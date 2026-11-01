Cotes fournies par Betclic, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Liverpool s'impose à Selhurst Park, où les Reds affichent un bilan remarquable ces dernières saisons en Premier League.

Liverpool affiche un bilan remarquable à Selhurst Park en Premier League, avec sept victoires lors de leurs neuf dernières visites, pour une seule défaite.

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Les meilleurs paris pour Crystal Palace vs Liverpool

Victoire de Liverpool & Les 2 équipes marquent - non à la cote de 3,10 sur Betclic

Handicap asiatique 3 voies - Liverpool -1 à la cote de 2,50 sur Betclic

Buteur à tout moment - Alexander Isak à la cote de 1,90 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Crystal Palace 0-2 Liverpool

Pronostic des buteurs : Liverpool - Isak, Gakpo

Crystal Palace reçoit Liverpool à Selhurst Park ce week-end, alors que l'équipe de Pierre Sage occupe une inquiétante 18e place.

Les Eagles ont perdu leurs trois derniers matchs de Premier League sans marquer le moindre but. Tout a commencé par une déroute 5-0 face à leurs ennemis jurés de Brighton. Ils ont ensuite perdu contre Newcastle à domicile (2-0) et contre Tottenham à l'extérieur (2-0).

La différence de buts de Palace, -12, est la pire de la division. Neuf buts marqués en neuf matchs et aucun but inscrit lors des trois dernières rencontres : voilà un sérieux problème pour les Eagles.

Jean-Philippe Mateta est suspendu jusqu'au 28 novembre après le rejet de son appel contre son carton rouge. Ismaila Sarr et Takehiro Tomiyasu sont également blessés. En milieu de semaine, Palace a concédé le match nul 1-1 face à Hoffenheim lors de son match de Ligue Europa, disputé le jeudi.

Liverpool pointe à la cinquième place avec 15 points et une répartition étonnante : 10 points pris sur quatre matchs à l'extérieur, seulement cinq sur cinq matchs à domicile, sous la direction d'Andoni Iraola. Ce déplacement a historiquement été compliqué pour Liverpool, mais la défaite 2-1 concédée à Selhurst Park la saison dernière était la première depuis novembre 2014.

Bien qu'invaincus à l'extérieur en championnat, les Reds se sont inclinés 3-2 face à Fenerbahçe en Ligue des Champions en milieu de semaine. C'est la première fois que Liverpool perd deux matchs officiels consécutifs sous les ordres d'Iraola.

Les effectifs probables pour Crystal Palace vs Liverpool

Composition attendue de Crystal Palace : Henderson, Mitchell, Disasi, Canvot, Mingueza, Richards, Wharton, Kamada, McNeil, Pino, Nketiah

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Araújo, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Mac Allister, Nyoni, Wirtz, Gakpo, Barcola, Isak

Les Reds pour s'imposer et tenir Palace à distance

Palace n'a pas marqué lors de chacun de ses trois derniers matchs de Premier League. Avec Jean-Philippe Mateta toujours suspendu et Ismaila Sarr blessé, la force offensive des Eagles est sérieusement limitée.

Le fait que leur latéral gauche, Tyrick Mitchell, soit leur meilleur buteur en championnat avec deux buts en dit long. Palace n'a inscrit qu'un but par match en moyenne en Premier League cette saison.

Le bilan défensif de Liverpool à l'extérieur est impressionnant. Les Reds n'ont encaissé que trois buts en quatre déplacements cette saison. Alisson compte déjà quatre clean sheets. Avec 75% de victoires à l'extérieur, nous sommes à l'aise avec l'idée d'une victoire des Reds accompagnée d'un clean sheet, pour une probabilité implicite modeste de 32%.

Pronostic 1 Crystal Palace vs Liverpool : Victoire de Liverpool & Les 2 équipes marquent - non à la cote de 2,70 sur Betclic

Miser sur un écart d'au moins deux buts

Les Reds d'Iraola ont déjà décroché deux victoires solides cette saison, face à Ipswich (2-0) et Brentford (2-1). Leur total de dix points en déplacement n'est dépassé que par les champions en titre, Arsenal, en 2026/27.

Palace affiche un taux de défaite de 75% devant son propre public, de plus en plus mécontent de cette équipe. Les Eagles encaissent également en moyenne 2,5 buts par match à domicile.

Bien que Liverpool n'ait inscrit que 11 buts en championnat, les Reds ont les armes pour en marquer au moins deux dans le sud-est londonien. Palace pourrait être fatigué après avoir terminé son match de Ligue Europa à dix contre Hoffenheim. Les Reds pourraient profiter de cette fatigue de fin de rencontre.

Nous pouvons miser sur une victoire de Liverpool avec un écart d'au moins deux buts, pour une probabilité implicite de 40%, qui paraît juste.

Pronostic 2 Crystal Palace vs Liverpool : Handicap asiatique 3 voies - Liverpool -1 à la cote de 2,50 sur Betclic

Isak pour punir une défense fébrile des Eagles

Alexander Isak compte six buts en huit apparitions en championnat, soit plus de la moitié du total de Liverpool sur cette campagne de Premier League. Il affiche 4,3 buts attendus et une note moyenne de 7,36. Il est le meilleur buteur de l'effectif, autant en buts réels qu'en buts attendus.

Le bilan défensif de Palace offre à l'attaquant suédois davantage d'occasions d'enrichir son compteur. Les Eagles ont encaissé 21 buts en neuf matchs, le pire total de la division. Dix de ces buts sont tombés lors de quatre matchs à domicile.

Isak s'est montré discret lors de la défaite en Ligue des Champions à Istanbul mercredi, ce qui est un léger motif d'inquiétude. Iraola lui fait néanmoins confiance, puisqu'il a débuté chaque match de championnat pour lequel il était disponible cette saison.

Isak a le rythme, la puissance et la finition nécessaires pour profiter pleinement d'une défense en difficulté. Bien qu'il ait marqué lors de 5 de ses 8 apparitions en championnat cette saison, nous pouvons le jouer buteur à tout moment pour une probabilité implicite bien plus faible de 52%. C'est sans doute le meilleur pari à retenir parmi nos pronostics pour Crystal Palace vs Liverpool.

Pronostic 3 Crystal Palace vs Liverpool : Buteur à tout moment - Alexander Isak à la cote de 1,90 sur Betclic

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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