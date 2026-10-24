Pronostic Chelsea vs Tottenham Hotspur 24/10/2026 : les Spurs face à une réalité brutale

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Chelsea décroche un troisième succès consécutif en Premier League, même si Tottenham, requinqué par sa victoire du lundi soir, pourrait inquiéter la défense des Blues.

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Les meilleurs paris pour Chelsea vs Tottenham Hotspur

1N2 & Les 2 équipes marquent - Chelsea & oui à la cote de 2,90 sur Unibet

Total de buts - plus de 3,5 buts à la cote de 2,20 sur Unibet

Buteur à tout moment - Morgan Rogers à la cote de 2,40 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Chelsea 3-1 Tottenham Hotspur

Pronostic des buteurs : Chelsea - Rogers, Palmer, Neto ; Tottenham - Marmoush

Chelsea retrouve Stamford Bridge ce week-end pour un derby londonien électrique face à Tottenham Hotspur, samedi soir.

Les Blues de Xabi Alonso arrivent dans la meilleure forme de leur saison. Ils ont remporté leurs deux derniers matchs de Premier League, inscrivant sept buts au passage. Leur démolition 5-1 de Bournemouth a été suivie d'une victoire maîtrisée 2-0 à Everton.

Les soucis d'Alonso se situent plutôt à l'autre bout du terrain. Le gardien titulaire Emi Martinez est absent jusqu'au mois prochain en raison d'une blessure à la mâchoire. Mike Penders devrait donc effectuer sa première titularisation en Premier League dans les buts.

Chelsea est toujours privé de Reece James jusqu'à la nouvelle année à cause d'un problème au genou. Jamie Gittens souffre d'une blessure à la cheville, et Malo Gusto est affaibli par une maladie. Pep Chavarría et Emanuel Emegha sont également incertains, ce qui ajoute aux soucis de composition d'Alonso.

Roberto De Zerbi a enfin matière à construire quelque chose à Tottenham cette saison. Une victoire 3-1 face à Coventry, tout juste promu, lundi soir, a signé le premier succès des Spurs dans l'exercice 2026/27. Ils restaient sans victoire lors de leurs six premiers matchs.

Pourtant, la liste des blessés de De Zerbi est encore plus préoccupante que celle de Chelsea. Savio, Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk et Lucas Bergvall sont tous absents. Rodrigo Bentancur purge par ailleurs une suspension de trois matchs, tandis que Richarlison est actuellement hors des plans de l'équipe première. De Zerbi soumettra aussi Destiny Udogie et Pedro Porro à des tests physiques de dernière minute.

Les effectifs probables pour Chelsea vs Tottenham Hotspur

Composition attendue de Chelsea : Penders, Colwill, Acheampong, Lacroix, Hato, Neto, Henderson, Caicedo, Rogers, Palmer, Pedro

Composition attendue de Tottenham Hotspur : Kinsky, Senesi, van Hecke, van de Ven, Robertson, Gray, Tonali, Maddison, Marmoush, Kudus, Solanke

Une avalanche de buts à prévoir à Stamford Bridge

Un pari sur les deux équipes marquent s'est concrétisé lors des trois matchs à domicile de Chelsea en Premier League cette saison. Bien que Bournemouth ait été étrillé, les Cherries ont tout de même trouvé le chemin des filets. Hull, fraîchement promu, a arraché le match nul 2-2, tandis que Leeds a été battu 6-3 dans une rencontre complètement folle.

Le secteur défensif de Chelsea peine à rester hermétique. Martinez est sur le flanc et Penders s'apprête à disputer son premier match complet en Premier League, ce qui crée une certaine incertitude dans l'arrière-garde des Blues.

Malgré le mauvais départ de Tottenham en 2026/27, les Spurs ont tout de même marqué lors de quatre de leurs cinq derniers matchs. Ils ont perdu 22 de leurs 34 déplacements en Premier League sur cette pelouse et n'y ont gagné qu'une seule fois. Une victoire des Blues accompagnée d'un but des Spurs reste envisageable, pour une probabilité implicite modeste de 34,5 %. Ce pourrait être le pari de valeur de ce pronostic Chelsea vs Tottenham Hotspur ce week-end.

Pronostic 1 Chelsea vs Tottenham Hotspur : 1N2 & Les 2 équipes marquent - Chelsea & oui à la cote de 2,90 sur Unibet

Miser sur quatre buts ou plus samedi

Les trois matchs à domicile de Chelsea cette saison ont tous compté plus de 3,5 buts. Leurs victoires face à Bournemouth et à Leeds ont respectivement produit six et neuf buts. Même leur rencontre contre Hull, outsider fraîchement promu, a généré deux buts de chaque côté.

Les Spurs se sont montrés tout aussi généreux offensivement et défensivement. Ils ont encaissé trois buts à Liverpool, puis trois autres à domicile face à Aston Villa. L'équipe de De Zerbi concède en moyenne près de deux buts par rencontre.

S'il est vrai que Tottenham n'a inscrit que six buts en sept matchs, les Spurs auraient dû en marquer au moins un de plus. Leur xG s'élève actuellement à 7,5, le troisième plus faible total de la ligue.

Chelsea affiche la deuxième meilleure moyenne de tirs cadrés par match (5,6). Les Blues ont également inscrit six buts sur coups de pied arrêtés cette saison. Les phases arrêtées ont souvent posé problème à la défense des Spurs. On peut miser sur plus de 3,5 buts, pour une probabilité implicite de 45,45 %.

Pronostic 2 Chelsea vs Tottenham Hotspur : Total de buts - plus de 3,5 buts à la cote de 2,20 sur Unibet

La confiance reste de mise envers la recrue record de Chelsea

Morgan Rogers n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour s'installer à Stamford Bridge. La recrue record de Chelsea a inscrit quatre buts en Premier League et totalise cinq contributions directes à un but. Il affiche une moyenne de 7,9 sur FotMob, actuellement la meilleure de l'effectif des Blues.

On comprend pourquoi en observant sa production offensive. Il a tenté 19 frappes et cadré six tirs en 613 minutes de jeu. Il a par ailleurs créé 13 occasions tout en évoluant sur le côté gauche du trio offensif d'Alonso.

Le xG de Rogers s'élève à 2,1, ce qui montre qu'il convertit actuellement ses occasions plus efficacement que prévu. Cela confirme également que l'ancien attaquant d'Aston Villa déborde de confiance. On peut s'attendre à ce qu'il marque ce week-end face à une défense des Spurs poreuse, pour une probabilité implicite de 41,66 %.

Pronostic 3 Chelsea vs Tottenham Hotspur : Buteur à tout moment - Morgan Rogers à la cote de 2,40 sur Unibet

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