Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce qu'un match nul soit le meilleur choix pour cette rencontre amicale sud-américaine entre la Colombie et le Chili.

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Les meilleurs paris pour Colombie vs Chili

Totaux - Moins de 2,5 buts à la cote de 1,87 sur Unibet

Buteur à tout moment - Luis Suarez à la cote de 2,23 sur Unibet

1N2 - Match nul à la cote de 4,30 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Colombie 1-1 Chili

Pronostic des buteurs : Colombie - Luis Suarez ; Chili - Maximiliano Gutierrez

La Colombie peut être fière de ce qu'elle a accompli à la Coupe du monde. S'incliner aux tirs au but face à la Suisse en huitièmes de finale n'avait rien d'une honte. La Fédération colombienne de football a visiblement partagé cet avis, en prolongeant le contrat de Nestor Lorenzo au poste de sélectionneur.

La précédente trêve internationale n'a pas été la meilleure pour les Cafeteros, qui ont disputé trois matchs et livré un résultat différent à chaque fois. Les hommes de Lorenzo ont débuté par un match nul 1-1 face au Mexique, avant de s'incliner 1-0 contre le Paraguay. Heureusement, ils ont terminé sur une bonne note avec une victoire convaincante 2-0 contre le Pérou.

Les difficultés récentes du Chili ne sont un secret pour personne. La Roja n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde et a terminé dernière des qualifications CONMEBOL. Ces performances et ces résultats ont mis fin au mandat de Ricardo Gareca à la tête de la sélection chilienne, après 503 jours en poste.

Nicolas Cordova, entraîneur des moins de 20 ans, a été chargé de superviser l'équipe première à titre intérimaire. En l'absence de nomination définitive, c'est lui qui dirigera le Chili lors de cette trêve internationale. Cordova puisera de la confiance dans la dernière sortie du Chili, où ce dernier avait créé la surprise avec une victoire 2-0 contre le Mexique en terrain neutre.

Les effectifs probables pour Colombie vs Chili

Composition attendue de Colombie : Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Velasquez, Lerma, Puerta, Arias, Asprilla, Cortez, Suarez

Composition attendue de Chili : Vigouroux, Ulloa, Villagra, Diaz, Suazo, Pizarro, Loyola, Gutierrez, Echeverria, Osorio, Tapia

Une rencontre avare en buts

Les deux équipes ont été irrégulières ces dernières semaines. Aucune n'a inscrit plus de deux buts lors d'un match au cours de leurs cinq dernières sorties. La Colombie n'a marqué que quatre buts sur cette série, soit une moyenne de 0,8 but par rencontre.

Le Chili fait légèrement mieux, avec sept buts inscrits lors de ses cinq derniers matchs, soit une moyenne de 1,4 but par rencontre. Pourtant, les Chiliens abordent cette rencontre sans avoir marqué face à la Colombie lors de leurs deux dernières confrontations. Six des dix dernières rencontres entre les deux nations ont produit moins de trois buts.

L'équipe locale n'a pas dépassé le seuil de trois buts lors de ses sept derniers matchs. Deux des trois derniers matchs du Chili ont connu une issue similaire, ce qui explique pourquoi il pourrait être judicieux de miser sur un faible nombre de buts dans cette rencontre.

Pronostic 1 Colombie vs Chili : Totaux - Moins de 2,5 buts à la cote de 1,87 sur Unibet

Suarez retrouve des couleurs

Parmi les Colombiens déçus par leur Coupe du monde figure l'attaquant Luis Suarez. Il sortait pourtant d'une saison où il avait inscrit 28 buts en 32 matchs de Primeira Liga avec le Sporting CP. Pourtant, il n'est pas parvenu à trouver le chemin des filets lors de ses cinq apparitions en Amérique du Nord.

Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille l'enterrer. Suarez reste l'attaquant le plus dangereux de la Colombie. Il aborde cette trêve après avoir inscrit six buts lors de ses sept dernières apparitions avec le Sporting. En championnat, il compte neuf buts en 11 matchs cette saison.

En Ligue des Champions, Suarez a inscrit quatre buts en autant d'apparitions avec son club. Lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026, il avait marqué quatre buts en seulement deux matchs, exactement ce que les supporters locaux attendent de lui. Lorenzo doit l'aider à retrouver sa forme sous le maillot national, et le match de samedi pourrait être l'occasion idéale.

Pronostic 2 Colombie vs Chili : Buteur à tout moment - Luis Suarez à la cote de 2,23 sur Unibet

L'histoire plaide pour un match nul

Les résultats irréguliers de la Colombie lors de la précédente trêve internationale jettent un doute sur sa capacité à dominer le Chili. Cette défaite face au Paraguay rendra les supporters locaux quelque peu nerveux pour cette rencontre. Elle produira l'effet inverse chez les visiteurs, qui souhaitent ardemment inverser la tendance.

Pourtant, deux défaites et deux victoires lors de leurs quatre dernières sorties montrent qu'on ne peut pas compter sur eux pour créer la surprise ce week-end. Leur victoire 2-0 contre le Mexique, une sélection classée 40 places au-dessus d'eux, était certes un résultat encourageant. Cordova vise une performance similaire ici, mais cela pourrait ne pas suffire pour l'emporter.

Le bilan des confrontations directes est intéressant à étudier. La Colombie n'a remporté que deux des dix dernières rencontres, tandis que le Chili n'en a gagné qu'une, en 2016. Sept de leurs confrontations sur cette période se sont soldées par un match nul. Quatre de ces matchs nuls se sont terminés sans but, ce qui explique pourquoi il pourrait être préférable d'opter pour un partage des points ce samedi.

Pronostic 3 Colombie vs Chili : 1N2 - Match nul à la cote de 4,30 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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