dernière victoire de Brighton à Liverpool remontant à 2021. De plus, lors de la plus récente confrontation directe entre les deux équipes, quel que soit le lieu, l'équipe recevante s'était imposée. Nous nous attendons donc à ce que les Reds décrochent les trois points.

Pronostic 2 Liverpool vs Brighton : 1N2 - Liverpool à la cote de 2,11 sur Betclic

Kostoulas pour exploiter les doutes défensifs de Liverpool

Bradley Barcola, Cody Gakpo et Alexander Isak forment un trio offensif redoutable capable de semer la peur dans n'importe quelle arrière-garde. Cependant, ils n'offrent pas autant de valeur pour trouver le chemin des filets que certains joueurs du camp adverse. Hurzeler a placé sa confiance dans le jeune attaquant grec, Charalampos Kostoulas.

Le joueur de 19 ans s'est illustré la semaine dernière lors de la déroute 5-0 infligée à Crystal Palace, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Pour contexte, le jeune attaquant n'avait marqué que deux buts en 21 apparitions en Premier League la saison dernière. Cette saison, il affiche déjà trois buts et deux passes décisives en seulement sept matchs.

Kostoulas a marqué quatre buts lors de ses cinq derniers matchs avec Brighton, en excluant le déplacement de milieu de semaine à Jablonec, où il était resté sur le banc. C'est pourquoi il est notre choix pour un pari buteur à tout moment face à une défense de Liverpool qui semble en plein doute.

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