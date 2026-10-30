Pronostic Le Havre vs PSG 30/10/2026 : les difficultés des locaux devraient se poursuivre

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le Pronostic Le Havre vs PSG se confirme par une victoire parisienne, qui viendrait aggraver les soucis des hôtes dans la course au maintien.

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Les meilleurs paris pour Le Havre vs PSG

Mi-temps / fin de match - PSG/PSG à la cote de 1,61 sur Betclic

Buteur à tout moment - Ferran Torres à la cote de 1,74 sur Betclic

Les 2 équipes marquent - non à la cote de 2,03 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Le Havre 0-2 PSG

Pronostic des buteurs : PSG - Ferran Torres x2

Huit journées après le début de la saison de Ligue 1, Le Havre peine toujours à sortir de la zone de relégation. Les Ciel et Marine sont lanterne rouge du classement et n'ont toujours pas remporté la moindre victoire en championnat. C'est décevant, surtout après le remaniement important entrepris cet été sous la houlette du nouveau directeur sportif Demba Ba.

Didier Digard entame sa troisième saison au club. Après avoir terminé 15e puis 14e lors de ses deux précédents exercices, il affronte un nouveau défi cette saison. Le Dean Club a toutefois fait preuve d'une résilience incroyable lors de sa dernière sortie, quand Marseille menait 4-0 avant l'heure de jeu. Le Havre a marqué trois buts en 12 minutes, mais cela n'a pas suffi à arracher un point.

Paris Saint-Germain a connu un début de championnat poussif, mais l'équipe est désormais relancée. Les Parisiens ont battu une équipe lyonnaise en pleine forme 2-0 lundi soir pour reprendre la tête du classement. Le PSG aborde ce match du week-end avec un point d'avance sur Rennes, deuxième, et une avance impressionnante de 15 points sur ses hôtes du jour.

Les hommes de Luis Enrique ont trouvé leur rythme malgré une longue liste de blessés, notamment en attaque. Les Rouge-et-Bleu devraient aborder ce déplacement contre la lanterne rouge de Ligue 1 avec confiance. Le football a toutefois l'habitude de réserver des résultats inattendus.

Les effectifs probables pour Le Havre vs PSG

Composition attendue du Havre : Gallon, Ouziad, Seko, Mwanga, Touba, Vinette, Ndiaye, Ebonog, Richardson, Maja, Nakamura

Composition attendue du PSG : Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Neves, Vitinha, Ruiz, Akliouche, Doué, Torres

Le PSG monte en puissance

Le Havre a été plutôt décevant en Ligue 1 cette saison et cherche encore sa première victoire. Les Normands restent sur une série de quatre défaites consécutives en championnat et n'ont remporté qu'un match amical depuis le début de la saison. Plus préoccupant encore pour Didier Digard, la difficulté récurrente de son équipe à tenir la distance sur 90 minutes.

Les hôtes ont perdu 62 % de leurs matches à la mi-temps cette saison, un chiffre qui grimpe à 75 % à domicile. Ils n'ont mené à la pause dans aucune de leurs rencontres de championnat jusqu'ici. De quoi encourager un PSG qui retrouve peu à peu son meilleur niveau sur la scène nationale.

Paris n'a remporté que 38 % de ses matches de championnat après 45 minutes, mais les Parisiens devraient avoir confiance pour y parvenir ici. Depuis leur défaite à domicile contre Monaco, les champions d'Europe enchaînent une série de huit victoires toutes compétitions confondues. De plus, chacune des quatre dernières confrontations directes a vu le PSG s'imposer à la fois à la mi-temps et au coup de sifflet final. Ce scénario mérite d'être envisagé à nouveau au Stade Océane vendredi soir.

Pronostic 1 Le Havre vs PSG : Mi-temps / fin de match - PSG/PSG à la cote de 1,61 sur Betclic

Torres attendu à la finition

Luis Enrique a dû être anéanti en apprenant la rupture des ligaments croisés de Khvicha Kvaratskhelia contre le Barça. L'ailier véloce sera absent plusieurs mois. Ousmane Dembélé s'est lui aussi blessé lors de cette rencontre. Les deux joueurs étaient absents lundi, mais le PSG a tout de même trouvé la faille face à Lyon.

Ferran Torres apparaît comme le remplaçant naturel en pointe, et il a montré qu'il pouvait assumer ce rôle. L'attaquant espagnol n'a pas marqué contre Lyon, mais il a été le joueur le plus prolifique en tirs avec quatre tentatives, dont trois cadrées. Il traverse une période de disette depuis la trêve internationale, mais un rôle de titulaire régulier pourrait l'aider à retrouver ses sensations.

Torres avait marqué cinq buts lors de ses trois dernières apparitions avant la trêve internationale, et compte quatre buts en huit matches de Ligue 1. Son taux de conversion de 33,33 % n'est devancé que par celui de Cameron Archer parmi les joueurs ayant inscrit au moins quatre buts en championnat. Attaquant de pointe du PSG, il devrait avoir des occasions pour se montrer décisif face au Havre.

Pronostic 2 Le Havre vs PSG : Buteur à tout moment - Ferran Torres à la cote de 1,74 sur Betclic

Le manque de réalisme du Havre

L'une des principales faiblesses du Havre cette saison est son incapacité à transformer les occasions en buts. Les Havrais ont créé du jeu, avec un xG (buts attendus) de 12,72, mais n'ont inscrit que huit buts en autant de matches. Cela confirme que leur finition laisse à désirer, avec un taux de conversion de 6,11 %, le deuxième plus faible du championnat.

De son côté, aucune équipe n'a marqué plus que les dix buts inscrits par le PSG à l'extérieur en Ligue 1 cette saison. Globalement, les Parisiens inscrivent deux buts par match de moyenne et n'ont toujours pas été muets en championnat. Sur le plan défensif, ils ont encaissé six buts en cinq déplacements et gardé leur cage inviolée dans 25 % de leurs matches de championnat.

Les hôtes n'ont marqué que deux buts lors de leurs quatre matches à domicile, le plus faible total de toute la Ligue 1 cette saison. S'ils ont trouvé le chemin des filets à trois reprises contre Marseille lors de leur dernière sortie, les champions représentent un tout autre défi. Le Havre n'a pas marqué lors de ses confrontations avec le PSG la saison dernière, ce qui laisse penser que les visiteurs pourraient à nouveau garder leur cage inviolée.

Pronostic 3 Le Havre vs PSG : Les 2 équipes marquent - non à la cote de 2,03 sur Betclic

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