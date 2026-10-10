Pronostic Inter Milan vs Parme 10/10/2026 : victoire tranquille pour les Nerazzurri

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que l'Inter s'impose confortablement face à Parme, pour les débuts d'Alberto Gilardino sur le banc des Ducali.

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Les meilleurs paris pour Inter Milan vs Parme

1N2 & Clean sheet - Inter & oui à la cote de 1,90 sur Unibet

Handicap 3 voies - Parme +3 à la cote de 1,70 sur Unibet

Total de buts (1ère mi-temps) - moins de 1,5 à la cote de 1,85 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Inter Milan 2-0 Parme

Pronostic des buteurs : Inter Milan - Thuram, Çalhanoğlu

La sixième journée de Serie A 2026/27 revient ce week-end, avec la réception par les champions en titre du 15e, Parme, à San Siro.

L'Inter a réalisé un bon début de saison et reste invaincu en Serie A. Les Nerazzurri font partie des trois équipes encore invaincues, avec quatre victoires et un match nul en cinq rencontres. Leur bilan défensif reste toutefois préoccupant : ils ont encaissé huit buts, soit cinq de plus que leurs concurrents directs, la Roma et la Lazio. Ils ont compensé en attaque avec 15 buts marqués, le meilleur total de Serie A sur cinq journées.

Cristian Chivu devrait se passer de John Stones (cuisse) pour la venue de Parme. Une décision tardive sera prise concernant la disponibilité de Lautaro Martinez. L'attaquant argentin a disputé près de 80 minutes lors du match d'adieu de Lionel Messi face au Bénin. Il rejoindra le groupe de l'Inter avec du retard et sera surveillé de près.

Parme devra se passer de Dominik Drobnic (bras) et Hans Nicolussi Caviglia (hernie) pour le déplacement à Milan. Alberto Gilardino a travaillé dur à l'entraînement, profitant de la trêve internationale pour transmettre ses idées à sa nouvelle équipe.

Malgré seulement quatre buts marqués en cinq rencontres, Parme n'en a encaissé que sept. C'est la meilleure défense de la moitié inférieure du classement.

Les effectifs probables pour Inter Milan vs Parme

Composition attendue de l'Inter Milan : J. Martinez, Bastoni, Akanji, Bisseck, Dimarco, Diouf, Zieliński, Çalhanoğlu, Barella, Thuram, L. Martinez

Composition attendue de Parme : Corvi, Delprato, Troilo, Carlos, Valeri, Britschgi, Bernabé, Keita, Touré, Lontani, Romero

Un clean sheet rare pour conforter l'Inter

L'Inter a encaissé plus de buts que la moitié du reste de la Serie A. Nous ne pensons toutefois pas que cette fragilité défensive va se poursuivre ici. Parme n'a affiché qu'une moyenne de 0,8 but marqué par 90 minutes, une statistique qui a précipité le départ de Cuesta.

La probabilité implicite d'une victoire à domicile atteint 87% chez les bookmakers, ce qui laisse peu de valeur à miser sur la seule victoire de l'Inter. Il faut ajouter une autre option pour améliorer la cote, et la meilleure solution consiste à regarder du côté d'un clean sheet pour l'Inter.

Parme occupe actuellement la dernière place du classement xG (buts attendus) de Serie A avec seulement 3,4 sur cinq matches. Les Ducali sont également 20e au classement des tirs cadrés par 90 minutes, avec une moyenne de seulement 2,8. Ces statistiques avancées suggèrent qu'une victoire de l'Inter avec clean sheet à une cote proche de l'évènement est l'option la plus sensée dans ce pronostic Inter Milan vs Parme.

Pronostic 1 Inter Milan vs Parme : 1N2 & Clean sheet - Inter & oui à la cote de 1,90 sur Unibet

Les hommes de Gilardino pour éviter une lourde défaite

Si l'Inter l'emporte, la victoire ne devrait probablement pas être large. Parme n'a subi une défaite par trois buts d'écart ou plus qu'à une seule reprise lors de ses neuf dernières visites à l'Inter en championnat, une série qui remonte à janvier 2012.

Parme a connu des difficultés devant le but, mais s'est montré solide défensivement. Les Ducali occupent la 13e place du classement xGA (buts attendus encaissés) de Serie A, soit deux places au-dessus de leur position réelle au classement.

Bien que l'Inter soit donné favori, nous misons sur un léger effet nouvel entraîneur pour Parme. Nous pouvons envisager que Parme perde par un écart maximum de deux buts, à une probabilité implicite d'environ 59%. C'est selon nous le pari qui offre le plus de valeur parmi nos pronostics Inter Milan vs Parme. Ce marché est d'autant plus intéressant qu'il s'est réalisé lors de huit des neuf dernières confrontations entre ces deux équipes à Milan.

Pronostic 2 Inter Milan vs Parme : Handicap 3 voies - Parme +3 à la cote de 1,70 sur Unibet

Une première période calme

Une tendance nette se dégage en observant les 12 buts inscrits par l'Inter à San Siro cette saison : seuls trois d'entre eux sont tombés en première période lors de leurs trois rencontres à domicile.

Parme n'a inscrit qu'un seul but à l'extérieur en 2026/27, un but de consolation tardif signé David Romero lors de la défaite 2-1 à Côme. Par ailleurs, trois des quatre buts encaissés par Parme à l'extérieur sont survenus après la pause.

Il faut également tenir compte d'une trêve internationale chargée de trois semaines. Plusieurs joueurs de l'Inter pourraient manquer de rythme ce week-end. Nous pouvons envisager moins de 1,5 but en première période, à une probabilité implicite de 54% chez les bookmakers.

Pronostic 3 Inter Milan vs Parme : Total de buts (1ère mi-temps) - moins de 1,5 à la cote de 1,85 sur Unibet

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