Pronostic Everton vs Chelsea 17/10/2026 : les Toffees vont freiner les Blues

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce qu'Everton tienne tête à Chelsea pour ce coup d'envoi de la mi-journée en Premier League. La forme des Toffees laisse penser qu'ils peuvent contraindre les Blues au match nul.

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Les meilleurs paris pour Everton vs Chelsea

Double chance - Everton / Match nul à la cote de 1,57 sur Unibet

Première équipe à marquer - Chelsea à la cote de 1,76 sur Unibet

Buteur à tout moment - Joao Pedro à la cote de 2,46 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Everton 1-1 Chelsea

Pronostic des buteurs : Everton - Keirnan Dewsbury-Hall ; Chelsea - Joao Pedro

Everton réalise son meilleur début de saison en Premier League depuis cinq exercices. Les hommes de David Moyes restent invaincus, aux côtés de Manchester City et Brentford. Ils doivent toutefois commencer à transformer leurs matchs nuls en victoires pour conserver leur position au classement.

Les Toffees abordent cette journée à la cinquième place, à seulement cinq points du deuxième, Arsenal. Ils menaient 2-1 à l'extérieur contre Hull City le week-end dernier avant que les Tigers n'égalisent pour arracher un point. Les Evertoniens ne seront pas trop déçus de leur position actuelle, mais ils espèrent profiter de l'avantage du terrain face à Chelsea.

Le club de l'ouest londonien a alterné le chaud et le froid cette saison, et la version de la semaine dernière était clairement du côté chaud. Les Blues ont passé cinq buts à Bournemouth à Stamford Bridge, rendant la tâche étonnamment facile. Cependant, les hommes de Xabi Alonso se sont montrés vulnérables défensivement, offrant à leurs adversaires de nombreuses occasions de marquer.

Chelsea doit se montrer plus solide défensivement s'il veut sérieusement jouer le titre cette saison. Les Blues sont actuellement à égalité de points avec Everton, avec 10 unités, mais occupent une place derrière en raison d'une différence de buts inférieure. Huit points les séparent de Manchester City, mais avec 32 matchs restant à jouer, il reste suffisamment de temps pour combler cet écart.

Les effectifs probables pour Everton vs Chelsea

Composition attendue d'Everton : Pickford, Maitland-Niles, Tarkowski, Keane, Branthwaite, Garner, Armstrong, Johnson, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry

Composition attendue de Chelsea : Martinez, Acheampong, Lacroix, Colwill, Neto, Henderson, Caicedo, Chavarria, Palmer, Rogers, Pedro

La piètre forme de Chelsea à l'extérieur

Everton a été plus solide au Hill Dickinson Stadium cette saison que la précédente, lorsque le club s'adaptait encore à son nouveau domicile. Les Toffees n'avaient remporté que six de leurs 19 matchs à domicile la saison dernière. Cette saison, ils ont déjà remporté deux de leurs trois rencontres de championnat à domicile. Leur seul match nul à domicile fut un thriller 2-2 face à Manchester United, où une frappe étincelante de Maitland-Niles à la 96e minute a arraché le point.

Everton ne doit pas être sous-estimé, surtout à domicile. Chelsea, de son côté, peine sur la route en Premier League cette saison. Les hommes d'Alonso ont perdu deux de leurs trois matchs à l'extérieur, subissant deux défaites consécutives lors de leurs deux dernières sorties.

Malgré leur performance impressionnante la semaine dernière, Chelsea pourrait avoir plus de mal à trouver son rythme ici. Les Blues n'ont remporté qu'une seule de leurs cinq dernières visites à Everton. Les Toffees ont remporté trois de ces confrontations. Everton avait remporté cette rencontre 3-0 la saison dernière. Cependant, Chelsea s'est amélioré depuis, et le marché du match nul pour Everton peut selon nous se concrétiser.

Pronostic 1 Everton vs Chelsea : Double chance - Everton / Match nul à la cote de 1,57 sur Unibet

Les Blues frappent les premiers

Chelsea est sans aucun doute l'une des formations les plus prolifiques de Premier League. Les Blues ont démontré la semaine dernière à quel point ils peuvent être redoutables dans le dernier tiers du terrain. Leurs 15 buts en six matchs les placent troisièmes du championnat, derrière Brighton et Manchester City.

Actuellement, les Blues affichent une moyenne de 2,5 buts par 90 minutes en championnat. Les hommes d'Alonso ont pris l'habitude d'ouvrir le score, ce qu'ils ont fait dans 83% de leurs matchs jusqu'ici. À l'extérieur, ils ont marqué en premier dans 67% de leurs rencontres de championnat.

Everton, de son côté, a encaissé le premier but dans la moitié de ses matchs de Premier League cette saison. Les Toffees ont cependant égalisé à chaque fois qu'ils ont été menés, affichant un taux d'égalisation de 100%. Chelsea a également marqué en premier lors de trois des cinq dernières confrontations entre les deux équipes.

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L'efficacité de Pedro ne fait aucun doute

Le secteur offensif d'Alonso fonctionne comme une machine bien huilée. L'attaque a trouvé son rythme, ce qui est de bon augure pour la suite de la saison. En pointe, Joao Pedro continue de trouver le chemin des filets cette saison.

Le Brésilien est déjà le meilleur buteur du club en championnat avec cinq buts en cinq apparitions. Cela représente 33% du total des buts de Chelsea en Premier League cette saison. Pedro est sur une série de quatre buts marqués lors de ses quatre derniers matchs de championnat.

Il a été le meilleur joueur de Chelsea la semaine dernière, inscrivant un doublé grâce à ses deux tirs cadrés. Son taux de conversion de 38,46% est supérieur à celui de l'actuel leader Erling Haaland, à 27,27%. S'il obtient des occasions face à Everton, il devrait en convertir une, ce qui explique pourquoi il est notre choix de buteur pour samedi après-midi.

Pronostic 3 Everton vs Chelsea : Buteur à tout moment - Joao Pedro à la cote de 2,46 sur Unibet

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