Pronostic Juventus vs Rennes 22/10/2026 : les hôtes prolongent leur record européen

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que la Juventus profite de son élan pour s'imposer dans ce choc européen face à Rennes.

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Les meilleurs paris pour Juventus vs Rennes

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Buteur à tout moment - Esteban Lepaul à la cote de 3,30 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Juventus 2-1 Rennes

Pronostic des buteurs : Juventus - Randal Kolo Muani, Nick Woltemade ; Rennes - Esteban Lepaul

La Juventus espère conquérir la gloire européenne après 27 ans grâce à une campagne de Ligue Europa réussie. La préparation des Bianconeri pour la troisième journée de cette compétition n'aurait pas pu plus mal se passer ce week-end. Les hommes de Luciano Spalletti ont subi une terrible défaite à domicile 3-0 face à la Lazio en Serie A.

Ce résultat laisse la Vieille Dame huitième du championnat après sept journées de Serie A, ce qui fait de ce match en milieu de semaine une bienvenue diversion. La Juve a été irréprochable en Ligue Europa jusqu'ici, remportant son premier match 5-0 face à NEC Nimègue lors de l'ouverture de la campagne. La Juventus est revenue de l'arrière pour s'imposer 2-1 face au Celta Vigo la semaine dernière. Cette victoire a préservé leur parcours parfait en Ligue Europa et leur place en tête du classement.

Rennes a traversé le même défi la semaine dernière. Le club français a dû revenir d'un but de retard pour battre l'OFI Crète 2-1. Cela laisse les Rouge et Noir invaincus dans la compétition après un match nul lors de la première journée face au Sturm Graz. Bien que solides défensivement en Europe, leur récente sortie nationale suggère le contraire.

Les visiteurs se sont retrouvés du mauvais côté d'un thriller à 4-3 le week-end dernier face à Paris FC. Pourtant, les troupes de Franck Haise ne sont qu'à un point de la tête d'une Ligue 1 qui s'annonce comme une course serrée au titre. Rennes peut désormais se concentrer sur l'amélioration de sa position dans la phase de ligue de cette compétition. Le déplacement en Italie est une nouvelle occasion de glaner trois points ce jeudi.

Les effectifs probables pour Juventus vs Rennes

Composition attendue de la Juventus : Vicario, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso, Conceiçao, Alajbegovic, Kolo Muani

Composition attendue de Rennes : Samba, Frankowski, Cresswell, Ait Boudlal, Nagida, Szymanski, Camara, Rongier, Blas, Tamari, Lepaul

La Juve a du mal à verrouiller derrière

Après deux journées, la Juventus est co-meilleure attaque de la compétition avec sept buts marqués. Avec une moyenne de 3,5 buts par match, les Turinois devraient dominer à l'Allianz Stadium. Leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues ont produit exactement 10 buts marqués.

Les visiteurs ont inscrit neuf buts lors de leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, soit une moyenne de 1,8 but par 90 minutes. Cependant, ils ont également encaissé neuf buts lors de leurs quatre derniers matchs, ce qui suggère que les hôtes pourraient trouver des espaces offensivement. Chacune des trois dernières sorties de Rennes a vu les deux équipes marquer.

De son côté, la Juve a vu les filets trembler des deux côtés dans deux de ses trois dernières sorties. Le fait que les hôtes aient encaissé trois buts à domicile ce week-end est suffisant pour croire que les Français pourront percer leur défense. Il est donc pertinent d'envisager les deux équipes pour marquer.

Pronostic 1 Juventus vs Rennes : Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,71 sur Unibet

L'avantage du terrain pourrait s'avérer décisif pour la Vieille Dame

Les deux équipes ont subi une défaite ce week-end, ce qui a potentiellement entamé leur confiance avant le rendez-vous de jeudi. Cependant, la Juventus peut compter sur le soutien de son public à Turin pour l'aider à passer ce cap.

La Vieille Dame enchaîne désormais une série de quatre victoires consécutives en matchs européens dans ce stade. Il s'agit de sa plus longue série depuis décembre 2021.

L'encaissement de quatre buts de Rennes ce week-end a soulevé des questions sur sa discipline défensive dans cette compétition. Ses cinq derniers matchs illustrent cette irrégularité, avec deux victoires, deux défaites et un nul. Le motif d'inquiétude réside dans leurs déplacements, puisque les Rouge et Noir restent sans victoire lors de leurs trois derniers matchs à l'extérieur, dont deux défaites.

Les deux seules confrontations entre ces équipes remontent à la finale de la Coupe Intertoto 1999, que la Juve avait remportée 4-2 sur l'ensemble des deux matchs. Huit des dix derniers matchs à domicile de la Juve ont produit exactement deux buts. De son côté, Rennes a encaissé au moins trois buts lors de quatre de ses six derniers matchs à l'extérieur.

Pronostic 2 Juventus vs Rennes : 1N2 & Total de buts - Juventus & plus de 1,5 but à la cote de 1,79 sur Unibet

Le triplé devrait galvaniser la confiance de Lepaul

Plusieurs buteurs potentiels méritent d'être pris en compte avant cette rencontre. Pour la Juventus, Randal Kolo Muani et Nick Woltemade sont des options intéressantes pour trouver le chemin des filets. Si Woltemade venait à marquer, il entrerait dans l'histoire du club en marquant lors de chacun de ses trois premiers matchs dans la principale compétition européenne.

Pour une alternative à plus forte valeur, cependant, Esteban Lepaul se distingue du côté des visiteurs de Ligue 1. Il a inscrit un triplé sur penalty lors d'une défaite. Cela aurait dû suffire à convaincre Haise de titulariser le Français ce jeudi.

Les trois buts de Lepaul portent son total à quatre lors de ses trois dernières apparitions avec Rennes. En Ligue 1, il a marqué sept buts en autant de matchs cette saison. En Europe, en revanche, il n'a pas encore ouvert son compteur. Fort de ce triplé, la confiance devrait être au rendez-vous, ce qui nous pousse à prévoir qu'il inscrira son nom sur la feuille de match dans cette rencontre.

Pronostic 3 Juventus vs Rennes : Buteur à tout moment - Esteban Lepaul à la cote de 3,30 sur Unibet

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