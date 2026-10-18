Pronostic Leeds vs Manchester United 18/10/2026 : la pression monte sur Man Utd

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Leeds l'emporte dans ce derby des Roses. Les Whites traversent une période de forme intéressante et pourraient ajouter aux difficultés de Manchester United avec une victoire.

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Les meilleurs paris pour Leeds vs Manchester United

Total Manchester United première période - moins de 0,5 but à la cote de 1,73 sur Unibet

Première équipe à marquer - Leeds à la cote de 1,84 sur Unibet

1N2 - Leeds à la cote de 2,28 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Leeds 2-1 Manchester United

Pronostic des buteurs : Leeds - Noah Okafor, Dominic Calvert-Lewin ; Manchester United - Bruno Fernandes

Pour la première fois depuis 2002, Leeds affrontera son rival Manchester United en Premier League avec davantage de points au classement. Les supporters de Leeds doivent être ravis du début de saison réalisé par leur équipe. Il s'agit de leur meilleur bilan après six journées lors de leurs trois dernières campagnes dans l'élite.

Cela aurait pu être encore meilleur s'ils avaient conservé leur avantage d'un but face à Arsenal le week-end dernier. Cela ne s'est pas produit, et l'équipe de Daniel Farke a subi sa première défaite de la saison en championnat. Au vu de leur bonne prestation face aux champions, les Whites accueillent United avec un certain enthousiasme.

À l'inverse, un scénario familier semble se reproduire du côté de Manchester cette saison. Après avoir mené 1-0 face à Tottenham Hotspur, lanterne rouge, la semaine dernière, les Red Devils ont concédé une égalisation tardive et perdu deux points. Michael Carrick connaît désormais le pire début de campagne de Premier League pour Manchester United depuis la saison 1986/87.

Pour couronner le tout, l'Atlético Madrid a dominé United lors de leur victoire 2-0 en Ligue des Champions en milieu de semaine. Sans surprise, c'est la sortie de Lisandro Martinez contre la direction en conférence d'après-match qui a fait les gros titres, soulignant une nouvelle contre-performance. Au bout du compte, United se présente à Elland Road sans victoire lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues.

Les effectifs probables pour Leeds vs Manchester United

Composition attendue de Leeds : Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovic, Bogle, Wilson, Tanaka, Nmecha, Aaronson, Okafor, Calvert-Lewin

Composition attendue de Manchester United : Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Heaven, Santos, Tielemans, Mbeumo, Fernandes, Rashford, Cunha

Une porte fermée en première période

Étonnamment, aucune autre équipe du championnat n'a tenté plus de tirs que Manchester United en Premier League, avec 125 frappes. Malgré un xG (buts attendus) cinquième meilleur du championnat à 10,69, les Red Devils n'ont réussi à marquer que neuf buts. Un déficit de 1,69 qui traduit un manque de réalisme devant le but.

United a généralement été lent à entrer dans ses matches de championnat. Les Red Devils sont l'une des deux seules équipes du championnat à ne pas avoir marqué dans la première demi-heure de jeu. Un constat qui devrait encourager les hôtes, qui n'ont concédé qu'un seul but en première période cette saison en championnat.

La défense de Leeds est l'une des meilleures du championnat. Les Whites n'ont encaissé que cinq buts en six matches, à égalité avec Manchester City, Everton, Brighton et Arsenal. Les visiteurs traversent par ailleurs une mauvaise série sans le moindre but marqué en première période à l'extérieur en championnat. Avec seulement un but inscrit en première période sur leurs six matches, Leeds pourrait garder porte close en première mi-temps.

Pronostic Leeds vs Manchester United Pari 1 : Total Manchester United première période - moins de 0,5 but à la cote de 1,73 sur Unibet

United invite l'adversaire à se livrer

Si les visiteurs pourraient avoir du mal à passer la défense des hôtes en première période, les Whites pourraient quant à eux trouver plus facilement le chemin des filets. Les hommes de Carrick n'ont toujours pas gardé leur cage inviolée cette saison, encaissant au moins une fois lors de chaque match de championnat. Leurs neuf buts encaissés les placent dans le ventre mou de ce classement, laissant une ouverture pour les hommes de Farke.

Sur les huit buts inscrits par Leeds cette saison, cinq l'ont été à Elland Road, de sorte que leur capacité à marquer à domicile ne fait aucun doute. Il convient de souligner que les Whites ont inscrit le premier but lors de 67 % de leurs matches de championnat cette saison. De leur côté, les visiteurs encaissent le premier but lors de 67 % de leurs rencontres de championnat.

À l'extérieur, le constat est identique pour United, qui a encaissé le premier but 67 % du temps. Ces statistiques ne traduisent aucune résistance de la part des Red Devils, et après avoir encaissé en premier en milieu de semaine, le scénario pourrait bien se répéter. Lors des deux confrontations de la saison dernière, Leeds a ouvert le score, la plus récente ayant vu les Whites prendre l'avantage dès la cinquième minute.

Pronostic Leeds vs Manchester United Pari 2 : Première équipe à marquer - Leeds à la cote de 1,84 sur Unibet

Leeds a inversé la tendance

Une mini-crise secoue actuellement Manchester United, et la position de Carrick semble être remise en question. Des rumeurs évoquent l'arrivée d'Antonio Conte sur le banc, et si les résultats ne s'améliorent pas rapidement, ce scénario pourrait se concrétiser plus tôt que prévu. La réalité est que les Red Devils n'ont remporté que deux de leurs neuf derniers matches toutes compétitions confondues, en perdant quatre.

Les Red Devils n'ont par ailleurs remporté aucun de leurs déplacements cette saison, avec deux matches nuls et deux défaites. Les Whites ne comptent pas dérouler le tapis rouge pour United à Elland Road, ce qui promet une nouvelle journée difficile pour les Red Devils. Les joueurs de Farke sont sur une bonne dynamique, malgré leur défaite face aux champions le week-end dernier.

Cette défaite était la première de leur saison, mais ils restent invaincus lors de leurs trois derniers matches à domicile. Leeds n'avait connu aucune défaite lors des deux confrontations de la saison dernière face à Manchester United, mettant fin à une série de dix matches sans victoire en Premier League face aux Red Devils. La victoire 2-1 à Old Trafford la saison dernière pourrait bien être la recette que les Whites utiliseront pour s'imposer à nouveau ce week-end.

Pronostic Leeds vs Manchester United Pari 3 : 1N2 - Leeds à la cote de 2,28 sur Unibet

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