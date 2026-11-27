Cotes fournies par Winamax, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les visiteurs dominent cette rencontre, Alexander Isak et Florian Wirtz jouant un rôle décisif.

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Les meilleurs paris pour Everton vs Liverpool

Victoire de Liverpool à la cote de 1,75 sur Winamax

Alexander Isak buteur à tout moment à la cote de 1,85 sur Winamax

Florian Wirtz 1+ passe décisive à la cote de 3,50 sur Winamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Everton 1-2 Liverpool

Pronostic des buteurs : Everton - Thierno Barry ; Liverpool - Alexander Isak, Florian Wirtz

Everton avait enchaîné trois victoires consécutives toutes compétitions confondues avant de se déplacer à Brentford lundi soir. Mais une défaite 4-0 au Gtech Community Stadium a stoppé net cette dynamique. Le carton rouge reçu par James Tarkowski à la 40e minute a contribué au score sans appel, même si les Toffees étaient déjà menés de deux buts à ce moment-là.

Liverpool aborde le derby avec davantage de confiance, après avoir remporté ses trois derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Reds ont inscrit 10 buts lors de ces rencontres et n'en ont encaissé qu'un seul. Depuis la trêve internationale, l'équipe d'Andoni Iraola a battu Manchester United 4-0 et le Club Bruges 3-0.

Les effectifs probables pour Everton vs Liverpool

Composition attendue d'Everton : Pickford, O'Brien, Keane, Branthwaite, Mykolenko, Garner, Armstrong, Rohl, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Ngumoha, Wirtz, Barcola, Isak

Les Reds favoris pour s'imposer dans le derby

Ces dernières semaines, Liverpool a dépassé Brighton et Manchester City pour devenir le deuxième favori au titre de champion. C'est le signe des progrès réalisés après un début de saison un peu poussif sous Iraola.

Les Reds n'ont pas été particulièrement impressionnants à domicile cette saison. En revanche, leur moyenne de 2,60 points par match à l'extérieur est la meilleure de Premier League. Ils n'ont encaissé que quatre buts lors de leurs déplacements, ce qui constitue également le meilleur bilan de la division.

Everton affiche un solide bilan à domicile. Cependant, les 10 points glanés au Hill Dickinson Stadium l'ont tous été face à des équipes actuellement dans le ventre mou du classement. Sur l'ensemble de la saison, à domicile comme à l'extérieur, les Toffees n'ont pris qu'un seul point en quatre sorties face aux équipes du top 8.

Liverpool a remporté chacune des trois dernières éditions du derby du Merseyside. Vu leur forme ascendante, les Reds apparaissent comme le choix le plus sûr pour s'imposer une nouvelle fois ce week-end.

Pronostic 1 Everton vs Liverpool : Victoire de Liverpool à la cote de 1,74 sur Winamax

La série faste d'Isak appelée à se poursuivre au Hill Dickinson

Liverpool a énormément investi lors des derniers mercatos. Il est surprenant que l'équipe ait mis autant de temps à trouver son fonctionnement. Mais il y a enfin de quoi se montrer optimiste du côté des Reds, notamment avec un Isak qui commence à livrer en attaque.

L'international suédois a inscrit un doublé en Belgique mercredi soir. Il totalise 10 buts en 14 apparitions toutes compétitions confondues (Premier League et Ligue des Champions) cette saison.

Avec sept buts marqués, Isak affiche le deuxième total le plus élevé du championnat anglais, derrière Erling Haaland. Il occupe également la troisième place au classement des xG, avec 6,18, seuls Haaland et l'Évertonien Thierno Barry faisant mieux.

Isak affiche une moyenne de 0,75 but par 90 minutes en championnat cette saison. Il représente une option solide en tant que buteur à tout moment face aux Toffees, avec une probabilité implicite de 54 %.

Pronostic 2 Everton vs Liverpool : Alexander Isak buteur à tout moment à la cote de 1,85 sur Winamax

La créativité de Wirtz pour faire sombrer Everton

On sentait depuis un moment qu'Isak reviendrait à son meilleur niveau s'il parvenait à rester en forme et à retrouver du rythme. En revanche, les inquiétudes étaient plus sérieuses concernant Wirtz, qui a connu une première saison frustrante à Liverpool.

La montée en puissance de l'Allemand ces dernières semaines constitue un vrai coup de boost pour le projet d'Iraola à Anfield. L'ancien entraîneur des Reds, Jurgen Klopp, a contribué à reconstruire la confiance du joueur de 23 ans. Wirtz a inscrit quatre buts en cinq apparitions avec sa sélection en Ligue des Nations cette saison.

En club, le milieu offensif a également commencé à briller grâce à sa capacité à ouvrir les défenses adverses. Wirtz a délivré une passe décisive lors de deux de ses trois dernières sorties avec les Reds.

Seul Declan Rice a créé plus d'occasions de but que le joueur de Liverpool en Premier League. Wirtz est également en tête du championnat anglais pour sa moyenne de 3,0 passes clés par match. Il représente une option intéressante pour délivrer une passe décisive dans cette rencontre, avec une probabilité implicite de 29 %.

Pronostic 3 Everton vs Liverpool : Florian Wirtz 1+ passe décisive à la cote de 3,50 sur Winamax

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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