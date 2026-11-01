Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les deux équipes s'annulent et se partagent les points dans ce pronostic Liverpool vs Arsenal.

Comment obtenir 100€ remboursés sur votre premier pari avec le code promo Betclic ?

Faites vous un avis sur les meilleurs sites de paris sportifs en France.

Retrouvez les meilleurs bonus paris sportifs du moment.

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Arsenal

Premier buteur de la rencontre - Arsenal à la cote de 1,86 sur Betclic

Buteur à tout moment - Alexander Isak à la cote de 3,10 sur Betclic

1N2 - Match nul à la cote de 3,30 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score: Liverpool 1-1 Arsenal

Liverpool 1-1 Arsenal Pronostic des buteurs: Liverpool - Alexander Isak ; Arsenal - Gabriel Magalhaes

Bien que Liverpool n'ait pas affiché son meilleur football cette saison, le club a continué d'enchaîner les bons résultats. Cette tendance s'est confirmée en milieu de semaine lorsque les Reds sont sortis vainqueurs d'une séance de tirs au but face à Chelsea en EFL Cup. Les Reds ne devraient pas trop s'inquiéter de la fluidité de leurs prestations à ce stade de la saison, tant que les résultats suivent.

Les hommes d'Andoni Iraola n'ont connu aucun faux pas depuis leur unique défaite en championnat face à Manchester City début octobre. Avec seulement six points d'écart entre les deux équipes, une victoire dimanche replacerait les hôtes dans la course au titre. Le succès de la semaine dernière face à un Brighton en grande forme a envoyé un message fort, et le choc de dimanche sera suivi de près par le reste du championnat.

Arsenal a subi une défaite surprise en EFL Cup mardi soir face à Fleetwood Town, pensionnaire de League Two. La visite à Highbury n'a pas souri aux hommes de Mikel Arteta, battus aux tirs au but après un match nul 1-1 au terme du temps réglementaire. Pour ne rien arranger, Max Dowman, 16 ans, a été exclu à cinq minutes du terme pour un coup de pied envers un adversaire.

Les champions en titre peuvent néanmoins se concentrer sur la défense de leur couronne, portés par leur succès 2-0 à domicile face à Everton la semaine dernière. Les Gunners sont désormais à la recherche de leur 300e victoire à l'extérieur en Premier League. S'ils y parviennent à Anfield, ils ne seront que la deuxième équipe à réussir cet exploit, derrière Manchester United.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Arsenal

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Araujo, Jaquet, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Barcola, Wirtz, Gakpo, Isak

Composition attendue d'Arsenal : Raya, Timber, Konsa, Magalhaes, Calafiori, Rice, Guimaraes, Odegaard, Madueke, Eze, Havertz

Liverpool a tendance à encaisser en premier

Arsenal occupe actuellement la cinquième place de la Premier League sur le plan offensif. Les Gunners ont inscrit 13 buts en huit matches de championnat, soit une moyenne de 1,63 but par rencontre. Les hommes d'Arteta ont manqué de fluidité offensive et ont peiné à se créer des occasions de manière constante.

Ils possèdent néanmoins suffisamment de qualité pour inquiéter Liverpool sur le plan offensif. Les champions ont ouvert le score dans 75 % de leurs matches de championnat à l'extérieur cette saison. Avec des hôtes qui encaissent en moyenne 1,25 but par match à domicile cette saison, les visiteurs devraient percer leur défense.

Dans l'ensemble, Liverpool n'a ouvert le score que dans 38 % de ses matches de championnat, tandis que ses adversaires ont frappé les premiers dans la moitié de leurs rencontres. À Anfield, les Reds n'ont marqué les premiers que dans un seul des quatre matches de championnat disputés. Il est donc pertinent de considérer Arsenal pour marquer en premier.

Pronostic 1 Liverpool vs Arsenal : Premier buteur de la rencontre - Arsenal à la cote de 1,86 sur Betclic

Isak retrouve de la confiance

Lorsque Liverpool a recruté Alexander Isak à Newcastle, le club attendait un buteur prolifique capable de faire passer un cap à l'équipe. Malheureusement, les blessures ont perturbé le Suédois depuis son arrivée à Anfield. Il semble désormais retrouver son meilleur niveau, ce qui représente un danger pour Arsenal.

Isak a déjà inscrit six buts en Premier League cette saison, seul Erling Haaland fait mieux. Il faut souligner qu'Isak a disputé un match de moins après avoir manqué la rencontre face à Manchester City pour blessure. Son xG (expected goals) cette saison s'élève à 4,27, ce qui signifie qu'il l'a dépassé de 1,73 but.

L'attaquant suédois affiche une moyenne de 0,95 but par match de championnat. Après avoir marqué la semaine dernière, il est en position idéale pour frapper à nouveau. Il a inscrit quatre buts lors de ses quatre derniers matches titularisés, en club comme en sélection. Porté par la dynamique et jouant devant son public, Isak pourrait mettre la défense d'Arsenal sous pression.

Pronostic 2 Liverpool vs Arsenal : Buteur à tout moment - Alexander Isak à la cote de 3,10 sur Betclic

Liverpool et Arsenal pourraient s'annuler à Anfield

Liverpool fait clairement partie des équipes les plus en forme d'Angleterre, avec neuf victoires lors de ses 11 dernières sorties, pour une seule défaite. Les Reds restent également sur trois victoires de suite à Anfield, tandis qu'Iraola n'a perdu que deux de ses 27 matches de Premier League disputés en 2026.

Fait notable, Liverpool n'a remporté que deux de ses neuf derniers matches à domicile en championnat disputés un dimanche.

Arsenal espère tirer parti de cette statistique en cherchant à repartir d'Anfield avec un résultat positif. Ce stade n'a pas été favorable aux Gunners, qui n'ont remporté aucune de leurs 13 dernières confrontations directes à cet endroit. Cela dit, les champions en titre ont gagné cinq de leurs six derniers déplacements en championnat, ce qui montre qu'ils peuvent inquiéter les hôtes.

La saison dernière, un coup franc magnifique de Dominik Szoboszlai avait départagé les deux équipes alors que le match semblait se diriger vers un match nul. Arteta pourrait vouloir limiter la casse à Anfield et jouer le point du match nul. Avec trois des quatre dernières confrontations directes terminées sur un score de parité, celle-ci pourrait elle aussi se conclure sans vainqueur.

Pronostic 3 Liverpool vs Arsenal : 1N2 - Match nul à la cote de 3,30 sur Betclic

+